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В Саранске вручили автомобили пострадавшим на производстве

Социум

 

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Мордовия помогает социальной адаптации граждан, ставших инвалидами в результате несчастного случая на производстве.
С 2001 года на основании Федерального закона граждане, пострадавшие в результате тяжелого несчастного случая на производстве и нуждающиеся по заключению главного бюро медико-социальной экспертизы в специальном автотранспорте, обеспечиваются автомобилями, подготовленными для  эксплуатации людьми с ограниченными возможностями.
За этот период граждане данной категории получили 262 спецавтомобиля на общую сумму более 42 млн рублей. Все машины приобретены за счет средств Фонда социального страхования. 
Первое в текущем году мероприятие «Спецавтомобиль для социальной адаптации» прошло 30 марта в Саранске.  
Новые 14 автомобилей отечественного производства «Лада Гранта» получили жители Дубенского, Атяшевского, Краснослободского, Ковылкинского и других районов республики, а также г. Саранска. Сумма средств на их приобретение составляет 7,3 млн рублей.
«Наш Фонд реализует выполнение государственных социальных обязательств по обеспечению граждан, пострадавших на производстве, специальным автотранспортом, - прокомментировала управляющий региональным отделением фонда Людмила Иванова. - Это не только дополнительная возможность для мобильного передвижения, но и средство активной социальной интеграции и адаптации в обществе».
До конца года региональное отделение фонда планирует выдать пострадавшим на производстве еще такое же количество автомобилей.

 

 

                       

 

 

 

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