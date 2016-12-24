В Саранске вручили автомобили пострадавшим на производстве

Денег нет, но вас починят!
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...