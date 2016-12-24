Кирилл Данилов - лучший!

С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по результатам конкурса портфолио было выбрано 26 учеников. Мордовию на конкурсе представлял ученик 11А класса гимназии № 20 г. Саранска Кирилл Данилов. Домой юноша вернулся с победой - из Ульяновска он привез титул «Ученик года - 2017»!

Открытый взгляд, добродушная улыбка, неподдельная скромность и вежливость - этот юноша располагает к себе с первых же минут общения. Во время беседы в руках у Кирилла главный приз конкурса «Ученик года» - награда, весомая во всех смыслах. Рядом - диплом победителя. Кроме того, в качестве награды за первое место молодой человек получил 100 тысяч рублей.

Год назад Кирилл Данилов уже ездил на конкурс «Ученик года». Правда, в составе группы поддержки. К слову, именно тогда корр. «ВС» и увидел впервые Кирилла Данилова в выпуске новостей на одном из местных телеканалов. На молодого человека невозможно было не обратить внимания! Столь искренне он радовался за свою одноклассницу Виту Чеснову, участвовавшую в конкурсе «Ученик года»... По условиям конкурса все его участники приехали в Ульяновск с группой поддержки. В этом году уже Вита поддерживала Кирилла.

«Подготовка к конкурсу началась сразу после зимних каникул и потребовала от меня очень много сил и времени», - признается молодой человек.

В этом году конкурс был посвящен Году экологии. Чем же покорял жюри Кирилл? Парень тщательно подготовил домашнее задание, удачно выступал и в других заданиях. А еще гимназист в национальном костюме читал рэп про родной Саранск, причем не с пустыми руками, а с масками мордовских богов.

«Что мне дало участие в этом конкурсе? Эмоции и опыт - вот главное, что я привез с конкурса! - говорит Кирилл Данилов. - На конкурсе царила дружеская, творческая атмосфера. Это было здорово! Очень удобно, что конкурсные дни совпали с каникулами. Самым сложным для меня оказалось задание «Я - лидер», в рамках которого было необходимо научиться говорить людям «нет». Согласитесь, отказывать бывает не так-то просто. Кроме того, для выполнения задания нужно было собрать команду из незнакомых людей, придумать, как именно говорить «нет», и научить этому остальных. В моей команде оказались ребята с Алтая. Нам удалось найти общий язык. Замечу, что с каждым годом уровень подготовки конкурсантов становится все выше.

Один из дней был посвящен культурной программе. Мы ездили на обзорную экскурсию по Ульяновску, посещали краеведческий музей. Как человеку, серьезно увлеченному историей, мне было невероятно интересно. У меня осталась масса впечатлений!».

Кирилл Данилов - разносторонний молодой человек. Успевает находить время не только на учебу, но и на общение с друзьями, увлечения. Большое место в жизни Кирилла занимает музыка. Хотя он и не окончил обучение по классу классической гитары, но отлично владеет электрогитарой и вот уже много лет выступает в составе школьной музыкальной группы, а еще Кирилла часто приглашают в качестве ведущего на различные мероприятия.

Его любимые предметы - английский язык, история и обществознание. На вопрос, кем он хочет стать, юноша отвечает, не раздумывая: «Хорошим человеком!». Ответ, достойный уважения.

«В первую очередь хочу получить серьезное образование, связанное с языками, - делится планами юноша. - Надеюсь, что стану дипломатом. Собираюсь поступать в московский вуз. Кроме того, мне было бы интересно попробовать себя и в озвучке, и в актерской профессии...».

Ну а пока перед юношей стоит серьезная задача - успешная сдача ЕГЭ. От этого будет зависеть многое, говорит Кирилл. «Я открытый человек. И очень люблю открытых людей, лишенных какой-либо фальши и заносчивости. Звездная болезнь? - переспрашивает Кирилл. - Да, меня многие предупреждают о такой опасности. Уверен, мне она не грозит».