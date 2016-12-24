Игры со смертью

На минувшей неделе в Правительство страны и Верховный суд РФ был направлен законопроект, предусматривающий уголовное наказание за склонение несовершеннолетних к суициду, содействие подросткам в совершении самоубийства, а также организацию так называемых групп смерти в социальных сетях и игр суицидальной тематики. Среди пользователей соцсетей проблема подросткового суицида обсуждается уже пару лет, но подготовка соответствующего законопроекта означает, что ею занялись на государственном уровне. Историю бедствия изучил корреспондент «ВС».

Спасение умирающих

Похоже, в нашей стране действительно наступили времена, когда подрастающее поколение нужно спасать. В прямом смысле этого слова. Во всяком случае именно так считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ставшая одним из авторов законопроекта. «Мы вынуждены констатировать, что сегодня появились новые формы преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения», - заявила парламентарий, комментируя свой законопроект. Документ, который уже одобрили в Следственном комитете, МВД, Роскомнадзоре и Министерстве образования, в случае принятия будет предусматривать уголовную ответственность за склонение (уговорами, подкупом, обманом) несовершеннолетних к самоубийству и содействие подросткам в совершении суицида (предоставление орудий, средств совершения самоубийства). Кроме того, уголовное наказание будет грозить создателям так называемых групп смерти в социальных сетях и игр суицидальной тематики. Вдобавок ко всему преступлением будет признаваться вовлечение взрослыми несовершеннолетних в смертельно опасную деятельность. Речь в данном случае идет в первую очередь о так называемом зацеперстве. Для тех, кто не знает, зацеперы - это люди, которые развлекают себя тем, что цепляются за проходящий общественный транспорт руками или прикрепляют к нему различные приспособления с целью прокатиться. В Москве, к примеру, большой популярностью среди зацеперов пользуются пригородные электрички. Подростки забираются на крышу состава и едут. Случаи, когда они гибнут, задевая высоковольтные провода, фиксируются регулярно.

Следует отметить, что общественные активисты уже довольно давно ратуют за введение уголовной ответственности для создателей групп смерти в социальных сетях. Однако до недавнего времени государство не слышало или делало вид, что не слышало этих призывов. Между тем, как показывает статистика, наша страна занимает первое место среди европейских государств по числу подростковых самоубийств. Как утверждает сенатор Елена Мизулина, за последние годы их число выросло на треть. К тому же, по мнению многих общественников, в России нередки случаи, когда очередной подростковый суицид признается несчастным случаем. В результате эти инциденты не попадают в статистику самоубийств, которая на самом деле выглядит еще страшнее. Сейчас трудно дать оценку подобным заявлениям, но факт остается фактом: подростковый суицид действительно стал проблемой, не замечать которую нельзя. Примечательно, что редкие исследования на этот счет напрямую связывают рост количества подростковых самоубийств с развитием социальных сетей. Так, согласно расследованию, проведенному журналистами «Новой газеты» в прошлом году, только с ноября 2015-го по апрель 2016 года в нашей стране свели счеты с жизнью не менее ста тридцати подростков. Авторы расследования утверждают, что практически все они состояли в одних и тех же группах смерти в социальных сетях. При этом авторы публикации настаивают на том, что работа с детьми с целью склонения их к совершению самоубийств ведется планомерно и системно. Но кем и для чего? Однозначных ответов на эти вопросы расследование журналистов «Новой газеты» не дает. Да и вообще, после выхода этой публикации автор подверглась настолько резкой критике, что, наверное, пожалела о проделанной работе. Но как бы там ни было, вопросы, поставленные журналистами, взволновали многих. Прежде всего родителей, у которых подрастают сыновья и дочери. Полностью оградить их от влияния социальных сетей в современном мире практически невозможно. Это означает, во что в группе риска находятся подростки, у которых есть компьютер, планшет или мобильный телефон.

- У меня нет фактов, которые позволили бы утверждать, что кто-то целенаправленно ведет работу по доведению российских подростков до самоубийств, - говорит руководитель службы психологической помощи МГУ имени Н.П. Огарева Виктор Слугин. - Но я общался на этот счет с экспертами, которые утверждают, что группы смерти в социальных сетях являются элементом идеологической пропаганды. Ведь кто-то же финансирует все это, тратит на это время!

