Глава Мордовии обозначил перспективы развития республики

Вчера Глава республики Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному собранию, а по сути - ко всему народу Мордовии. За три с четвертью часа (именно столько длилось оглашение программного документа) руководитель региона подвел основные итоги социально-экономического развития республики, обозначил планы на ближайшую перспективу и рассказал о путях решения стоящих перед обществом задач.



Не допустить спада

Прошедший 2016 год был охарактеризован как сложный и в то же время достаточно успешный. Регион столкнулся с серьезными трудностями, обусловленными ужесточением экономических санкций, недостатком ресурсов и необходимостью жесткой экономии средств. «Но, несмотря на выпавшие испытания, нам удалось добиться заметных успехов, - подчеркнул Глава. - Положительная динамика наблюдалась во всех отраслях экономики. Прирост ВРП составил 3,5 процента. На уровне предыдущего года сохранены инвестиционные вложения. Возросли объемы жилищного и дорожного строительства. Обеспечен опережающий по отношению к инфляции рост реальной заработной платы».

Так, объемы промышленного производства выросли в сопоставимых ценах на 8 процентов, аграрного - на 7%. В немалой степени этого удалось достичь благодаря реализации целого ряда высокоэффективных проектов. В их числе запуск первой очереди производства фотоэлектрических преобразователей и модулей на предприятии «Хелиос-Ресурс», модернизация производственных мощностей «Плайтерры», расширение объемов выпуска филаментных ламп на «Лисме» и ряд других.

В наступившем году необходимо, как минимум, сохранить набранные темпы развития. ВРП должен вырасти еще на 5 процентов, объемы промышленного и сельскохозяйственного производства - на 6%. Параллельно предстоит выполнить масштабную программу строительства жилья и социальных объектов, добиться значительного (тоже в 1,5 раза) прироста среднемесячной заработной платы.

С этой целью, в частности, будут продолжены работы по организации массового производства оптического волокна. Кроме того, в Мордовии предполагается построить мебельную фабрику «Бертавуд», рассчитанную на выпуск 15 тыс. комплектов мебели в год, наладить производство каркасно-панельных домов по немецкой технологии «ЭкоЛайф». И наконец, - начать производство продукции на Саранском заводе световых приборов.

Особое место в системе инновационного развития отводится «Технопарку-Мордовия». Количество его резидентов уже сейчас приближается к сотне, трудоустроено почти 2 тысячи человек, а объемы работ достигли 6-миллиардной отметки. В этом году предстоит завершить проекты создания Центра проектирования инноваций и Инжинирингового центра волоконной оптики. Благо они имеют без преувеличения федеральное значение. Со всеми вытекающими отсюда возможностями.

И это, кстати, лишь верхушка айсберга. Например, уже упомянутый «Хелиос-Ресурс» за счет расширения действующего производства должен занять почти половину российского рынка солнечных панелей. А на «Биохимике» будет создано опытно-промышленное производство жидких лекарственных препаратов и субстанций. Помимо того, здесь появится уникальный научно-производственный центр по разработке новых видов лекарств.

Больше дела, меньше слов

Немалые возможности сулят нашим предприятиям участие в федеральных проектах и расширение сотрудничества с крупными отечественными корпорациями. Кое-что в этом направлении уже делается. «Но в целом масштабы участия наших предприятий в таких программах незначительны, и этот пробел надлежит устранить», - сказал Владимир Волков.

Еще одним драйвером роста способно стать освоение новых рынков сбыта. Тем более что некоторые наши предприятия вполне успешно поставляют свою продукции за рубежи России. На «Плайтерре», к примеру, объемы экспорта уже сегодня превышают 75 процентов. «Нам необходимо сделать всё, чтобы максимально расширить круг предприятий, способных работать на мировом рынке, - отметил Владимир Волков. - Стоит также учесть, что на господдержку несырьевого экспорта федеральный бюджет готов выделить около 80 млрд рублей в течение ближайших трех лет».

Агропромышленный комплекс будет развиваться опережающими темпами

Для мордовских аграриев 2016 год оказался даже более чем успешным. Отрасль по праву считается одной из лучших в стране. Получен 1 млн 314 тыс. тонн зерна, урожайность зерновых составила почти 30 центнеров с гектара. Валовой сбор сахарной свеклы составил 1 млн 70 тыс. тонн при урожайности 434 ц/га. Это лучший результат в Приволжском округе. Значительно больше выращено овощей.

