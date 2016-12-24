Денег нет, но вас починят!

Уже в конце апреля в нашей стране на всю катушку заработает законопроект, кардинальным образом меняющий жизнь всех автолюбителей. Водители, чей автомобиль пострадал в дорожно-транспортном происшествии, больше не смогут требовать возмещения ущерба от страховой компании. Вместо этого они должны будут получить от страховщика направление на ремонт. Копий вокруг этого документа сломано немало, но факт остается фактом: законопроект подписан, и хода назад уже нет. Стало быть, всем нам придется приспосабливаться к новым правилам игры. Как вырулить на этом сложном пути и не остаться внакладе - разбирался корреспондент «ВС».

Выбрать автосервис можно самому

Сразу оговоримся, если вы заключили договор со страховой компанией до 27 апреля 2017 года (именно в этот день вступают в силу новые правила - прим. ред.), то в случае дорожно-транспортного происшествия можете смело требовать с нее материальную компенсацию. А в случае отказа - имеете полное право обратиться в суд и выбить со страховщиков все, вплоть до часов и коронок на зубах. Действие закона распространяется только на страховые договоры, заключенные после этой даты! Тем же водителям, которые приобрели полис обязательного страхования автогражданской ответственности после 27 апреля 2017 года, важно знать несколько простых правил.

Да, выплачивать вам деньги страховая компания больше не обязана. Вместо этого в случае аварии вам обязаны выдать направление на ремонт в автосервисе. Но не в любом, а только в том, с которым у страховой компании заключен соответствующий договор. Понятно, что любая уважающая себя страховая компания будет заключать эти договоры сразу с несколькими пунктами авторемонта. Полный список вам будут обязаны предоставить в офисе. Из него вы, собственно, и будете выбирать наиболее, на ваш взгляд, подходящий. При этом важно понимать, что вы вправе поехать на ремонт и в тот автосервис, с которым у страховой компании нет соответствующего договора. В этом случае вам придется согласовать эту поездку со страховой компанией. Разумеется, в письменном виде. На практике это может выглядеть примерно так. Ваш автомобиль пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Страховая компания предложила вам три варианта. Поехать в гаражи к дяде Пете - золотые руки, отремонтировать автомобиль в конкретном автосервисе у Ашота или загнать машину в цивильный пункт ремонта. Но ни один из этих вариантов вам по каким-то причинам не подходит. В этом случае вы можете предложить страховой компании альтернативный вариант. Например, отремонтировать ваш автомобиль в соседнем населенном пункте. Там и очереди меньше, и квалификация ремонтного персонала на порядок выше. Если представитель страховой компании не возражает, вам необходимо в письменной форме согласовать с ним эту поездку, и, как говорится, ни гвоздя вам, ни жезла. Единственным условием должно быть расположение желанного автосервиса не далее пятидесяти километров от места вашего проживания. Проще говоря, если дорожно-транспортное происшествие с вашим участием произошло в Саранске, то отремонтировать автомобиль в Пензе у вас не получится. А вот в Старом Шайгове - запросто.

И хоть сейчас многие автовладельцы и эксперты страхового рынка сравнивают эту свободу выбора с возможностью выбирать между пепси и кока-колой, согласитесь, лучше иметь несколько различных вариантов, чем в принудительном порядке ехать в тот автосервис, который вам укажет представитель страховой компании.

Срок ремонта не должен превышать тридцати дней

Еще одной важной особенностью новых правил страхового возмещения являются четко оговоренные законом сроки проведения ремонта. Согласно им, автосервис, в который вас направил представитель страховой компании, обязан отремонтировать автомобиль в течение одного месяца. Никакие отговорки по поводу больших очередей, отсутствия необходимых запасных частей или поломки оборудования, используемого при проведении ремонта, что называется, не пляшут. Если указанный вам пункт авторемонта не уложился в месячный срок, то ответственность за это несет страховая компания. Можете смело обращаться в суд и требовать неустойку в размере полпроцента от стоимости ремонта за каждый день просрочки. То же самое вы можете сделать и в случае некачественно проведенного ремонта. Правда, вам придется потратить некоторое количество времени и денег на доказывание этого факта. Но если вас не пугает эта перспектива и вы твердо решите пройти все предусмотренные законом процедуры, то страховая компания в итоге выплатит вам все, что должна.

К слову сказать, при обсуждении этого законопроекта представители страховых компаний настаивали на снижении суммы неустойки до одной десятой процента в день. Но эта инициатива была забракована на корню. Не нужно быть гениальным математиком, чтобы понять простую истину: снижение этой суммы привело бы в итоге к тому, что ремонт пострадавшего в аварии автомобиля можно было бы затянуть на несколько месяцев. И без особых затрат для страховой компании. Владельцу пострадавшего автомобиля в этом случае оставалось бы только ждать.

