День защитника Отечества

Социум

От всей души поздравляю всех военнослужащих, проходящих службу на территории республики, ветеранов войны, вооруженных сил и боевых действий  с Днем защитника Отечества! Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов России. Это праздник настоящих мужчин, ведь каждый мужчина - это опора и защита не только для Родины, но и для родных, близких и для всех, кто его окружает.
Этот праздник мы отмечаем всем миром, отдаем дань огромного уважения российским воинам, с признательностью и благодарностью вспоминаем ратные подвиги нашего Солдата.
С огромной теплотой обращаюсь к вам, ветераны Великой Отечественной войны! Благодарные потомки вечно будут помнить ваш величайший подвиг. Что бы сегодня ни говорили о нашей истории, из нее никому не вычеркнуть подвиги наших героев, самоотверженность защитников Брестской крепости, Смоленска, Москвы, Сталинграда и многих других сражений Великой Отечественной войны. 
Искренние слова благодарности ветеранам вооруженных сил и боевых действий за их большой вклад в повышение авторитета армии и престижа военной службы. Вы обеспечиваете надежную связь и преемственность поколений в вопросах патриотического воспитания.
В этот день мы отдаем дань уважения  Вооруженным силам Российской Федерации. Достойный вклад в решение задач, стоящих перед армией страны, вносят военнослужащие, выполняющие воинский долг на территории Мордовии. 
Как бы ни пришлось трудно стране, как бы ни осложнилась международная обстановка, наш народ знает - армия всегда на страже родной земли.
Передаю наилучшие пожелания родителям, чьи дети проходят службу по призыву во всех видах и родах войск в разных уголках нашей страны. Многочисленные благодарные отзывы от командиров частей говорят о том, что они, продолжая ратные традиции дедов и отцов, выполняют свой долг честно и достойно.
В День воинской славы примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, успехов в службе и трудовой деятельности на благо нашего Отечества!
 
Военный комиссар Республики Мордовия И. Тихомиров
 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Награды талантливой молодежи

На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
«Подход сзади»

В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?

Только прибавлять!

Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий

Гуляй, Масленица!

Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Сколько прибавят пенсионерам?

В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...

Конкурс красоты

№7  Ольга

 Посмотреть все фотографии