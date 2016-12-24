«У нас сейчас не рынок - базар!»

В нашей республике много производителей пищевой промышленности, среди них есть и крупные производства, и небольшие фермерские хозяйства. Не секрет, что последним попасть на прилавки известных супермаркетов не так-то просто. Им сложнее выживать, даже если их продукция конкурентоспособна. Обновленный федеральный закон «О торговле», вступивший в силу в середине прошлого года, был призван избавить мелких и средних производителей от диктатуры крупных торговых сетей. Предполагалось, что это позволит снизить цены на продукты. Как этот закон работает в республике и какие проблемы остаются нерешенными, на минувшей неделе обсудили в Государственном собрании РМ.



Закон должен защитить производителей

- В прошлом году Государственная дума по инициативе «Единой России» приняла ряд федеральных законов, имеющих особую социальную значимость. Один из них имеет для Мордовии совершенно очевидный приоритет и связан с реализацией государственной политики по поддержке отечественных сельхозпроизводителей - это закон, регулирующий отношения товаропроизводителей и торговых сетей, - начал заседание первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Голов. - Основная цель принятого закона - это то, к чему мы стремимся уже несколько лет, - обеспечение для местных производителей доступа к рынку сбыта. Монополию, которую возвели торговые сети, необходимо разрушить, так как сегодня производители - представители малого и среднего бизнеса - находятся в неравном положении с крупными продавцами продукции.

Законодательство требует, во-первых, снижения вознаграждения торговым сетям за продвижение товара с 10 до 5% от его закупочной стоимости. Этот сбор сейчас называют принудительным налогом на производителя. Причем законодательно установлен запрет на любое навязывание поставщику дополнительно оплачиваемых услуг. Таким образом, в эти 5% уже включены плата за продвижение товаров, логистические услуги, услуги по подготовке, обработке, раскладке, упаковке товаров. Вводится запрет и на так называемый входной билет на вновь открываемые торговые объекты.

Во-вторых, законом фактически пресекается несвоевременность оплаты за поставленную продукцию. Понимая, что самое дорогое сегодня для развития производства - это кредитные ресурсы, установлены сроки оплаты сетями продукции, поставленной нашими производителями, чтобы люди не ждали, когда сети соизволят оплатить полученную продукцию.

В-третьих, вводится обязанность торговых сетей размещать на своих интернет-сайтах информацию об условиях отбора поставщиков и о существенных условиях такого договора (ранее такая информация предоставлялась поставщику по его запросу, что приводило к установлению различных условий для поставщиков). Эти изменения востребованы сами по себе, так как создаются условия для формирования прозрачной, честной цены на продукцию наших производителей. Производитель сможет направить деньги, которые он раньше платил сетям, на развитие производства. Отчего выиграет в том числе и покупатель.

Штрафы - еще один способ повышения прибыли

- Прежде всего, этот закон направлен на развитие местного производства и импортозамещения, - заявил заместитель министра торговли и предпринимательства, сопредседатель мониторинговой группы проекта «Честная цена» Валерий Семенчиков. - Однако он не защищает интересы товаропроизводителей. Во взаимоотношениях производитель - продавец есть негативные факты, которые отрицательно влияют на перерабатывающую промышленность. Федеральные сети при составлении договора требуют дополнительных скидок от сложившихся отпускных цен производителя, а это приводит к производству товара более низкого качества. Также сети требуют скидок по результатам работы за месяц в процентном соотношении от товарооборота, применяют штрафные санкции при несоблюдении условий договора. Торговые сети включают в договоры с поставщиками значительные штрафные санкции для производителей сельхозпродукции и минимальные штрафы - в отношении себя. Причем штрафы - это еще один способ повышения прибыли. Другой нерешенный вопрос - возврат нереализованной продукции, особенно важно это для хлебопекарной продукции.

Закапывать хлеб - аморально!

- Торговые сети возвращают нам всю нереализованную продукцию, - рассказывает генеральный директор ОАО «Хлебозавод» Вера Осипова. - А нам даже порой не с кем разговаривать, поскольку директоры федеральных сетей могут находиться в других городах, а здесь их менеджеры просто оформляют автозаказ. Сейчас идет пост, но заказы не уменьшились, потому что в крупных магазинах витрины огромные и надо их заполнять. Мы все воспитывались в уважении к хлебу, поскольку наша страна знает, что такое голод. Поэтому мне очень больно видеть, как хлеб закапывается в землю! В прошлом году мы закопали в землю 27 миллионов рублей, это 482 тонны хлеба и кондитерских изделий! Кондитерские изделия нельзя перерабатывать, нереализованный хлеб мы не имеем права перерабатывать, поскольку у него уже истек срок хранения.