При ремонте авто должны использоваться только новые запчасти

Это, возможно, один из самых важных пунктов, предусмотренных новым законопроектом. Автосервис, в который вы поедете ремонтировать автомобиль, обязан использовать только новые запасные части. Предположим, сейчас вы ездите на автомобиле с помятым или непокрашенным крылом. Происходит авария, в результате которой поврежденная часть кузова деформировалась еще больше. В этом случае вам обязаны поменять крыло на новое, и точка! Никакие отговорки на предмет того, что оно уже было помято, в расчет не принимаются. Только новая деталь. То же самое касается и других агрегатов и узлов вашего автомобиля. Не важно, сколько пробежал ваш двигатель. Если он пострадал в аварии, будьте любезны заменить его на новый. Специалисты называют включение этого пункта в окончательную редакцию законопроекта одним из самых значимых достижений водительской общественности. И с этим трудно спорить. Ведь в настоящее время материальная компенсация автовладельцу выплачивается с учетом износа его автомобиля. За установку новой детали страхователю приходится доплачивать из собственного кармана. Законопроект предусматривает установку новых деталей на поврежденный автомобиль за счет страховой компании.

Однако это не все. Еще одной победой можно назвать тот факт, что ремонт пострадавшей машины «на отвяжись» не проходит. Согласно новому законопроекту, автосервис, в который вас направит страховая компания, обязан предоставить полугодовую гарантию на результат восстановительного ремонта. Если в течение этого времени ваш автомобиль выйдет из строя, можете смело обращаться в суд, требовать проведения качественного ремонта и выплаты неустойки. Больше того, гарантия на результат кузовных работ и работ, связанных с использованием лакокрасочных материалов, согласно все тому же законопроекту, должна составлять не менее одного года. Не секрет, что в настоящее время многие автомастерские зачастую красят поврежденные детали кузова при помощи обычного пульверизатора, стараясь таким образом сэкономить на приобретении барокамеры и другого специфического оборудования. Держится такой результат, конечно, недолго. Пару месяцев - максимум, а то и меньше. Однако теперь халтурить производителям ремонта станет значительно сложнее. Любая экспертиза легко установит, какие технологии и материалы использовались при покраске кузовных деталей. А если так, значит, страховую компанию можно будет заставить заново провести качественную покраску и возместить все моральные страдания, которые вы испытали, забрав из сервиса свой автомобиль.

В случае аварии деньги можно получить

Невероятно, но факт. Новый закон все-таки предусматривает возможность получения водителем материальной компенсации в случае дорожно-транспортного происшествия. Правда, претендовать на нее смогут лишь автовладельцы, которые получили в аварии тяжкий или средний вред здоровью. Кроме того, в случае гибели водителя материальную компенсацию от страховой компании смогут получить близкие родственники. Но это еще не все. Новый документ предусматривает возможность получения материальной компенсации в том случае, если автомобиль в результате дорожного происшествия полностью уничтожен либо сумма ремонта превышает лимит выплат по полису ОСАГО. На сегодняшний день этот лимит составляет четыреста тысяч рублей. Кроме этого, страховой компании придется раскошелиться, если ремонт поврежденного автомобиля не может быть произведен в том автосервисе, в который вас направил ее представитель. Есть и еще один вариант получения материальной компенсации в случае повреждения автомобиля. Претендовать на нее смогут отдельные категории инвалидов.

Мошенничать с ОСАГО станет сложнее

Напоследок еще раз уточним, для чего понадобилось принимать законопроект о замене материальной выплаты по полису обязательного страхования автогражданской ответственности натуральной формой возмещения. Одной из основных проблем, которую призван решить новый документ, являются мошенники. По оценкам автомобильных юристов в нашей стране существуют так называемые проблемные регионы, где мошенники через суды выманивали просто огромные деньги. Причем страдали от их деятельности как страховые компании, так и обычные автовладельцы. К примеру, только в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Дагестане мошенникам благодаря махинациям удалось обогатиться на сорок миллиардов рублей! Теперь, когда денежные компенсации будут выплачиваться только в строго оговоренных случаях, мошенничать станет гораздо сложнее. Вдобавок к этому новые правила неизбежно приведут к вытеснению со страхового рынка посредников, которые также имели весьма солидный кусок пирога. Однако главный вопрос, который волнует водительскую общественность страны, не подорожает ли в очередной раз автогражданка, пока повисает в воздухе. Однозначного ответа на него нет.

Алексей КОНСТАНТИНОВ