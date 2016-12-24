8 апреля в 514 городах России и 287 городах зарубежья пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Вот уже в четвертый раз в акции будут участвовать и жители Саранска. В этом году площадкой акции станет главный корпус МГУ им. Н.П. Огарева. Подробнее об этом и не только журналистам местных СМИ рассказали 29 марта на пресс-конференции в мордовском госуниверситете региональный координатор проекта Татьяна Левинова, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин и профессор филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева Вера Киржаева.

«Тотальный диктант - 2017» начнется в 14 часов. Школьники, студенты, пенсионеры - в этот день все объединяются для того, чтобы проверить грамотность и просто отлично провести субботний выходной. Многие из тех, кто постоянно пишет диктант, признаются, что приходят не столько за тем, чтобы проверить свою грамотность, сколько побывать в той особой атмосфере, которая царит во время проведения этой акции...

В этом году площадкой диктанта выступит главный корпус МГУ им. Н.П. Огарева, аудитории которого смогут принять свыше 500 человек. Регистрироваться заранее, говорят организаторы, нет необходимости, места хватит всем желающим. Стоит отметить, с каждым годом «Тотальный диктант» в Саранске привлекает все больше внимания. Напомним, в 2014 году участниками акции в столице Мордовии стали 108 человек. Тогда мероприятие проходило в СК «Мордовия». С 2015 года диктант «переселился» в МГУ им. Н.П. Огарева. Количество участников стало расти: в 2015 году - 303 участника, в 2016-м - 318 участников. Кстати, в международной акции принимают участие и студенты-иностранцы мордовского госуниверситета. «Круг поддержки диктанта расширяется, - отметил на пресс-конференции ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин. - В этом году акцию поддержал Глава Мордовии Владимир Волков».

На этот раз автором диктанта был выбран известный писатель, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Леонид Юзефович. Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут доступны на сайте проекта. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. Организаторы и чтецы получат текст всего за несколько часов до диктанта.

В Саранске в этом году будет четверо «диктаторов». Одним из чтецов по приглашению организаторов станет ректор мордовского госуниверситета Сергей Вдовин. В двух аудиториях диктант будут читать профессора филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева Аркадий Лемов и Вера Киржаева, являющаяся постоянным чтецом диктанта в Саранске, еще в одной - приглашенный писатель, публицист и археолог, теле- и радиоведущий, лауреат премии «Русский Букер» Петр Алешковский. Жителям Саранска предоставляется уникальная возможность - перед началом диктанта все желающие смогут пообщаться с именитым гостем. Встреча с писателем состоится в главном корпусе вуза в 11 часов.

Критерии оценки на «Тотальном диктанте» жесткие, отличников не так много. Оценки за диктант никогда не публикуются в открытом доступе, нет и статистики по городам. Подготовка к «Тотальному диктанту» проходит на бесплатных курсах. Очные занятия по подготовке проходят в 85 городах России, в том числе в Саранске. Занятия проводятся каждую среду в 19 часов в МГУ им. Н.П. Огарева. Как отметили координаторы диктанта в Саранске, в этом году курсы по подготовке собрали целый класс слушателей самого разного возраста - от школьного до пенсионного. Материалы для подготовки также можно найти на сайте «Тотального диктанта». Ну а те, кто не успел написать диктант 8 апреля, могут сделать это позже, зайдя на сайт в интернете. Однако люди, пишущие диктант позднее, к сожалению, не получат сертификат участника «Тотального диктанта - 2017».

Елена БУДАНОВА