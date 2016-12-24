Не прячьте ваши денежки…

Уже в апреле Минфин России намерен выпустить первые облигации федерального займа для населения. Такие заимствования должны стимулировать граждан к созданию долгосрочных сбережений. По замыслу «ОФЗ для народа» станут своеобразным аналогом обычных банковских депозитов. Их рыночный оборот также будет ограниченным. Передавать бумаги можно разве что по наследству, а продавать разрешается лишь банкам-партнерам (сейчас это Сбербанк и ВТБ-24). Зато надежность вложений окажется почти абсолютной. Ведь их сохранность на 100 процентов гарантирована государством. «ВС» решил разобраться в плюсах и минусах нового инструмента.



Надежно и выгодно

Чисто теоретически гособлигации и сегодня доступны населению страны. По крайней мере, той его части, что не слишком-то стеснена в средствах. Доходность обычно исчисляется 8,4 процента годовых, что почти на 0,9% больше, нежели обещают банки своим вкладчикам в среднем.

Правда, и попотеть придется изрядно. Надо хотя бы обзавестись брокерским счетом, изучить существующие схемы доверенного управления. А все потому, что государство - вот ведь незадача! - ныне ну никак не хочет брать взаймы у первого же встречного. Как будто его рубли чем-то отличаются от тех, что имеются у людей, разбирающихся в финансах.

«Народные облигации» как раз и призваны устранить эту избирательность, а заодно - устранить излишние преграды. Процедура приобретения бумаг, как обещается, будет столь же простой, как и открытие вклада в банке. Номинальная стоимость одной ОФЗ составит всего-то 1000 рублей. Единственное условие - купить ее можно только в пакете или лоте на сумму от 30 тысяч до 25 миллионов рублей в рамках каждого выпуска.

В дальнейшем остается только ждать. И чем дольше - тем лучше. Схема разработана таким образом, что доходность поставлена в прямую зависимость от срока владения облигациями. Хоть выплаты и обещано проводить дважды в год, гражданин не должен стремиться поскорее получить положенное вознаграждение. При соблюдении данного требования процентная ставка будет держаться на уровне 8,5 процента годовых - с постепенным ростом от 7,5 до 10,4%.

По подсчетам Минфина общие объемы первичного размещения едва ли превысят 20-30 миллиардов рублей. Но ведомство явно надеется, что интерес к «розничным обязательствам» станет постепенно возрастать. С целью стимулирования спроса оно готово увеличить объемы выпуска ОФЗ, а при необходимости - и «подстроить» условия под участников рынка.

«У нас большая палитра» инструментов, но не было специальных заимствований для граждан, - сообщил на недавнем инвестиционном форуме в Сочи министр финансов РФ Антон Силуанов. - Я и сам сделаю такие вложения, чтобы убедиться, как работает система. Так сказать - опробовать ее вживую».

«Покупайте, это надежные и доходные бумаги. Не прогадаете!» - добавил чиновник.

Живая история

Впрочем, чего стоят бодрые заявления в сравнении с исторической памятью народа?! А ведь примеры из недавнего прошлого убедительно доказывают, что играть с государством в азартные игры себе дороже. Ибо оно способно с необычной легкостью отказаться от своих же обязательств.

Достаточно вспомнить, скажем, как пришедшие к власти большевики оставили с носом кредиторов царского правительства. А спустя несколько лет проделали то же самое с «нэпманами недобитыми», которым, в общем-то, сами займы и навязывали.

Потом государство добралось до населения. К 1957 году в Советском Союзе насчитывалось аж 65 серий различных облигаций. Причем если поначалу они действительно представляли собой довольно доходные бумаги (которыми к тому же разрешалось оплачивать банковские ссуды, налоги и даже поездки на транспорте), то со временем превратились в еще один сравнительно честный способ банального отъема денег. «Фантики» раздавались гражданам вместо зарплат под одно лишь заверение когда-нибудь расплатиться по счетам.

Обещанного порой приходилось ждать десятки лет. К тому моменту выплаты обычно деликатно именовались компенсациями - со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде применения понижающих коэффициентов или вовсе полного отсутствия начислений по процентам. Вдобавок гражданам нередко приходилось доказывать свое право на получение положенных копеек.

По меркам общепринятых международных норм - абсолютное беззаконие. Не случайно, надо полагать, Европейский суд по правам человека неизменно вставал на защиту наших соотечественников, не согласных с действиями государства. Один из них, к слову, даже получил 1,2 тысячи евро за несколько облигаций внутреннего выигрышного займа 1982 года.

