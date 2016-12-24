«За 24 дня я сбросила более 11 килограммов»

Весь февраль мы с интересом следили, как развиваются события в проекте по похудению «Успеть за 24 дня» от «Фитнес Life». 26 февраля на сцене в «Сити-парке» собрались все участники этого марафона на выбывание, чтобы вспомнить, как все начиналось, и определить победителей. Все конкурсанты были одеты в футболки своей команды, и глядя на них, с трудом верилось, что эти стройные люди еще месяц назад могли иметь лишний вес. Именно для таких неверующих организаторы специально показали видео с кастинга и первой тренировки. А затем на сцену вышли все участники проекта и их тренеры. Первым дали слово наставникам команд.



«Вместе мы справились!»

- Кто эти люди? - улыбается Сергей Таратынов, окидывая взглядом команды. - Очень рад видеть наших конкурсантов постройневшими и посвежевшими. Я очень горд подопечными. Несмотря на короткие сроки, они очень старались. Все выдержали и смогли доказать сами себе, что все возможно, если очень захотеть. За такой короткий промежуток времени они получили достойный результат. Думаю, это станет огромным стимулом в дальнейшей жизни, в работе, при достижении любых целей. Я очень вами горжусь и каждому жму руку!

- Мы виделись с нашими подопечными каждый день, 24 дня, по два раза в день, общались и днем и ночью, - делится впечатлениями Елена Соколова. - Когда меня пригласили в проект, я взяла неделю на раздумье, не потому что боялась дополнительной занятости. Просто это очень большая ответственность. Сергей Таратынов - человек легендарный, у него огромный багаж знаний и опыта. Я только учусь и к этому только стремлюсь. Но ни разу не пожалела о своем участии. Я поражаюсь этим людям, у них столько выносливости, энтузиазма, рвения и стремления к победе, к своей мечте. Нам остается им только завидовать. Они пришли на кастинг и сказали: «Помогите нам, мы хотим начать новую жизнь». И вместе мы справились!

Контрольное взвешивание

Окончание проекта - это праздник, причем не только для участников, но и для всех, кто за них болел. А какой же праздник без песен? В этот день группа «Мохито» заряжала публику энергией, мастер-класс с мячами для фитнеса провели инструкторы клуба, молодые люди танцевали брейк-данс. В общем, было на что посмотреть. Да и постройневшие финалисты демонстрировали одежду от одного из спонсоров проекта. Зрителям не давали скучать ни минутки! Специально для них были организованы конкурсы от «Фитнес Life». Так, парни могли получить абонемент в фитнес-клуб, если отожмутся больше соперника. Кстати, в этом соревновании с трудом удалось уговорить участвовать двух молодых людей, а вот желающих получить абонемент девушек оказалось больше. Сразу три барышни изъявили желание поучаствовать в конкурсе на большее количество приседаний. В итоге Ксения Сайгина, управляющая фитнес-клуба, вручала абонементы сразу двум.

Конечно, самое интересное, ради чего все и собрались, - это контрольное взвешивание финалистов. К сцене принесли весы, и тренеры в присутствии болельщиков озвучивали данные конкурсантов.

Итак, вес финалистов: Ангелина Скрупинская - 74,55 (было 88,35 кг), Алексей Ермаков - 94,25 (107,65 кг), Ольга Жигунова - 90,4 кг (101,2 кг), Алексей Кравчук - 83,5 кг (98,85 кг). Напомним, что победитель определяется не количеством сброшенных килограммов, а процентом от изначального веса. Тренеры высчитали проценты, и оказалось, что победителями стали Ольга Жигунова и Алексей Кравчук. Причем Ольга Жигунова обошла соперницу всего лишь на 0,12%! Победительница сбросила 10,67% от своего изначального веса всего лишь за 24 дня! Алексей Ермаков сбросил и того больше - 15,5% - и также стал победителем!

«Самой сложной оказалась первая неделя»

- Не ожидала, что стану лучшей! - говорит Ольга Жигунова. - Мне почти 42 года, у меня семья, дети, соперники же гораздо моложе. Я пришла не за победой, а просто хотела похудеть, взять себя в руки, наладить питание, дисциплину. Не хотелось вылететь в первый отсев, ведь нужно время, чтобы привыкнуть к новому образу жизни. Чем дальше проходишь в проекте - тем больше теряешь килограммов. Самой сложной оказалась первая неделя - очень болели мышцы.

- Как родственники отреагировали, узнав о вашем участии в проекте?

- Сначала больше всех меня поддержали мама, двоюродная сестра, те, у кого тоже есть лишние килограммы. Дети же отреагировали по-разному. Если младший ребенок поддержал, то старший сказал: «Мам, зачем тебе это надо?». И мужа все устраивало. Не устраивали эти килограммы в первую очередь меня. Ближе к финалу они поняли, что все-таки я не зря пошла в проект, и стали меня сильно поддерживать. На работе мало кто знал о моем участии в проекте. Некоторые посмеивались, говоря мне, что потом обязательно сорвусь и поправлюсь. Но я не для того отдала так много сил и времени, чтобы потом вновь вернуться к прежнему. Эту победу я хотела бы посвятить своей любимой тетушке, которая, наверное, больше всех в меня верила и даже в начале проекта сказала, что я обязательно стану победителем. Так что за позитивный настрой ей огромное спасибо! Ее поддержка заставляла меня идти вперед. Но даже если бы я не выиграла, то не расстроилась бы, ведь выход в финал - это тоже большое достижение. За 24 дня я сбросила более 11 килограммов.

«Надо меньше себя жалеть»

- Самая сложная на проекте первая неделя, - делится впечатлениями Алексей Кравчук. - Пришлось отказаться от привычного неправильного питания. Раньше я мог спокойно перекусить гамбургером, шаурмой, пиццей. Это все едят! Во время проекта было правильное питание от «ФитнесBox», здесь все расписано по калориям. Нам полагалось съедать примерно по 2000 калорий ежедневно. Теперь буду продолжать питаться правильно, но готовить уже сам и из полезных продуктов.

У меня не было цели победить, сначала было просто интересно узнать, сколько я смогу скинуть за 24 дня, если честно заниматься, правильно питаться. Результат превзошел мои ожидания, я сбросил более 15 кг! Конечно, меня поддерживали семья, друзья. Родителям выпала участь терпеть мое плохое настроение. Да и в студсовете ребятам несладко со мной пришлось, поскольку я огрызался и был злой. Даже говорили мне: «Да ладно уже, поешь!». Но я твердо придерживался правил.

Для того чтобы похудеть, надо много времени, я каждый день тратил на тренировки часа три. Конечно, это нелегко. Необходимо прилагать усилия, настраивать самого себя на занятия, чтобы чего-то добиться. Нужно стараться, потеть и пахать. После проекта я продолжу тренировки, правда, теперь они будут не столь интенсивными. Хочу пожелать людям, которые придут в следующий сезон проекта «Успеть за 24 дня», упорства, стремления добиться результатов и меньше себя жалеть.

Людмила АНЮТИНА

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