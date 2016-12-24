«В борьбе с коррупцией нужны более жесткие приговоры»

Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об итогах работы своего ведомства за прошедший год, а также поведал о расследовании громких преступлений.

Раскрываемость убийств составила 88%

- В 2016 году в следственные подразделения Следственного управления поступило более 4 тысяч сообщений о преступлениях, - начал с цифровых показателей руководитель республиканского Следственного комитета. - По результатам рассмотрения возбуждено 731 уголовное дело, по 2,5 тыс. сообщений в возбуждении уголовного дела отказано, остальные переданы по подследственности.

За 2016 год в республики зарегистрированы 41 убийство, 22 причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. и 9 изнасилований. Раскрываемость убийств составила 88%, она несколько снизилась, это связано с нашей принципиальной позицией по возбуждению уголовных дел по пропавшим без вести. По всем сообщениям о без вести пропавших, даже если нет трупа, но есть основания подозревать, что он стал жертвой преступления, мы возбуждаем уголовные дела по статье «Убийство» и проводим полноценные расследования. Если же считать по фактическим очевидным убийствам, то в этом случае раскрываемость близка к ста процентам. Эта заслуга нашей общей работы с оперативными службами МВД по РМ. Что касается раскрываемости изнасилований и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, здесь раскрываемость составила сто процентов.

Следователями Следственного управления за прошедший год расследовано 856 преступлений, из них: 32 убийства, 21 факт причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть, 28 преступлений о посягательствах на половую свободу и половую неприкосновенность личности, 87 преступлений о фактах взяточничества.

Одним из важных направлений в деятельности следственных органов остается обеспечение прав потерпевших на возмещение ущерба, причиненного преступлениями. По находящимся в производстве уголовным делам сумма возмещенного ущерба составила более 37 миллионов рублей. С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступными посягательствами, следователями наложен арест на имущество почти 27 млн рублей.

О коррупции

- В 2016 году отмечается существенный рост числа уголовных дел коррупционной направленности, расследованных следователями Следственного управления. В суды направлено 59 уголовных коррупционных дел. Такие преступления латентны, поэтому я не склонен думать, что это все факты коррупции в республике. В Мордовии больше всего подвержены коррупции такие сферы, как образование, наука, правоохранительная деятельность, здравоохранение.

Журналисты «ВС» поинтересовались у главного следователя Мордовии, почему коррупционное дело бывшего заместителя директора медицинского института Дмитрия Блинова изначально было преподнесено общественности с такой помпой, а в суде все закончилось мелким взяточничеством и приговором в 1,3 года неволи.

- Дело возбуждается не по наличию состава преступления, а по наличию признаков состава преступления. Для того чтобы установить, есть ли сам состав преступления, мы и проводим расследование. Поэтому первоначально следствие возбудило дело по признакам преступления получение взятки организованной группой, поскольку была информация о причастности большого количества лиц по этому делу. В дальнейшем в ходе расследования что-то вставало на свои места, т.е. квалификация корректировалась и окончательно превратилась в мелкое взяточничество. Относительно приговора суда я бы не хотел его комментировать. В целом же скажу, что в борьбе с коррупцией нужны более жесткие приговоры. Считаю, что следствие сделало все, что от нас зависело.

О неполном служебном соответствии руководителю Краснослободского МСО

- В производстве отдела по расследованию особо важных дел находится дело по должностным лицам мэрии Краснослободска. Расследование сейчас продолжается, во время него всплыл факт незаконного выделения квартиры руководителю Краснослободского межмуниципального следственного отдела Сергею Дружинкину. По нему в соответствии с указом президента России была проведена проверка. Ситуация с Дружинкиным была рассмотрена и на суде чести следственного управления. Факт получения квартиры с конфликтом интереса имел место быть, но криминального характера получения жилья во время проверки установлено не было. Однако, учитывая такие нарушения, руководитель Краснослободского следственного отдела предупрежден о неполном служебном соответствии. Относительно возврата квартиры прокуратура предъявляла соответствующие иски в суд.

Об оправдательном приговоре Пискунову

- Приговор в отношении бывшего заместителя начальника УФМС по РМ Андрея Пискунова еще не вступил в законную силу. Известно, что прокуратура будет его обжаловать. Мы тоже не согласны с оправдательным вердиктом, поскольку отправляли дело в суд не с чистыми листами бумаги, а с доказательствами. На наш взгляд, суд не совсем правомерно признал их не имеющими юридической силы. Посмотрим, каким будет решение апелляционной инстанции.

О деле, которое запомнилось больше всего

- Больше всего в прошлом году запомнилось дело в отношении бывшего прокурора Октябрьского района Николая Парамонова. Он был задержан по факту получения взятки. Меня разбудили посредине ночи, привезли материалы, я их изучил и принял решение. Парамонов являлся специальным субъектом, решение по нему принимает только руководитель следственного комитета… Такая у нас работа - круглосуточная, приходится быть начеку все 24 часа в сутки.

О повесившемся в изоляторе Зубовой Поляны

1 февраля 55-летний бывший водитель УФСИН по РМ Николай Кяльгин повесился в изоляторе временного содержания в поселке Зубова Поляна. Он обвинялся в половом преступлении против 7-летней девочки и покончил с собой за день до приговора.

- По этому факту проводится проверка, если будут признаки преступления, указывающие на доведение до самоубийства или халатность со стороны сотрудников изолятора, то дело будет возбуждено. Пока по проверочным материалам видно, что подсудимый ушел из жизни добровольно, доведения до самоубийства не усматривается. Относительно халатности сотрудников, которые могли недоглядеть, нужно оценить должностные обязанности сотрудников изолятора - должен ли кто-то круглосуточно наблюдать за человеком в конкретной камере, есть ли техническая возможность.