Рекордные показатели достигнуты и в животноводстве. Мяса скота и птицы произведено 279 тыс. тонн, яиц - более 1,4 миллиарда штук. Валовой надой молока составил 409 тысяч тонн - это на 4 тыс. тонн больше, нежели в 2015 г.

Не менее амбициозные задачи стоят перед АПК и сегодня. Потенциал у отрасли, по мнению руководителя республики, имеется. Другое дело, что сейчас далеко не все высокотехнологичные животноводческие комплексы работают с максимальной отдачей.

Что касается растениеводства, тут ставится задача собрать не менее 1,33 млн тонн зерна, а в течение последующих двух лет - даже превзойти полуторамиллионный рубеж. Для этого предполагается на 10 тысяч гектаров увеличить посевные площади, упорядочить их структуру и доработать схему внесения минеральных удобрений. «В прошлом году свыше 60% зерна собрано на полях, где средняя урожайность составляла около 40 центнеров с гектара. Если бы на других угодьях удалось собрать хотя бы по 25 ц/га, валовой сбор достиг бы полутора миллионов тонн. Вот где наши резервы!» - указал Владимир Волков.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности тоже развивались достаточно успешно. В прошлом году они отгрузили продукции уже на 67 миллиардов рублей, перекрыв тем самым сразу на 16% показатели весьма успешного 2015 г., а заодно обойдя промышленность с ее 65-миллиардными оборотами. Колбасных изделий произведено 95 тысяч тонн, сыра - почти 16 тыс. тонн, сахара - 109 тыс. тонн.

При этом высокотехнологичные проекты реализуют практически все известные производства - «Мордовский бекон», сыродельный комбинат «Ичалковский», молочный комбинат «Саранский», консервный завод, «Рузово» и так далее.

Программа льготной ипотеки пролонгирована на год

Говоря о строительной отрасли, Владимир Волков привел такие цифры: объемы работ выросли за год до 27 миллиардов рублей, в эксплуатацию сдано свыше 328 тысяч квадратных метров жилья, что на 4 тысячи квадратов больше, нежели в 2015-м. Активнее стали применяться новейшие технологии и современные отделочные материалы.

В текущем году предстоит увеличить объемы работ еще на 7 процентов. Построить необходимо не менее 335 тыс. кв. метров жилья, в том числе 202 тыс. - экономкласса. Притом разговор идет уже о комплексной застройке территорий, в том числе по программе «Жилье для российской семьи».

«Очень хорошо зарекомендовал себя уникальный, не имеющий аналогов в стране механизм льготной ипотеки - под 5% годовых, - заявил региональный руководитель. - На сегодняшний день возможностями программы воспользовались более 2 тысяч семей. Тем самым реально поддержана и строительная отрасль республики, в которую дополнительно инвестировано 4 млрд рублей. Поэтому мною принято решение продлить действие программы еще на год - до 31 декабря 2017 года!».

Одновременно продолжилась работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На эти цели направлено около 5 млрд руб. Это позволило снести 400 аварийных домов, переселить почти 5700 человек. В этом году до 1 сентября надо ликвидировать еще около 23 тыс. кв. метров аварийного жилфонда, переселив более 1600 человек. Капитально отремонтировать в прошлом году удалось 293 многоквартирных дома, где проживают 43 тысячи человек. В 2017 г. надо отремонтировать уже 351 дом, улучшить жилищные условия более 56 тыс. человек.

Нам любые дороги дороги

С гораздо более существенными трудностями столкнулась республика при реализации программы дорожного строительства. Пришлось приложить немало усилий, чтобы наполнить дорожные фонды и получить из федерального бюджета 2,3 млрд рублей. Впрочем, старания эти не оказались напрасными. За год удалось капитально отремонтировать более 83 км автодорог. Завершено строительство трассы Светотехстрой - Юго-Запад в столице Мордовии, транспортной развязки на пересечении улиц Красной и Севастопольской. Продолжилось возведение так называемого восточного обхода города, который в перспективе соединит магистраль «Саранск - Ульяновск» с рузаевской трассой.

