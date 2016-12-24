«Старикам» тут место!

В России начался очередной призыв граждан на военную службу. Этой весной Минобороны планирует поставить под ружье более ста сорока тысяч человек. Накануне призыва Президент страны подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до одного миллиона девятисот тысяч человек. А в Госдуме призвали вернуться к идее об увеличении призывного возраста до тридцати пяти лет. Обе эти новости изрядно взволновали потенциальных призывников и родителей. Но стоит ли беспокоиться раньше времени? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «ВС».

Будем воевать числом?

Пожалуй, ни одна призывная кампания последних лет не вызывала столько переполоха, как весенний призыв 2017 года. Указ Президента страны об увеличении штатной численности ВС РФ и депутатские заявления о необходимости увеличения призывного возраста до 35 лет заставили напрячься не только призывников и родителей, но и кое-кого из потенциальных противников России. Опасения последних вполне понятны, хоть и довольно примитивны. В западных штабах наверняка подумали, что наша страна готовится к военному противостоянию с ними. Разъяснения, данные на этот счет в военном ведомстве страны, вряд ли серьезно успокоили переживавших. Хотя, если внимательно вчитаться в суть президентского указа, становится понятно, что ни о какой подготовке к войне речи не идет. Увеличить штатную численность Вооруженных сил страны планируют исключительно за счет гражданского персонала, который задействован в обеспечении жизнедеятельности частей и соединений. На призывной кампании это обстоятельство вообще не отразится. Нынешний план призыва и так достаточно велик. С апреля по июнь этого года в войска будут направлены свыше ста сорока тысяч новобранцев. Что касается Мордовии, согласно плану призыва, республика должна поставить в войска свыше тысячи штыков. По словам военного комиссара Мордовии Игоря Тихомирова, сомневаться в том, что этот план будет выполнен, не приходится. Республика на протяжении последних нескольких лет является образцом проведения призывной кампании для соседних регионов. Как по количеству призывников, так и по показателям годности к военной службе. Новобранцы из региона-13 ежегодно отмечаются командирами частей, как самые здоровые и патриотично настроенные.

По словам Игоря Тихомирова, оснований беспокоиться относительно увеличения призывного возраста до тридцати пяти лет сейчас тоже нет.

Во-первых, потому что никаких законодательных актов на этот счет накануне весеннего призыва 2017 года принято не было.

Во-вторых…

- Дело в том, что даже сейчас мы очень редко призываем на военную службу молодых людей в возрасте двадцать шесть лет, - говорит военный комиссар Мордовии. - Это буквально единичные случаи.

Следует отметить, что речь в данном случае не идет о каком-то сочувствии к молодым людям, находящимся на грани истечения возраста призыва на военную службу, который на сегодняшний день составляет 27 лет. Дело в другом. Как показывает практика, оптимальный возраст для призыва на военную службу находится в пределах от 18 до 22 лет. Те, кто старше, в силу совершенно объективных причин уже не могут тянуть солдатскую лямку так, как этого требует устав. Зачастую это люди, уже имеющие высшее образование, семьи, которые необходимо обеспечивать, и целый ряд других интересов и проблем, никак не сочетающихся с военной службой. Призывать их, что называется, себе дороже. Что уж говорить о тридцатипятилетних мужиках! В военном ведомстве страны это хорошо понимают. А потому предложение об увеличении призывного возраста отложили до лучших или худших времен.

Для борьбы с уклонистами

Однако говорить, что идея об увеличении возраста призыва на военную службу похоронена окончательно, было бы неверно. Хотя бы потому, что этот вопрос обсуждают на серьезном уровне уже довольно давно. Впервые о необходимости увеличить призывной возраст заговорили еще восемь лет назад, когда международная обстановка была далеко не такой напряженной, как сейчас. Правда, тогда предлагалось повысить возраст призыва всего лишь до тридцати лет. Но эта идея не нашла поддержки у законодателей. Пять лет назад эта тема вновь обрела актуальность. Причем на этот раз заговорили о необходимости введения бессрочного призыва. Правда, с одной оговоркой. Без срока давности предлагалось призывать только тех, кто официально уклоняется от службы в армии. Но и от этой идеи было решено отказаться. Для борьбы с уклонистами было найдено более простое и, кстати, более дешевое средство. Тем, кто не прошел службу в армии без законных на то оснований, начали вручать вместо военных билетов справки установленного образца. Владелец такого документа впоследствии подвергается целому ряду серьезных ограничений. Он, к примеру, не может устроиться на государственную и муниципальную службу, а также лишается возможности поступить на службу в правоохранительные органы. Вполне ощутимые результаты этого новшества, по словам работников военных комиссариатов, в последнее время начали проявляться все ярче.

