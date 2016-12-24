«Ваши документики»

Российские парламентарии, похоже, всерьез решили навести порядок в параллельном, то бишь виртуальном мире, избавив его от анонимности, клеветы, порнографии и прочих бед. В понедельник разработанный заксобранием Ленинградской области проект Закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» на рассмотрение российского парламента представил депутат Госдумы Виталий Милонов. Документ предусматривает жесткий порядок допуска и идентификации пользователей. И хотя о введении цензуры в привычном понимании речи пока не идет, всевозможных запретов в нем хватает, прямо скажем, с избытком.

Не пущать и запрещать

Ограничения затронут прежде всего детей и подростков в возрасте до 14 лет. Им вообще будет запрещено пользоваться соцсетями, вступать в сообщества, где размещается нежелательная информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф. Незаконной также признается продажа товаров несовершеннолетним.

К школярам - ну, как тут не вспомнить Остапа Бендера?! - первоначально планировалось приравнять и силовиков. Им также предполагалось ограничить доступ к ресурсам - кроме как по служебной необходимости. В дальнейшем, однако, сей пункт было решено исключить.

С иными бюджетниками предложено особо не церемониться. В пояснительной записке прямо указывается, что социальные сообщества особенно сильно поработили офисных работников, вследствие чего администрации учреждений вынуждены смириться с неминуемыми моральными и материальными потерями. В принципе учителя, врачи, библиотекари смогут, как и прежде, пользоваться соцсетями. Но лишь во внерабочее время. Юридические лица должны урегулировать этот вопрос в дополнительных условиях к трудовым соглашениям.

Что же касается всех остальных, для них будет действовать принцип: «один человек - один аккаунт в соцсети». Подразумевается, что пользователям придется указывать при регистрации свои реальные паспортные данные. А еще - своевременно сообщать о смене фамилии, имени или отчества, гражданства и семейного положения (если того требуют правила сообщества). Следить за этим надлежит владельцам сервисов. Нарушителей опять-таки ждет штраф - от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц и до 5 тысяч - для физических.

Одновременно запрещается распространять любую информацию, разжигающую межнациональную, межрелигиозную или межрасовую вражду, а равно пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения либо рекламирующую употребление алкогольной и табачной продукции, товаров оккультно-магического характера, БАДов, пищевых добавок и курительных смесей. Если же обстоятельства все же вынуждают высказать собственную точку зрения, комментарии непременно должны сопровождаться «явным осуждением указанных материалов».

Наконец, нельзя предавать огласке обстоятельства личной переписки с другими пользователями без предварительного согласия. Под запрет подпадают и объявления о проведении не согласованных с властями мероприятий, несанкционированных акций, пикетов, митингов, собраний и демонстраций.

Декларация о намерениях

Авторы законопроекта, само собой, объясняют свою позицию исключительно заботой о гражданах. «Надо признать, интернет уже перестал быть забавной игрушкой, где пересылают смешные картинки про котиков, - пояснил Милонов. - Это виртуальное отражение государства, нередко используемое в собственных целях, благо почва позволяет. Чем меньше будет безответной анонимности, тем лучше - нельзя отдавать сферу на откуп растлителям, террористам и преступникам. Помимо прочего, необходимость предоставления подлинных паспортных данных для пользования соцсетями позволит решить проблему так называемых фейковых страниц. Сейчас любой человек может зарегистрироваться под другим именем, даже используя фамилию кого-либо из знакомых. На такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница. По сути никакого механизма ответственности за подобные действия сейчас не предусмотрено».

С аналогичных позиций выступил депутат Ленинградского областного заксобрания Владимир Петров. «Это, по крайней мере, обезопасит пользователей от злоумышленников, которые выдают сомнительный контент в рамках социальных сетей, - сказал он. - Сейчас сложная ситуация. Многомиллионные виртуальные сообщества сильно влияют на жизнь страны, что подтверждается недавними громкими событиями - от несанкционированных политических выступлений до терактов. Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип поголовной верификации. Никто не пытается ограничить свободу слова. Строгий контроль за подлинностью усилит цену собственного мнения и виртуального общения, поможет решить проблему манипуляции общественным мнением в сети».

