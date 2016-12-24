«Он первым встретил террористов!»

В минувший понедельник в Саранске было предано земле тело старшего сержанта Росгвардии Анатолия Ермолаева. Он погиб 24 марта в Наурском районе Чечни при нападении боевиков на воинскую часть. Террористы запрещенной в РФ группировки ИГИЛ планировали захватить оружие для совершения терактов на территории Северного Кавказа. По словам сослуживцев Анатолия Ермолаева, он первым принял на себя удар. Во многом благодаря его самоотверженным действиям удалось избежать серьезных потерь среди гражданского населения военного городка. У Анатолия Ермолаева остались жена и 6-летняя дочь. Подробности трагедии - в материале корреспондента «ВС».

Нападение

Наурский район Чечни считался одним из самых спокойных даже во времена первой и второй войн. Во многом это объясняется тем, что расположен он в степной зоне вдоль реки Терек. Труднодоступных горных мест здесь практически нет, а значит, и укрыться террористам негде. К тому же с некоторых пор здесь был расквартирован 140-й артиллерийский полк, вошедший после недавних преобразований в состав Росгвардии РФ. В станице Наурской расположен небольшой военный городок, где проживают семьи военнослужащих. Именно этот объект выбрали для атаки боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». По информации, озвученной главой Чечни Рамзаном Кадыровым, основной целью террористов был захват оружия для совершения масштабных террористических актов на территории республики. По другой версии, нападавшие планировали захватить в заложники гражданское население военного городка.

Группа из восьми человек напала на контрольно-пропускной пункт около двух часов ночи 24 марта. Боевики, прикрываясь сильным туманом, планировали проникнуть к общежитиям, в которых проживают семьи офицеров. Нетрудно догадаться, какая участь грозила женщинам и детям, которые в момент нападения спали. По словам сослуживцев Анатолия Ермолаева, именно он первым вступил в противостояние с нападавшими. Старший сержант Ермолаев пытался пробиться к узлу связи, которым он руководил. Он хотел предупредить о нападении своих подчиненных, которые были без оружия. В ходе короткого боестолкновения Анатолий получил одной ножевое и одно огнестрельное ранение, но и сам смог уничтожить одного из нападавших. К тому же действия нашего земляка позволили сослуживцам занять огневые позиции и отразить нападение. В перестрелке шестеро боевиков были уничтожены, еще двоим удалось уйти. На телах двоих из убитых боевиков были обнаружены муляжи поясов смертников. Кроме того, при осмотре личных вещей уничтоженных террористов был обнаружен флаг «Исламского государства». Личности погибших боевиков удалось установить достаточно быстро. Как выяснилось, в нападении принимали участие два уроженца Ростовской области, один уроженец Волгоградской области и трое жителей Чечни. Все они молодые люди в возрасте от 22 до 27 лет. Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь военнослужащих», «Участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом», «Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни». Уже известно, что ответственность за нападение взяло на себя Северо-Кавказское отделение группировки ИГИЛ.

В результате нападения в Наурском районе Чечни погибли шестеро военнослужащих Росгвардии РФ. Еще несколько человек получили ранения. Анатолий Ермолаев умер не сразу. По словам однополчан, старший сержант скончался спустя примерно полчаса после получения ранений в медпункте части. Уже известно, что все погибшие в этом бою бойцы Росгвардии будут представлены к государственным наградам. Но окончательно об этом можно будет говорить после завершения всех следственных действий и проведения необходимых экспертиз.

Примечательно, что нападение боевиков на воинскую часть в станице Наурской произошло в канун Дня войск национальной гвардии РФ. Торжественные мероприятия в этот день начинались с минуты молчания.

- Это тяжелая утрата для всех нас. Мы никогда не забудем ребят, которые ценой собственной жизни заплатили за мир и безопасность страны, - сказал Глава Мордовии Владимир Волков.

К этим словам присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров, отметивший, что войска национальной гвардии находятся на переднем крае борьбы с терроризмом.

Анатолий Ермолаев

Анатолий Ермолаев родился и вырос в Казахстане. В 2000-х годах семья, где кроме него воспитывались еще три ребенка, перебралась в Ичалковский район Мордовии. Именно отсюда он уходил служить срочную службу. Попал в одну из частей внутренних войск на Северном Кавказе. После демобилизации молодой человек вернулся в Мордовию. Некоторое время работал в охранных структурах, а после пошел служить по контракту. Незадолго до этого Анатолий познакомился с девушкой. Молодые люди сыграли свадьбу. Шесть лет назад у Анатолия и Валентины родилась дочь. Некоторое время назад супруги приобрели в Саранске квартиру. Анатолий оформил военную ипотеку. Правда, жили в новой квартире только Валентина с дочкой. Анатолий приезжал только в отпуск. В последний раз он был в Саранске осенью прошлого года. По рассказам сослуживцев, в планах семьи Ермолаевых значились завершение ремонта в квартире и приобретение автомобиля. В последнее время Анатолий все чаще задумывался о переводе в одну из частей, расположенных недалеко от Мордовии. Планировал прослужить еще некоторое время и перебраться поближе к семье. За годы службы на Северном Кавказе Анатолий Ермолаев был неоднократно награжден. В его послужном списке значатся медали «За ратную доблесть» и «За службу на Кавказе». Сослуживцы характеризуют Анатолия Ермолаева как исключительно надежного человека, всегда готового прийти на помощь.

Груз-200 из станицы Наурской был доставлен в Саранск вечером 26 марта. Отпевали Анатолия Ермолаева в кафедральном соборе Федора Ушакова. Молитву над телом погибшего военнослужащего совершил Митрополит саранский и мордовский Зиновий. Анатолия Ермолаева похоронили с воинскими почестями на саранском кладбище № 5. Командир нацгвардии республики Виталий Разин пообещал сделать все, чтобы семья погибшего ни в чем не нуждалась. Свои соболезнования вдове погибшего военнослужащего в специальной телеграмме выразил Глава Мордовии Владимир Волков.

Стоит отметить, что гибель старшего сержанта Анатолия Ермолаева не первая потеря республики с начала вооруженного конфликта на Северном Кавказе. В ноябре 2006 года в результате нападения боевиков в Шаройском районе Чечни погибли сразу восемь сотрудников правоохранительных органов Мордовии. Еще один офицер получил тяжелые ранения, но остался жив. Всего же за годы вооруженного противостояния на Северном Кавказе погибли почти сто жителей нашей республики.

Алексей КОНСТАНТИНОВ