Для оспаривания кадастровой стоимости теперь необходима выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости

С 01.01.2017 года сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляются в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости, которое предоставляется в Комиссию об оспаривании кадастровой стоимости, вместо кадастровой справки о кадастровой стоимости, прилагается выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Обращаем внимание, что данная выписка предоставляется бесплатно по запросам любых лиц в срок не более трех рабочих дней через пункты приема документов МФЦ или филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Мордовия.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



