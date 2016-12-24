«Успеть за 24 дня»: смена лидеров

18 февраля конкурсанты «Успеть за 24 дня» от «Фитнес Life» собрались на контрольном взвешивании, чтобы выяснить, кто с большей отдачей провел последние 2 недели, а кто покинет проект.

- Взвешивание подтвердило, что мы идем в правильном направлении, - рассказывает тренер одной из команд Сергей Таратынов. - Участники команды показали хороший результат. Ангелина Скрупинская с начала проекта сбросила почти 7 кг, Алексей Ермаков - около 10 кг, Алексей Шитов похудел на 5,5 кг. Именно Алексей Шитов и выбыл из соревнования. Но хочу сказать, что у Алексея изначально не было много лишнего веса, у него на животе была жирная прослойка, от которой ему было трудно избавиться. Сейчас этой прослойки нет, жир мы сожгли, то есть его задача на этом проекте выполнена. Максимум, что он мог еще сбросить за неделю, это килограмм. Сейчас у Алексея плоский живот (талия стала меньше на 14 см), нет боков, да и чувствовать себя он стал гораздо лучше. Мы еще раз доказали, что при правильном питании и разнообразных тренировках можно убрать все лишнее и создать тело своей мечты. Наш проект нацелен на результат. Так, Алексей Ермаков за время участия в проекте похудел больше, чем когда пытался самостоятельно сбросить вес в течение нескольких месяцев!.. Все стараются, выкладываются. У кого больше шансов попасть в финал? У самого выносливого, настойчивого и целеустремленного.

- Честно говоря, мы очень переживали перед этим контрольным взвешиванием, - говорит наставник второй команды Елена Соколова. - Дело в том, что в конце второй недели у всей моей команды вес встал на 3-4 дня, но затем килограммы вновь стали уходить. В итоге у нас в лидеры вырвался Алексей Кравчук. Он сбросил более 7% от веса двухнедельной давности! Это очень много, но из-за такой большой потери веса организм может испытывать стресс и поставить блокировку, и килограммы перестанут уходить. Чтобы этого избежать перед финальным взвешиванием, мы делаем рациональные нагрузки. А вот лидер предыдущего контрольного взвешивания Елена Панькина покидает проект, за неделю она потеряла только 1,5 кг. Наверное, все дело в питании. 70% успеха - это правильное питание, и лишь 30% - занятия спортом. Мы то, что мы едим, а физические нагрузки только корректируют фигуру. Конечно, Елена расстроилась, но к выбыванию из конкурса была готова, поскольку видела, что вес уходит медленно. Тем не менее она собирается продолжать тренировки и уже вечером придет в спортзал. Финал уже близко, и каждый из оставшихся участников может туда попасть.

Проект «Успеть за 24 дня» от «Фитнес Life» пользуется популярностью. Второй сезон еще не завершен, а наши читатели уже интересуются, когда начнется третий и может ли наш еженедельник поспособствовать попаданию в одну из команд.

- Я не ожидал, что проект будет столь популярен, - делится впечатлениями Сергей Таратынов. - Большая заслуга в этом и наших конкурсантов. Скорее всего, третий сезон «Успеть за 24 дня» будет, но только летом, и мы планируем провести его на какой-нибудь летней базе. Что касается попадания в проект по блату, у нас все участники проходят через кастинг. Мы берем только тех, кому действительно нужна помощь, кто испытывает проблемы со здоровьем из-за большого веса. А вот лишние 5-6 кг можно сбросить и самостоятельно.