Все на борьбу с интернетом-камуфляжем!

В чем-то с народными избранниками можно согласиться. Не случайно, надо думать, уважающие себя ресурсы постоянно внедряют все новые и новые ограничения. Twitter, например, требует согласия от лиц, запечатленных на фото в стиле ню. Facebook готов без уведомления удалять материалы «с инцидентами сексуального насилия», как, впрочем, и «изображения, размещенные в знак мести или без разрешения людей, которые на них фигурируют». Если же у администрации вдруг возникнут сомнения в том, что аккаунт не принадлежит реальному человеку, его попросят подтвердить свою личность - представить электронную копию какого-либо документа. В идеале даже с подписью и заверенной печатью фотографией. О такой мелочи, как «идентификация по номеру телефона», и упоминать-то, вероятно, излишне.

С другой стороны, очевидно, что обойти все эти табу особого труда не составляет. Немного знаний, чуть-чуть фантазии - и вот уже рядовой европеец становится жителем Эфиопии, причем с ярко выраженными азиатскими чертами лица.

Подобные обстоятельства побуждают власти многих стран разрабатывать собственные правила пользования интернетом. И речь тут идет не только о «возможности оказания услуг после прохождения обязательной процедуры авторизации». В Израиле вообще категорически возбраняется без разрешения выкладывать в сеть интимные изображения людей. Даже в США относительная либеральность законодательства зачастую с лихвой компенсируется строгостью предусмотренного наказания. Известен случай, когда некий мужчина поплатился 5 годами свободы лишь за скабрезный комментарий на страничке неизвестной красотки. А житель Калифорнии получил 18 лет тюремного заключения за размещенные в отместку фото- и видеоматериалы. Сейчас, кстати, американские власти задумали снабдить граждан специальными картами - эдакими «водительскими правами для сети», призванными в перспективе заменить логины и пароли.

А вот Китаю, который ныне считается чуть ли не главным душителем свободы слова в интернете, как ни странно, просто удавалось идти в ногу со временем. Ограничения там вводились постепенно, по мере развития передовых технологий. Власти рассудили здраво: уж если страна пока не в состоянии диктовать свою волю Google+, Twitter, Instagram, Facebook и прочим, значит, с ними нужно сотрудничать и параллельно… внедрять собственные ноу-хау. В итоге сети Renren и Sina Weibo стали одними из самых популярных в мире. К препонам же (действительно, кстати, очень жестким) население в массе своей относится с пониманием.

«Нелепо, смешно, безрассудно, безумно»

В России, к сожалению, интернет долгое время воспринимался как пустая молодецкая забава, не более. Потому сегодняшние попытки быстро навести порядок в сфере многими воспринимаются крайне болезненно.

Пользователи со стажем наверняка помнят времена, когда дурным тоном считалось и упоминание своего настоящего имени, и указание реального места проживания. Даже «смена пола» никого, в общем-то, не удивляла. И соцсети, как ни парадоксально, сделали большое дело, обеспечив хоть какую-то защиту персональных данных, дав людям возможность не скрываться под выдуманными псевдонимами.

И вот теперь нас призывают разорвать установленные контакты, ссылаясь на то, что они могут быть небезопасными, хуже того - вредными. А в качестве доказательства приводятся сведения, полученные в ходе соцопросов. Согласно которым, свыше 70 процентов населения страны не возражают против введения цензуры в интернете.