В нынешнем году на дорожное строительство будет направлено уже почти 5 млрд рублей. «Нам предстоит отремонтировать и построить около 90 км федеральных дорог и 37 км трасс регионального и местного значения, - продолжил Глава. - В том числе продолжить строительство восточного обхода Саранска, провести ремонт ряда участков дороги «Подъезд к Саранску от трассы М-5 - «Урал» в Торбеевском, Краснослободском, Старошайговском и Лямбирском районах. Также необходимо привести в порядок участки магистралей «Нижний Новгород - Саранск - Пенза - Саратов» и «Саранск - Ульяновск».

Новые дороги появятся и в сельских районах республики. Речь идет, в частности, о шоссе, соединяющем села Береговые Сыреси и Селищи Ичалковского района, о новом подъезде к райцентру Кочкурово, об автодороге до молочно-товарной фермы в с. Низовка Ардатовского района, о магистрали «Шувары - Нагаево», которая соединит Старошайговский и Кадошкинский районы и даст старошайговцам выход к железнодорожным станциям.

Капитальному ремонту подвергнутся 6,8-километровый участок дороги «Чамзинка - Отрадное - Кульмино - Большие Ремезенки», 4,5-километровый подъезд к с. Медаево от ульяновской трассы, участки шоссе «Темников - Жегалово» и «Темников - Теньгушево» (в районе поселка Барашево, села Хлебино, деревень Клемещей и Новая Качеевка), подъезд к деревне Вярьвель Ковылкинского района от автодороги «Рузаевка - Ковылкино - Торбеево» (3,5 км). Стоит добавить, что в общей сложности на развитие сети местных дорог республиканский дорожный фонд выделит свыше 305 миллионов рублей.

Сфера особого внимания

Почти традиционно значительная часть Послания была уделена теме предстоящего футбольного первенства планеты. В целом подготовка к нему идет по графику, а иногда даже с некоторым опережением.

Впрочем, по словам Главы, не менее важно дать возможность рядовым гражданам реально увидеть и почувствовать перемены к лучшему. Тем более что людей зачастую волнуют чисто житейские проблемы - как освещены улицы, обустроены тротуары и детские площадки, в каком состоянии находятся парки, остановки общественного транспорта, дворы и придомовые территории. «На создание комфортной среды в наших поселениях следует обратить пристальное внимание, - подчеркнул Владимир Волков. - В ближайшие три года Саранск и районы республики должны реализовать комплексные программы по благоустройству. На эти цели только в текущем году будет направлено более 200 млн рублей. Значительный объем работ по благоустройству, конечно же, предстоит выполнить в столице. Например, необходимо провести ремонт улиц Васенко, Ботевградской, Т.Бибиной, улиц Заводской в п. Луховка и Октябрьской в п. Николаевка. Кроме того, к сентябрю должна быть завершена годовая программа строительства водопроводных сетей практически во всех пригородных селах».

С другой стороны, и сами жители могут внести посильный вклад в общее дело. Благо возможностей тут масса, от волонтерства до обустройства подъездов или дворов. Важно только не забывать стимулировать полезные гражданские инициативы, поощрять интересные проекты, связанные, допустим, с созданием арт-скверов в жилых комплексах.

Слабое звено

Особое внимание Глава призвал уделить теме экономии средств, сокращения расходов и оптимизации управления. В Мордовии, как известно, уже отменены некоторые неэффективные налоговые льготы, пересмотрены ставки налогов. Теперь надо принять комплекс дополнительных мер по ликвидации так называемого серого сектора, усилить контроль над результативностью работы государственных и муниципальных учреждений, активизировать деятельность по постановке на налоговый учет объектов якобы незавершенного строительства, невостребованных земельных долей и участков. Таким образом, по самым скромным подсчетам бюджет дополнительно получит сотни миллионов (!) рублей.