Если помните, мы уже направляли уголовное дело в суд по халатности сотрудницы СИЗО № 1, в камере которого повесился подозреваемый (бывший сотрудник службы судебных приставов Виталий Самотохин). Тогда суд вынес оправдательный приговор сотруднице СИЗО (Лидии Славцовой). Однако, насколько я знаю, решение пока не вступило в законную силу.

О глухарях

- К сожалению, пока нет подвижек по делу об убийстве Анны Мезиной (15-летняя «Мисс Темников» была убита в 2006 году) и об убийстве Константина Ермошина (тело 20-летнего студента было найдено в районе Ключаревских кладбищ в обгоревшей машине в 2012 году). Однако работа по этим преступлениям продолжается. Не так давно собиралась аналитическая группа по расследованию преступлений прошлых лет, по убийству Анны Мезиной было решено отработать еще одно направление. Пока результатов, чтобы возобновить эти дела и привлечь конкретного человека к ответственности, у нас нет.

Пока нет результатов и по делу Александра Толоконцева (в ноябре 2015 года парень выехал на своей машине из дома матери в Больших Березниках и пропал, авто нашли в лесу). По этому делу у нас также была проведена большая работа - допрошено более 40 свидетелей, проведено много экспертиз, среди них: дактилоскопические, генотипоскопические, биологические, психофизиологические с применением полиграфа, также проводились поисковые мероприятия, но причины исчезновения парня установить пока не удалось.

Тем не менее мы продолжаем работу по всем нераскрытым преступлениям прошлых лет. Есть примеры, когда преступления раскрывались спустя 10 лет после совершения. Наиболее яркий пример - убийство жителя Саранска Седова, которое было совершено в подъезде дома по улице Коммунистической в марте 2002 года, с применением огнестрельного оружия. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде. Обвинение предъявлено 41-летнему Александру Юдину по статье «Убийство, совершенное организованной группой».

О батушевских собаках

В январе 2016 года в селе Батушево Атяшевского района собаки до смерти загрызли возвращавшуюся домой мать двоих детей, 41-летнюю Ольгу Сорокину.

- По делу была проведена колоссальная работа, проведено много экспертиз, но, к сожалению, к окончательному результату это не привело. Сложность в расследовании этого преступления заключалась в том, что место нападения собак находилось на удалении от населенного пункта. Очевидцев нет, собаки напали на женщину в ночное время. На месте преступления остались только следы от лап собак. По результатам экспертиз выяснилось, что биологические образцы, изъятые с места, принадлежат собакам, однако ни одно экспертное учреждение в России не может идентифицировать взятые образцы с конкретной собакой. Если по человеку такие экспертизы на ДНК делаются, то по животным можно идентифицировать вид, и есть уникальные экспертизы, которые могут определить породу. Однако определить конкретную собаку, эксперты пока не могут. Сейчас дело находится в производстве, мы пробуем провести еще одну экспертизу.

Нами возбуждалось дело по халатности на должностных лиц, которые не занимались отловом животных. Однако расследование показало, что на тот момент законодательной обязанности по отлову собак на органы местного самоуправления никто не возлагал. Только после этого случая по представлению прокуратуры в Мордовии был принят соответствующий закон. Дело было переквалифицировано на другую статью «Причинение смерти по неосторожности». Будем искать владельцев собак. Есть основания полагать, что это не бродячая стая, а собаки, принадлежавшие кому-то из местных жителей, которых выпускали погулять ночью. Дело резонансное будем, по нему работать до конца.

Об истязании над ребенком

В декабре прошлого года в Саранске 45-летняя пьяная бабушка поколотила 4-летнюю внучку, а затем порезала ей ножом лицо, уши, голову. Потом женщина и вовсе вытолкала окровавленного, изуродованного ребенка из квартиры на лестничную площадку.

- Случай, конечно, просто дикий. Думаю, все согласятся. Когда ко мне поступило это сообщение о преступлении, я сразу же предпринял усилия, чтобы дело оказалось в производстве Следственного комитета, поскольку эта история просто вопиющая. По моему ходатайству прокурор изъял дело из отдела внутренних дел и передал для расследования нам. Сейчас дело расследуется в следственном отделе по Ленинскому району Саранска. Пока не готова судебно-медицинская экспертиза. Как только мы ее получим, будем рассматривать вопрос о квалификации. Я склоняюсь к тому, что здесь можно вести речь об истязании. По отношении к ребенку это уже тяжкая статья (наказывается лишением свободы на срок до 7 семи лет).

Стоит сказать, что в производстве следователей Следственного управления в 2016 году находилось 72 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, из которых 30 дел о преступлениях против половой неприкосновенности.

Об обрушившейся стене детского сада

2 февраля обрушилась кирпичная стена недавно сданного в эксплуатацию детского сада, расположенного в Саранске на улице Солнечной.

- Пока проверка по этому ЧП идет, но, я думаю, все закончится уголовным делом. Будем оценивать работу строителей с точки зрения выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности, и особенно воспитанников детского сада. Это отнесено законодателем к тяжкому преступлению. Будем тщательно, серьезно разбираться, выяснять, кто строил, кто принимал объект. По счастливой случайности никто не пострадал, но это не отменяет ответственности тех, кто недосмотрел и провел таким вот образом строительство.

Эдуард АНЮТИН