По мнению известного блогера Антона Носика, подобный запрос является следствием «титанической работы по демонизации виртуального пространства». «Мы же не проводим опросы общественного мнения по поводу того, как следует лечить те или иные заболевания, - сказал он однажды. - Для этого есть специалисты. Если проведем референдум об отмене налогов, то их, разумеется, надо будет отменять. Так зачем опираться на мнение об интернете людей, которые не сталкивались с ним?! Никаких сведений о пользе паспортизации в профилактике правонарушений мировой опыт не дал. Исходя из презумпции, что люди приходят в интернет с преступными намерениями, его следует попросту закрыть. Как происходит, допустим, в Северной Корее. Однако коль скоро мы считаем, что есть основная масса законопослушных граждан и существует некоторая прослойка людей, вынашивающих преступные замыслы, правоохранительная система должна бороться с правонарушителями, а не со всеми сразу. Тут нужна разумная грань».

Удар, еще удар… Промах

Не меньше вопросов вызывает и предложенный механизм контроля. В теории пользователи и владельцы сервисов обязаны все делать сами. А государство осуществляет, так сказать, общий контроль, периодически привлекая непокорных к ответственности и обеспечивая тем самым пополнение казны. Притом разработчики почему-то не задумались над тем, как можно заставить тот же Facebook, находящийся вроде бы под американской юрисдикцией, исполнять требования российской стороны. Тем более что тот однажды уже проигнорировал грозные предупреждения, демонстративно отказавшись переносить DATA-центры на территорию РФ. И аргументы тогда нашлись без преувеличения железные. Представители компании дали понять, что это не социальная сеть пришла в нашу страну, а наши граждане ушли в нее. То есть по сути виртуально перебрались в США.

Далеко не все будет гладко, не исключено, и на «низовом уровне».

- Вы вообще представляете себе ситуацию, что кто-то посмеет привлечь к ответственности, предположим, вице-премьера Правительства, если его несовершеннолетний сынишка разместит в сети фотографии со спортивных состязаний?! - недоумевает эксперт ГК «Финам» Леонид Делицин. - Или, может, наказание понесет сам отпрыск крупного чиновника, который, кстати, хорошо учится, занимается спортом и ведет активную общественную работу?

Другой вопрос: что, собственно, следует называть социальной сетью. Социологи знают, что понятие это существовало задолго до распространения интернета. И означало оно попросту связи, контакты между людьми. Следовательно, любой форум, любой сайт - завода ли, газеты, органа власти - можно считать своего рода соцсетью, если там есть возможность зарегистрироваться и оставлять свои комментарии. Более того, большинство площадок будут рады принять новых пользователей. Притом и сами соцсети наверняка найдут лазейки в законе, пытаясь обойти введенные ограничения.

Следующий момент: российские социальные сети, в первую очередь «ВКонтакте» и «Одноклассники», ныне сосредоточены в руках «Mail.Ru.Group» и, соответственно, «Мегафона». И запреты могут самым негативным образом сказаться на деятельности одного из немногих отечественных телекомов, которому удалось интегрировать интернет-компанию и создать конкуренцию мировым гигантам отрасли. Если учесть, что в поглощении ресурсов сегодня заинтересованы и другие телекомы, можно говорить даже об ударе по всему российскому бизнесу.

Но подобная неопределенность допустима только в одном случае - если применять закон планируется избирательно. Если же это не так, значит, депутаты просто создают шумный информационный повод, стремятся напугать медиа- и интернет-сообщество и/или привлечь лишнее внимание к своей деятельности.

P.S. Какую именно цель преследуют парламентарии, мы, думается, узнаем совсем скоро. Добавим лишь, что Президент страны уже сформулировал свою точку зрения на этот счет. Выступая на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге четвертом медиафоруме ОНФ, он заявил: «У нас есть ограничения, и они известны - пропаганда суицидов, терроризма, детская порнография, распространение наркотиков и так далее... Но такие вещи надо вырабатывать вместе. Здесь государство не должно делать вид, будто все знает и понимает. На мой взгляд, пока существующих ограничений достаточно».

Андрей КРИВОВ