Ее пример

Так получилось, что именно представители СМИ первыми обратили внимание государства на проблему подросткового суицида. До недавнего времени добровольный уход из жизни в нашей стране было принято списывать на переходный возраст и отсутствие внимания со стороны родителей. Однако в конце 2015 года на эту проблему пришлось взглянуть под другим углом. Произошло это благодаря череде, на первый взгляд, не связанных между собой событий. Сначала покончила с собой школьница, известная в социальных сетях под ником Рина. Перед тем как лечь на рельсы перед проходящим поездом, девушка сделала фото с надвинутым на лицо шарфом и выложила его в социальные сети. Ее знакомые тогда утверждали, что причиной суицида стали конфликты с родителями и расставание с молодым человеком. Но неожиданно эта история получила скандальное продолжение. Чуть позже в интернете появились фотографии разорванного поездом тела ребенка. Как выяснилось, их выложил следователь, производивший осмотр места происшествия. Почти следом новость о смерти Рины и ее фотографии появились в группе в социальной сети. Ранее в этой группе размещались только видеоролики с актами суицида. Автор публикации утверждал тогда, что девушка стала первой жертвой таинственной секты. Якобы ей был присвоен порядковый номер 1. Предполагалось, что запись разместил администратор сообщества, решивший использовать смерть девушки для увеличения числа подписчиков группы. Вскоре администрация сайта заблокировала сообщество. Но уже в следующем месяце в социальных сетях появилось сразу несколько аналогичных групп. Журналистам одного из федеральных интернет-порталов даже удалось связаться с создателем этих групп, неким Филиппом Лисом. Он признался, что часто вступал в диалог с подписчиками сообщества, которые жаловались на свои проблемы в личной жизни. Кроме того, создатель сообщества заявил, что лично ему глубоко плевать на тех, кто решил свести счеты с жизнью, и отметил, что смерть Рины использовалась им для раскрутки группы. Однако ситуация вышла из-под контроля, когда за Риной последовали другие подростки.

Уже упоминавшаяся цифра в сто тридцать человек кажется фантастической только на первый взгляд. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно: жертв могло и может быть гораздо больше. Особенно с учетом того, что забава с созданием смертельных групп и игр стала очень популярной. Многие из совершивших самоубийство перед смертью сделали фотографии, аналогичные тем, что сделала Рина. Надвинутый на лицо шарф, снятая и аккуратно сложенная куртка, те же самые хештеги в соцсетях. Журналистам довольно быстро удалось выяснить, что в течение длительного времени подростков, что называется, хорошенько обрабатывали. На различных закрытых чатах, форумах и в личной переписке школьникам внушали суицидальные мысли. Журналисты, занимавшиеся изучением закрытой жизни так называемых групп смерти, даже высказали предположение, что в ряде случаев подросткам помогали уйти из жизни. В прямом смысле этого слова. Стояли рядом на крыше многоэтажки, делали их последние фотографии, в некоторых случаях даже сталкивали с крыши. Однако официального расследования на этот счет не проводилось. Каждый суицид расследовался отдельно, и по каждому факту выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Погружаться в интернет-переписку подростков никто не захотел. В итоге ответ на главный вопрос, кто стоит за всем этим, так и остался без ответа.

Капля в море

А между тем наши коллеги даже установили предположительную схему, которую в большинстве случаев используют создатели групп смерти. Согласно ей, весь процесс доведения до самоубийства построен как некая игра. За вступившим в соответствующую группу подростком закрепляется индивидуальный куратор, который дает задания. На начальном этапе этой «забавы» участник группы должен каждый день вставать в 4.20 утра и рисовать кита. Параллельно необходимо выполнять другие, несложные, на первый взгляд, задания куратора. Фокус заключается в том, что посредством этих манипуляций подросток доводится до такого психологического состояния, что готов добровольно уйти из жизни. Собственно, именно суицид и является последним заданием, которое должен выполнить участник «игры». Примечательно, что единичное самоубийство создателей подобных сообществ в социальных сетях не интересует. Им важно добиться именно массовости. Коллеги утверждают, что во многих случаях команда на самоубийство давалась по телефону. Пользователи интернета даже утверждают, что одному подростку, который в последний момент решил отказаться от суицида, даже угрожали убийством родителей.

Разумеется, вся эта информация нуждается в тщательной проверке, но до недавнего времени заниматься этим никто не хотел. В связи с этим подготовка законопроекта об уголовной ответственности для создателей групп смерти и игр суицидальной тематики дает немало надежд родителям.

- Думаю, уголовная ответственность за создание групп смерти в социальных сетях будет введена обязательно, - продолжает Виктор Слугин. - Проблема в том, что этих сообществ становится все больше. Как показывает практика, один случай суицида вызывает всплеск повторных самоубийств среди подростков. К сожалению, у нас много подростков находятся вне воздействия государства. Они отторгнуты сверстниками и просто вынуждены искать пространство, где их примут. С этим просто необходимо что-то делать!

Впрочем, сбудутся ли эти надежды и сколько человек еще человек заберут суицидальные группы, неизвестно.

Алексей КОНСТАНТИНОВ