С распадом СССР изменились, может быть, масштабы участия рядовых граждан в «облигационных» проектах государства, но не их сущность. Например, к построению печально известной «пирамиды ГКО», приведшей страну к дефолту в 1998 году, были причастны и обычные люди, объединившиеся для участия в аукционах. Благо обещанная 30-, а то и 50-процентная доходность вполне позволяла сводить концы с концами в условиях массовых задержек с выдачей зарплаты, пенсий и пособий. Кстати, согласно некоторым подсчетам, в результате народ простил государству в общей сложности более 25 триллионов рублей.

Все для людей

Собственно, именно «живая память», по мнению нашего эксперта Артема Трофимова, и станет главным препятствием при реализации объявленного проекта.

- Прежде всего, нужно выяснить, на какую часть населения он рассчитан. Очевидно, на тех людей, которые хотят сохранить свои сбережения и притом категорически не желают рисковать. Но тут возникает резонный вопрос: как можно заставить граждан вытащить деньги из кубышек, коль скоро нет твердых гарантий? Которые, в свою очередь, останутся пустыми обещаниями ровно до тех пор, пока сами инвесторы не убедятся в полной защищенности вложений от любых социальных, экономических, да и политических потрясений. Налицо, как видим, некий замкнутый круг, где одна проблема вытекает из другой и ею же объясняется.

Следует помнить еще и о том, что облигации зачастую будут приобретаться на последние средства семей, их неприкосновенный запас, не доверяемый даже самым надежным банкам. А значит, и цена просчетов вырастет многократно. Не думаю, что дело дойдет до прямого обмана. Власти, несомненно, понимают, чем рискуют. В то же время нельзя исключать и возможности принудительного выкупа ОФЗ ранее установленного срока - например, через год-полтора. И тогда обязательства окажутся формально исполненными при минимальных затратах.

Так или иначе, многое будет зависеть от того, чем руководствуется Правительство, занимая деньги у народа, - стремится оно пустить их в оборот либо собирается лишь добиться выполнения текущих бюджетных обязательств. Первые шаги свидетельствуют, что латание дыр не станет приоритетом. Облигации, по заверениям разработчиков, будут альтернативой депозитам, об их обращении на вторичном рынке нет и речи.

Тем не менее соблазн искусственно подогреть интерес к проекту существует всегда. В особенности когда к нему присматриваются многочисленные спекулянты, как происходит сейчас. Будем надеяться, у государства хватит воли и здравомыслия не стать заложником собственных же инициатив.

Богатые, обогащайтесь?!

Несколько иной точки зрения придерживается аналитик Богдан Зварич:

- На мой взгляд, "народные" ОФЗ являются хорошей альтернативой банковскому вкладу. Благо их доходность чуть выше, чем депозит в крупном банке. При этом риски ОФЗ существенно ниже, что тоже можно рассматривать как дополнительный плюс.

Основным преимуществом облигаций является доступ к ним широких слоев населения. Ведь консерватизм и недоверие к банковским нововведениям, которыми до сих пор считаются биржа и торговля ценными бумагами, остаются существенным сдерживающим фактором открытия брокерского счета. Полагаю, этот консерватизм скажется и на новом продукте, из-за чего не стоит ожидать большого спроса. Опять-таки многие уже успели обжечься на «народных IPO», которые в свете экономического кризиса не оправдали ожиданий инвесторов.

В то же самое время, учитывая низкие риски, ОФЗ могут быть интересны гражданам, чей размер активов превышает страховую сумму в 1,4 млн рублей - притом невзирая на то, что данный инструмент не подпадает под систему страхования вкладов. Люди, уже имеющие брокерские счета, а также все те, кто понимает преимущества прямого доступа на биржевые рынки, имеют возможность быстро и удобно совершать операции в том числе и с ОФЗ, не говоря уж о еврооблигациях российских компаний, доходность которых в валюте при сопоставимой надёжности может быть даже существенно выше.

P.S. Между тем, по данным аналитического центра при Правительстве РФ, объемы сбережений россиян продолжают таять. Число тех, кто продолжает располагать какими-либо накоплениями, сократилось на треть - с 55 до 40 процентов. А доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума выросла с 13,3% до 13,9%. И это - несмотря на некоторое увеличение доходов. В III квартале 2016 г. рост номинальной заработной платы россиян ускорился с 5,1 до 7,8%, что позволило добиться средних окладов по стране на уровне 36,7 тыс. рублей. Кроме того, почти на 1% выросли соцвыплаты, а доля бедного населения снизилась c 14,1 до 13,9 процента.

Андрей КРИВОВ