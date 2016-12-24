Самым востребованным предметом на ЕГЭ в Мордовии остаётся обществознание

В Саранске на минувшей неделе прошло заседание Государственной экзаменационной комиссии, в котором приняли участие директора школ, представители высших учебных заведений республики, задействованные в проведении Государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 году. Рабочая встреча была посвящена основным итогам проведения ЕГЭ в 2016 году и задачам, которые поставлены на текущий год.

В 2016 году ЕГЭ в Мордовии был проведён с учётом следующих технологических параметров: 100% пунктов проведения экзаменов (23 пункта, 19 аудиторий), а также региональные центры обработки информации были обеспечены on-line видеонаблюдением и металлодетекторами. Пропускной режим осуществлялся сотрудниками полиции. В прошлом году в республике прохождение ЕГЭ контролировали федеральный инспектор, общественные наблюдатели из союза молодёжи Татарстана, а также представители мордовских вузов.

«В целом анализ результатов участников ЕГЭ 2016 года показывает, что уровень гособразования по сравнению с предыдущим годом в республике повысился, - отметила первый заместитель министра образования республики Елена Солдатова. - По ряду предметов наблюдается рост числа высокобалльников. Прежде всего это относится к предмету «Русский язык», где доля набравших от 80 до 100 баллов составила 16%, что по сравнению с 2015 годом выше на 6%. Вместе с тем меньше выпускников, которые не преодолели минимального порога, количество выпускников, набравших менее 36 баллов, необходимых для поступления в вуз, сократилось на полтора процента.

Улучшились результаты по базовой и профильной математике, предметов по выбору. Выросла доля высокобалльных работ по физике, географии, немецкому и английскому языкам. Получено пять стобалльных работ. В предыдущем году таких работ было всего две. Хочу отметить, что это объективные результаты высокомотивированных выпускников».

В 2016 году была подана 271 апелляция. Из них удовлетворено 23%, при этом удовлетворение было проведено как в сторону повышения, так и в сторону понижения баллов.

Были озвучены и проблемные участки работы. Так, в прошлом году выявлялись случаи нарушения порядка проведения ЕГЭ со стороны участников - шестнадцать выпускников были удалены с экзаменов за использование мобильных телефонов и справочных материалов. В отношении их результаты экзаменов были аннулированы без права пересдачи.

По словам Елены Солдатовой, с учётом анализа 2016 года Министерством образования РМ составлена «дорожная карта», которая была проработана детально и выполняется на всех этапах. В 2017 году будут сохранены оптимальное количество пунктов сдачи экзаменов, видеонаблюдение, в разы увеличится число общественных наблюдателей.

В основной период проведения, с 29 мая по 1 июля 2017 года, ЕГЭ будут сдавать 3387 человек. Самым востребованным предметом по-прежнему остаётся обществознание (74%), на втором месте история (40%), сохранилась доля выпускников, заявившихся на предметы естественно-научного цикла.

Организацию качественной работы организаторов ЕГЭ Елена Солдатова поставила в число приоритетных задач: «Несмотря на то что состав педагогов практически не меняется на протяжении последних лет, мы наблюдаем недочёты в их работе: формальное отношение к тому, что происходит в аудитории, когда идёт списывание или выпускник пользуется мобильным телефоном. Педагог должен не только быть зорким контролёром, но и суметь создать комфортную обстановку для учеников, помогать выпускникам, если у них возникли трудности технического характера. Все факты нарушений должны быть оперативно доведены до председателя комиссии». Также Елена Солдатова сообщила, что в этом году ответственность членов ГЭК, допустивших недочёты в своей работе, будет усилена.

Александр РУЧИНСКИЙ