В общем ключе финансовых трудностей по-прежнему остро стоит вопрос с расходами на содержание органов власти. Нередко случается так, что под предлогом сокращения затрат ведомства банально перераспределяют средства. «Оптимизация управления в итоге должна быть направлена на сокращение расходов минимум на 10% как внутри конкретного госоргана, так и всей системы исполнительных органов власти, - уточнил Глава. - Наряду с этим надо продолжить реорганизацию и слияние ряда министерств и ведомств. Но тут следует сохранить главное условие - население не должно ощутить ухудшение качества и полноты предоставляемых услуг. Давайте исходить не из принципа удобства в работе ведомств, а из интересов людей и доступности оказываемых им услуг».

Без права на ошибки

«Именно люди являются главным богатством Мордовии. А потому через эту - народную - призму мы и должны рассматривать нашу дальнейшую работу, задачи, которые нам предстоит решать в 2017 году» - данная мысль красной нитью проходила сквозь все Послание. Все остальное - будь то открытие новых предприятий или подготовка к проведению ЧМ по футболу - лишь инструменты, позволяющие реализовать намеченное.

«Инвестиции в человеческий капитал остаются нашим приоритетом на ближайшие годы, - подчеркнул Глава Мордовии. - Строя жилье, заводы, больницы, детские сады, развивая массовый спорт и культуру, мы повышаем качество жизни людей. Каждая новая сельская дорога, каждый построенный ФАП или новая школа объективно работают на будущее родной Мордовии».

Сделано в данном направлении не так уж и мало. Только за последнюю пятилетку построено и реконструировано 52 детских сада, создано более 6,5 тысячи дополнительных мест. Всего на эти цели было потрачено почти 2 млрд. рублей. В ближайшее время дошкольные учреждения также появятся в Ардатове и Саранске, поселке Левженский Рузаевского района, а в перспективе - в Ромоданове, Лямбире и Теньгушеве.

За 4 года в республике построено 5 новых школ почти на полторы тысячи мест. В этом году необходимо завершить реконструкцию школы на 550 мест на улице Солнечной в Саранске, школы №1 в Инсаре и селе Поводимово Дубенского района. На очереди образовательные учреждения в Краснослободске и Рузаевке.

Предложил Глава и создать новое направление - научно-производственные студенческие отряды для работы на промышленных предприятиях. Причем это должно быть именно движение, а не разовая акция.

«Оптимизировать нужно, но только в интересах людей!» - так Владимир Волков отозвался уже о здравоохранении. И не согласиться с ним трудно. Ведь качество оказываемых услуг зачастую совершенно не соответствует вкладываемым в сферу средствам.

Простейший пример: за последние годы в республике построено 55 и капитально отремонтировано более сотни медицинских объектов. Согласно отчетам Минздрава, компьютеризировано более 70% рабочих мест медработников. Однако по факту это нередко выглядит так: врач сначала заполняет бланк от руки, а потом вносит данные в компьютер. Понятно, что такая практика полностью дискредитирует идею модернизации медицины в глазах самих граждан. «Перестаньте гонять людей с ворохом бумаг по кабинетам! - обратился Владимир Волков к чиновникам от медицины и главврачам. - Надо в корне перестраивать работу поликлиник и больниц. Здесь главным должен быть принцип: минимум времени ожидания, максимум внимания пациентам».

Другая проблема - профосмотры, которые нередко превращаются в чисто формальную затею. Ведь после «плановой диспансеризации» у некоторых вдруг выявляются тяжелые заболевания в запущенной форме. «Только за прошлый год на профилактические медосмотры израсходовано свыше 230 млн рублей, а результат неутешительный! - констатировал руководитель республики. - Думаю, это одна из причин высоких показателей смертности, которые по прошлому году в Мордовии составили 14 умерших на тысячу населения при среднем уровне в стране 12,9. Уважаемые медики, нам нужно очень серьезно работать над профилактикой и ранним выявлением заболеваний!».



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В завершение Послания Глава еще раз обратился к народу республики: «В текущем году нам придется работать и зарабатывать на жизнь, на ее улучшение. Причем так, как мы не работали еще никогда. И это должны понимать все. Упор, как и прежде, будет сделан на развитие высокотехнологичной промышленности, сельского хозяйства, увеличение объемов строительных работ. Нам еще многое предстоит сделать вместе. Искренне надеюсь на совместную и плодотворную работу на благо нашей великой Родины России, во имя нашей любимой Мордовии!».