- К нам все чаще обращаются молодые люди, освобожденные от службы в армии по медицинским показаниям, - говорит председатель военно-врачебной комиссии военкомата РМ Виктор Якушкин. - Они просят изменить им категорию годности.

Впрочем, сказать, что справки помогли полностью решить проблему уклонения от военной службы, значит, погрешить против истины. Как показывает практика, уклоняться от службы в армии жители нашей страны не перестали даже после повышения престижа военной службы, ее материальной составляющей и заверений о полной победе над дедовщиной. К примеру, только в нашей республике в списке уклонистов значатся около восьмисот человек. Большинство из них, дожидаясь достижения предельного возраста призыва на военную службу, живут и работают за пределами Мордовии. Увеличение призывного возраста вряд ли приведет к тому, что все эти люди добровольно явятся в военные комиссариаты. Скорее наоборот. Те, кто успешно косил от военной службы до двадцати семи лет, продолжат это и после. Только более изощренными способами. И хоть в военном комиссариате республики заверяют, что во многом благодаря работе правоохранительных органов количество уклонистов в последние годы серьезно уменьшилось, говорить о полной победе над этим явлением пока преждевременно.

Справедливости ради стоит отметить, что борьба с уклонистами далеко не единственный аргумент тех, кто предлагает увеличить призывной возраст. Но пока контраргументы противников этой идеи выглядят убедительнее. Дело в том, что если увеличить возраст призыва на военную службу, то ежегодно рынок труда будет терять без малого полмиллиона человек. Значительная часть из них являются весьма квалифицированными специалистами. Как восполнить такую потерю рабочих рук, непонятно. Не совсем понятно, и что делать с ними после того, как они демобилизуются. За год службы они могут заметно растерять свою квалификацию и после возвращения на гражданку просто пополнят и без того немаленькую армию безработных. Излишне, наверное, напоминать, что государственный бюджет в результате такой расточительности квалифицированной рабочей силы будет нести просто колоссальные убытки. К тому же, как показывает практика, наша страна просто не нуждается в столь огромной призывной армии. Напротив, как показывают последние события, начатая несколько лет назад программа по созданию профессиональных вооруженных сил должна быть доведена до логического завершения. Времена, когда призывники могли решать серьезные военные задачи, остались далеко позади.

России нужна профессиональная армия

Именно необходимостью создания полностью профессиональных вооруженных сил многие военные эксперты объясняют нынешний отказ от увеличения призывного возраста до 35 лет. В последние годы благодаря существенному увеличению денежного довольствия военнослужащих нашей стране удалось добиться того, о чем раньше не приходилось даже мечтать. В прошлом году число контрактников впервые превысило число военнослужащих по призыву. Военная служба по контракту действительно становится все более популярной среди молодых людей.

- В 2016 году контракты с Министерством обороны заключили 298 жителей Мордовии, - говорит начальник пункта отбора на военную службу по контракту военкомата РМ Виктор Валенцов. - Из них сорок четыре человека - это люди, имеющие высшее образование. Они, согласно закону, воспользовались своим правом и выбрали два года службы по контракту вместо одного года службы по призыву. За первые три месяца 2017 года из Мордовии убыли для прохождения военной службы по контракту 82 человека.

По словам Виктора Валенцова, в большинстве своем жители нашей республики выбирают для прохождения службы по контракту воинские части, расположенные в Челябинской и Самарской областях, а также в Таджикистане.

- Это объясняется тем, что эти воинские части предоставляют большое количество льгот именно для действующих военнослужащих, - продолжает Виктор Валенцов.

В военном комиссариате Мордовии не скрывают того факта, что некоторые из тех, кто заключил контракт с Министерством обороны, могут оказаться в так называемой горячей точке, но при этом подчеркивают, что соответствующее решение принимают непосредственно руководство военного ведомства и командование воинской части. Что же касается призывников, они ни при каком раскладе не будут принимать участия в военных конфликтах.

Все эти факты дают немало оснований полагать, что в будущем нашей стране все-таки удастся создать полностью профессиональную армию. Но в обозримой перспективе полностью отказаться от призыва не получится. И вопрос об увеличении призывного возраста может быть поднят еще не раз. Эксперты, кстати, прогнозируют, что в ближайшее время из-за демографических проблем наша армия может испытать острую нехватку призывников. Вот тогда военные комиссариаты и могут добраться до тех, кто сейчас по армейским меркам считаются стариками.