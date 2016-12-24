«Градус экономии»

Каждый человек, получая квитанцию по оплате коммунальных услуг, хочет понимать, за что он платит и из чего складывается та или иная сумма. Действующее законодательство прямо обязывает управляющие компании делать расчеты с указанием всех тарифов, нормативов и показателей приборов учета. Тем не менее вопросы у горожан остались, и в первую очередь они касаются начисления платы за тепло в осенне-зимний период. Самые популярные вопросы от наших читателей «ВС» задал компетентным лицам - директору Саранского расчетного центра Владиславу Коновалову, директору Мордовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елене Чайке и заместителю директора Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск Александру Арянову.

- Уже два года горожане платят за тепло по счетчикам. Отопительный сезон подходит к концу. Можно ли уже сейчас сказать, сколько жители сэкономили?

- Все верно, с октября 2015 года горожанам плата за отопление начисляется по показаниям общедомовых приборов учета, - говорит заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск Александр Арянов. - Соответственно, потребителям к оплате выставляется только тот объем тепла, который был потреблен домом. Конечно, плата за отопление, рассчитанная по показаниям приборов учета, не может быть одинаковой на протяжении всего отопительного периода, поскольку это связано с объемом потребления, зафиксированным прибором учета.

Напомню, плата по нормативу начисляется в одинаковом размере на протяжении всего отопительного периода и от фактически потребленного домом объема тепловой энергии не зависит.

Сравнение начисления по факту и нормативу показывает, что в прошлом отопительном сезоне, который был достаточно теплым, в большинстве домов города оплачивать отопление по приборам учета было выгоднее, чем по нормативу: общая сумма, начисленная за отопление населению Саранска за семь месяцев прошлого отопительного сезона по приборам учета, была на 287 миллионов 513 тысяч рублей меньше по отношению к нормативному начислению.

Предварительный анализ начисления за отопление по итогам 6 месяцев текущего отопительного сезона, который был холоднее прошлого, показал, что экономия жителей по отоплению составляет порядка 94 миллионов рублей. Предполагаем, что указанная сумма будет больше за счет начисления платы в апреле, который всегда достаточно теплый, соответственно, потребление тепловой энергии будет минимальным.

- Каким образом происходит начисление платы за отопление конкретному потребителю?

- Практически во всех многоквартирных домах Саранска установлены общедомовые приборы учета тепла, показания которых в соответствии с положениями действующего жилищного законодательства снимаются управляющими компаниями в период с 23 по 25 число каждого месяца, - рассказывает Владислав Коновалов, директор Саранского расчетного центра. - После этого показания приборов учета передаются в адрес расчетного центра. Исходя из показаний приборов учета определяется объем тепла, потребленный домом в конкретный расчетный период. Затем данный объем тепла распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально их площади. Формула расчета следующая:

- В приложениях к квитанциям, где печатаются разъяснения для потребителей, указывается температура наружного воздуха, которая сложилась в том или ином расчетном периоде. Участвует ли она в расчете суммы, предъявленной за отопление в квитанциях?

- Нет! Температура наружного воздуха в расчете платы за отопление не участвует, - продолжает Владислав Коновалов. - Формула для расчета платы за отопление установлена Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. В формуле участвуют такие показатели, как объем тепловой энергии, площадь жилых и нежилых помещений в доме, площадь конкретного помещения, тариф.

Информация о фактической температуре наружного воздуха действительно размещается нами в приложениях к квитанциям. Но эти данные носят только справочный характер и приведены в целях доведения до потребителей сведений о погоде в тот или иной расчетный период, поскольку, как уже было сказано, в холодные месяцы дом потребляет больше тепловой энергии, соответственно, плата за отопление выше.

- Откуда берутся сведения о температуре воздуха?

- Данные по температуре наружного воздуха взяты с интернет-источника rp5.ru. Сведения на сайте представлены в свободном доступе. Компания, владеющая сайтом, имеет лицензию № 1691595Р/2013/2331/100/Л на осуществление деятельности в области гидрометеорологии, соответствующие данные имеются в реестре лицензий Росгидромета.

Хочу отметить, что в настоящее время имеются различные источники получения информации о температуре наружного воздуха. Измерение погоды, как и любое другое измерение, имеет допустимые отклонения и погрешности. Поэтому данные различных источников могут иметь незначительные расхождения. Приведу пример. По данным, предоставленным за плату для анализа Мордовским ЦГСМ - филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Гидрометцентр), среднесуточная температура наружного воздуха с 03.01.2017 по 16.02.2017 в г.о. Саранск составила минус 10,9° С. По данным сайта rp5.ru среднесуточная температура за тот же период составила минус 11° С.

Как уже было сказано, температура в расчете платы не участвует. Поэтому для информирования потребителей о погоде в конкретном расчетном периоде были использованы сведения из общедоступного источника, данные которого при необходимости может получить любой потребитель без оплаты.

- Как задается и регулируется температура теплоносителя, подаваемого в жилые дома?

- Могу сказать точно, что температура теплоносителя задается согласно утвержденному температурному графику в соответствии с прогнозными ежесуточными данными, которые нам предоставляются ФГБУ «Гидрометцентр России». Отмечу, что все данные предоставляются на основании договоров, ежегодно заключаемых между ПАО «Т Плюс» и ФГБУ «Гидрометцентр России». Мы официально получаем среднесуточную прогнозную и фактическую температуру наружного воздуха по Саранску, плюс к этому к нам поступает более точная информация каждые четыре часа. Если температура в течение дня меняется значительно, то температурный график корректируется на фактическую температуру наружного воздуха, - комментирует директор Мордовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Чайка.

- Александр Михайлович, как обеспечить прозрачность в начислении платы за отопление? Могут ли потребители проверить правильность начисления платы?

- На сегодняшний день законодатель предоставляет потребителям ряд возможностей для контроля за деятельностью управляющих компаний, в том числе в вопросах начисления платы за ЖКУ. В каждом многоквартирном доме есть председатель совета МКД (ТСЖ), который вправе присутствовать при снятии показаний общедомовых приборов учета и, соответственно, обладать информацией о потребленном домом объеме тепловой энергии в конкретном месяце. Поскольку данные о площадях жилых и нежилых помещений у председателя имеются, он уже до печати квитанций может ориентировочно определить приходящуюся на каждое помещение сумму за отопление. Как показывает практика, в домах, в которых председатели советов МКД (ТСЖ) осуществляют контроль за работой управляющих компаний, вопросов от потребителей дома, в том числе по начислению платы за ЖКУ, практически не поступает.

Людмила АНЮТИНА