Приведу пример. Я сегодня купила два пакета сметаны, один пакет я съела, а второй не захотела. Я что, должна пойти в магазин и сказать: «Извините, я сметану не съела, возьмите ее назад, а мне верните деньги»? Торговые сети поступают именно так. Они не продали хлеб и за ту же стоимость нам его возвращают! Сейчас мы даже не имеем права отдать его на корм скоту! А нам куда его девать? На свалку! Я хотела бы встретиться с представителями сетей и поговорить с ними, сказать, что такое отношение к хлебу аморально! Давайте уменьшать заявки. Не могут наши торты просто служить украшением прилавков! Все договоры составлены в пользу торговых сетей. К оплате претензий у меня нет, меня не устраивает большой процент возврата. Если откажусь подписывать такой договор, мое место тут же займут производители из Пензы, Нижнего Новгорода, а наши триста человек пойдут на улицу.

По словам Веры Осиповой, в 2017 году ситуация изменилась в лучшую сторону, но все же эта проблема очень важна.

- Торговые сети надо заставлять заключать договоры о купле-продаже хлеба, а не договоры о реализации продукта, - прозвучало предложение от одного из участников круглого стола. - Тогда о том, что делать с непроданным хлебом, будут думать уже торговые сети. Причем это проблема не только наша, так происходит во всей России, вопрос уже обсуждается на самом высоком уровне.

В результате обсуждения было принято решение обратиться к депутатам Госдумы с просьбой, чтобы на законодательном уровне был урегулирован процент возврата скоропортящейся продукции в меньшую сторону.

«Нам сложно выйти на внешний рынок»

- Мы являемся относительно крупным производителем, - рассказывает генеральный директор ООО «Юбилейное» Артемий Сиушов. - Проблем со входом в крупную торговую сеть мы не испытываем. Почти все сети отказались от использования бонусов с вступлением в силу поправок закона «О торговле». Критических вопросов в этом плане у нас нет. Но мы хотели бы выступить с такой инициативой. Мы, да и не только мы, испытываем сложности с выходом на внешний рынок. Хочется обратиться к Министерству торговли, Министерству сельского хозяйства с предложением о проведении собрания для обсуждения этого вопроса. Рынок России по мясу и мясной продукции близок к насыщению, и на него большое влияние оказывают сезонные колебания.

Например, цена на мясо птицы упала на внутреннем рынке на 30%. Если в ближайшее время не выйдем на внешний рынок, то внутренний начнет поедать сам себя. Но в то же время мы сталкиваемся с большими трудностями в вопросах продвижения нашей продукции на внешний рынок. В контролирующих органах решение вопроса искусственно затягивается, инициируются неправомерные проверки в наш адрес, а вопрос выхода на внешний рынок так и не решается. В то же время этот в вопрос в текущей экономической ситуации очень важен.

«Мы продаем продукцию ниже себестоимости!»

- У нас сейчас не рынок - базар! - говорит генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Атемарская» Виктор Марков. - Сейчас уже торговые сети начинают диктовать, по каким ценам мы должны отпускать свою продукцию, не учитывая ее себестоимости! Они даже не хотят ничего знать о себестоимости. Это неправильный подход! Надо разговаривать и находить компромиссы. Мы не зарабатываем, поскольку последние пять месяцев продаем ниже себестоимости. Так мы просто разоримся! А если чуть поднимем цены, к нам сразу идет антимонопольная и интересуется, на каком основании произошел рост цены. Пример. Себестоимость десятка яиц - 36 рублей, 17-20% мы прибавляем к этому на рентабельность, получается 42 рубля отпускная цена. К ней уже делают наценку торговые сети (до 25%), вот вам и стоимость яиц в магазине.

Другой вопрос. В Атемаре недалеко от птицефабрики открылся магазин крупной торговой сети, так там продают яйца с Урала. Интересно, какого года эти яйца? А ведь их еще надо привезти, потратиться на дорогу…

Предложения производителей

В ходе довольно бурных обсуждений этой непростой темы было выдвинуто немало предложений. Например, обратиться к законодателям с инициативой снизить процент присутствия одной федеральной сети в городе с 25 хотя бы до 20%. Что даст возможность выжить местным предпринимателям. Однако это очень проблематично, поскольку конкуренцию никто не отменял, и именно она двигает развитие вперед.

Еще одна идея - запретить работать федеральным сетям по выходным, как это принято в Европе. По выходным люди чаще ходят по магазинам, а значит, такая мера даст шанс местным предпринимателям. Однако у этого предложения были и противники. Во-первых, чтобы запретить федеральным супермаркетам работать в выходные, нужны хорошие региональные торговые сети, чем мы в данный момент похвастать не можем. А во-вторых, в большие супермаркеты по субботам и воскресеньям приезжают закупаться жители из районов Мордовии, их интересы также нужно учитывать.

Людмила АНЮТИНА

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