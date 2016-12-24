Для оспаривания кадастровой стоимости теперь необходима выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости

Сколько прибавят пенсионерам?
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
С 01.01.2017 года сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляются в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости, которое предоставляется в Комиссию об оспаривании кадастровой стоимости, вместо кадастровой справки о кадастровой стоимости, прилагается выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Обращаем внимание, что данная выписка предоставляется бесплатно по запросам любых лиц в срок не более трех рабочих дней через пункты приема документов МФЦ или филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Мордовия.
Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия
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