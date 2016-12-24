Что нужно знать клиентам МФО

Об особенностях деятельности микрофинансовых организаций нашему корреспонденту рассказал управляющий Отделением - НБ Республики Мордовия Александр Тренькин.

- Что представляют собой микрофинансовые организации?

- Микрофинансовая организация (МФО) - это некредитная финансовая организация, не являющаяся банком и выдающая займы в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Сейчас услуги этих организаций пользуются спросом и рынок динамично развивается.

- Прошлый год и начало текущего года ознаменованы изменениями на рынке МФО. В частности, все микрофинансовые организации теперь подразделяются на два вида: микрофинансовые компании и микрокредитные компании. Чем они отличаются?

- Главные отличия микрокредитных компаний от микрофинансовых заключаются в особенностях привлечения средств и ограничении максимальной суммы потребительских займов. Так, микрофинансовые компании (МФК) могут выдавать займы в размере до 1 млн рублей и привлекать денежные средства граждан в размере не менее 1,5 млн рублей. Минимальный размер собственных средств МФК составляет 70 млн рублей.

Что касается микрокредитных компаний (МКК), то минимальный размер капитала для них не предусмотрен, поэтому в основном это компании с относительно небольшой капитализацией. Размер потребительского микрозайма, который они могут выдавать, не может превышать 500 тыс. рублей. Кроме того, МКК не имеют права привлекать инвестиции от граждан в какой бы то ни было форме.

- На что в первую очередь необходимо обратить внимание клиенту микрофинансовой организации?

- Перед тем как заключить договор, нужно посмотреть, состоит ли МФО в едином реестре микрофинансовых организаций Банка России. Проверить эту информацию можно на сайте Центрального банка www.cbr.ru в разделе «Финансовые рынки/Надзор за участниками финансовых рынков/Микрофинансирование и финансовая доступность».

Кроме того, по закону все микрофинансовые организации обязаны являться членами саморегулируемых организаций (СРО). Единый реестр таких СРО также опубликован на сайте в разделе «Финансовые рынки»/«Надзор за участниками финансовых рынков»/«Саморегулируемые организации». На сегодняшний день все МФО, зарегистрированные на территории Республики Мордовия, являются членами СРО.

Обращаю также внимание, что в офисе самой микрофинансовой организации должна быть размещена информация о правилах и условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа, которая должна содержать сведения о диапазоне полной стоимости потребительского займа (в процентах годовых) и сроках его возврата, уплате процентов и способах возврата займа и иную важную информацию.

Перед подписанием договора важно его внимательно изучить. В нем должны быть прописаны общие и индивидуальные условия, включая сумму займа, срок его возврата, процентную ставку и полную стоимость потребительского займа, размер неустойки за неисполнение условий договора. Индивидуальные условия договора указываются в виде таблицы. Также к нему должен быть приложен график платежей.

- Как узнать размер полной стоимости потребительского микрозайма?

- Каждая микрофинансовая организация обязана раскрыть полную стоимость потребительского микрозайма. Она указывается в правом верхнем углу первой страницы договора.

Сравнив значения полной стоимости потребительских займов различных микрофинансовых организаций, заемщик сможет сделать выбор, определив, какие условия ему выгоднее.

- Существуют ли ограничения размера полной стоимости потребительского займа?

- Да, существуют. На момент заключения договора полная стоимость потребительского займа не может превышать более чем на одну треть рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского займа. Такую информацию вы можете найти на сайте www.cbr.ru.

- Ограничен ли размер процентной ставки по договорам потребительского займа микрофинансовых организаций?

- С 1 января 2017 года максимальный размер процентов по краткосрочному договору потребительского займа (до одного года) не может превышать трехкратного размера суммы займа. Речь идет о договорах, заключенных начиная с этой даты. Например, при займе в 5000 рублей задолженность заемщика ни в какой момент времени не может превысить 20 000 рублей. Эта сумма включает сумму займа в размере 5000 рублей и начисленные проценты в размере 15 000 рублей (5000 рублей х 3). Обращаем ваше внимание, что данное ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени), а также на платежи за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату.

Еще одно ограничение применяется для договоров потребительского займа на срок не более одного года. С 01.01.2017 после возникновения просрочки такого займа МФО может начислять должнику проценты только на непогашенную часть долга. Начисление прекратится, как только проценты достигнут двукратного размера этой суммы.

При этом МФО сможет вновь начать начисление процентов только после частичного погашения займа и (или) уплаты причитающихся процентов. Неустойка (штрафы, пени) должна начисляться только на не погашенную заемщиком часть долга.

Например, если непогашенная часть по просроченному договору составляет 5000 рублей, сумма, взимаемая с заемщика, будет равна 15 000 руб., которые включают сумму просроченной задолженности - 5000 рублей и начисленные проценты - 10 000 рублей (5000 рублей х 2).

Информацию об этих ограничениях каждая микрофинансовая организация обязана размещать на первой странице краткосрочного договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.

- Куда нужно обратиться, если микрофинансовая организация нарушает права своего клиента?

- В случае если гражданин считает, что его права нарушены, он может направить письменное обращение в Отделение - НБ Республики Мордовия по адресу: г. Саранск, улица Коммунистическая, дом 32; или оставить жалобу в разделе «Интернет-приемная» на сайте www.cbr.ru.