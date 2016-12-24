День защитника Отечества

От всей души поздравляю всех военнослужащих, проходящих службу на территории республики, ветеранов войны, вооруженных сил и боевых действий с Днем защитника Отечества! Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов России. Это праздник настоящих мужчин, ведь каждый мужчина - это опора и защита не только для Родины, но и для родных, близких и для всех, кто его окружает.

Этот праздник мы отмечаем всем миром, отдаем дань огромного уважения российским воинам, с признательностью и благодарностью вспоминаем ратные подвиги нашего Солдата.

С огромной теплотой обращаюсь к вам, ветераны Великой Отечественной войны! Благодарные потомки вечно будут помнить ваш величайший подвиг. Что бы сегодня ни говорили о нашей истории, из нее никому не вычеркнуть подвиги наших героев, самоотверженность защитников Брестской крепости, Смоленска, Москвы, Сталинграда и многих других сражений Великой Отечественной войны.

Искренние слова благодарности ветеранам вооруженных сил и боевых действий за их большой вклад в повышение авторитета армии и престижа военной службы. Вы обеспечиваете надежную связь и преемственность поколений в вопросах патриотического воспитания.

В этот день мы отдаем дань уважения Вооруженным силам Российской Федерации. Достойный вклад в решение задач, стоящих перед армией страны, вносят военнослужащие, выполняющие воинский долг на территории Мордовии.

Как бы ни пришлось трудно стране, как бы ни осложнилась международная обстановка, наш народ знает - армия всегда на страже родной земли.

Передаю наилучшие пожелания родителям, чьи дети проходят службу по призыву во всех видах и родах войск в разных уголках нашей страны. Многочисленные благодарные отзывы от командиров частей говорят о том, что они, продолжая ратные традиции дедов и отцов, выполняют свой долг честно и достойно.

В День воинской славы примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, успехов в службе и трудовой деятельности на благо нашего Отечества!

Военный комиссар Республики Мордовия И. Тихомиров