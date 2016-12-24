«Каждый ребенок - личность, и работа с ним должна быть индивидуальной»

В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги прошлого года, обсудили имеющиеся проблемы и наметили пути их решения. Вела заседание вице-премьер Правительства РМ, председатель республиканской Комиссии по делам несовершеннолетних Галина Лотванова.

Защитить детей от негативной информации

Михаил Денисов, председатель Госкомитета РМ по делам юстиции, озвучил главные проблемы в работе по делам несовершеннолетних.

- Первое, что хочу отметить, в 2016 году выросло количество прекращенных административных материалов, - начал Михаил Денисов. - Только в Октябрьском районе их около сотни. Основные причины прекращенных протоколов - несоблюдение сроков рассмотрения сотрудниками, некачественно собранные материалы и некачественное составление. Мы же должны добиться минимального количества прекращенных протоколов.

В 2016 году выросло количество самоубийств несовершеннолетними - с 2 до 4, стало больше и покушений на самоубийство. Причин у суицида много - это негативные условия воспитания, плохие взаимоотношения с родителями, отсутствие должного контроля с их стороны, плохие отношения со сверстниками, ссоры с молодым человеком или девушкой, злоупотребление спиртными напитками. Хочу отметить, что один из несовершеннолетних перед смертью посетил пять сайтов о самоубийствах. Конечно, позднее эти сайты заблокировали, но уже сейчас появились другие. Наша задача защитить детей от негативной информации, поэтому необходимо наладить выявление таких сайтов и незамедлительно их блокировать.

Есть проблемы и с летним трудоустройством. Некоторые дети не могли собрать необходимые справки, да и работодателей, желающих взять к себе подростков, стало меньше. Одна из причин - штрафы. Например, известен случай, когда работодателя оштрафовали за то, что подросток работал без ВЫДАННЫХ ему перчаток. Мальчик просто снял перчатки и где-то оставил, а работодателя наказали. Конечно, после этого у организации нет желания брать к себе несовершеннолетних.

По сравнению с прошлым годов выросла и подростковая преступность. Так, с 20 до 40 увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в алкогольном состоянии, зафиксированы 2 факта вымогательства. Незначительно снизилось количество краж, фактов незаконного оборота наркотических средств, хулиганства. Убийств и изнасилований и вовсе не было. Отмечу, что 47 преступлений совершены повторно. Это связано с тем, что информация о преступлении либо приходит с опозданием, либо не приходит вовсе, а значит, и профилактическая работа с подростком идет с опозданием. И молодой человек, чувствуя безнаказанность, совершает преступление еще раз.

Одна из мер по снижению преступности - привлечение трудных подростков в спортивные кружки и секции. Однако наше Министерство спорта посчитало, что такой проект им не нужен.

В настоящее время в Мордовии 860 несовершеннолетних проживают отдельно от родителей, которые находятся на заработках в других регионах России. Причем над 438 детьми установлена опека. К сожалению, такая форма опеки является добровольной. В отсутствие должного контроля и совершаются правонарушения и преступления, поэтому необходимо систематически проводить разъяснительные беседы с родителями и родственниками.

Внимательно выслушав доклад, Галина Лотванова предложила проанализировать семьи, которые находятся в социально опасном положении.

- Когда в нашей республике гибнут дети и начинается выяснение всех обстоятельств, оказывается, что они жили в социально опасных семьях, - заявила заместитель Председателя Правительства РМ. - Мне не совсем понятна история и с Министерством спорта. Почему принято такое решение? У нас в республике есть кому думать, а задача Минспорта - выполнять поручения. Исправьте ситуацию в самые короткие сроки и реализуйте проект с привлечением трудных подростков в спортивные секции!

Слово о Дубенском техникуме

- На протяжении последних 10 лет количество преступлений, совершенных в республике несовершеннолетними, почти в 2 раза ниже общероссийских показателей, - говорит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РМ Владислав Пинаев. - Если 10 лет назад на учете у нас было порядка 2 человек, то в 2016-м - 755. Такая цифра дает возможность индивидуально работать с каждым подростком. Однако в нашей работе были и есть проблемы.

Первая проблема - взаимодействие между системами профилактики. Хочу сказать, что МВД было направлено в различные организации и инстанции 1319 информаций. К сожалению, порой работа с этими информациями носит формальный характер. Начиная с того, что ответ на полученную информацию к нам не поступает, а наши данные касаются как поведения несовершеннолетних, так и совершения ими административных правонарушений, преступлений. Приведу свежий пример. 2 февраля был задержан несовершеннолетний в Дубенском районе, который совершил кражу денег в размере 225 тысяч рублей с банковской карты девушки. Оба они учились в Дубенском аграрном техникуме. В этом техникуме учится 151 человек, из них 43 - выпускники коррекционных школ. При проверке было установлено, что у этих 43 учащихся есть карточки, на которые перечисляются социальные выплаты, у некоторых накапливаются приличные суммы.

По словам директора образовательного учреждения, 25 декабря прошлого года совершивший кражу подросток уехал к бабушке в Торбеевский район и до сих пор не вернулся, уроки не посещает. Но об этом никто не проинформирован. Хотя за несовершеннолетним был закреплен законный представитель. Опять же со слов директора техникума и педагогов, представители опеки не посещают данное учебное заведение и не осуществляют контроля за поведением учащихся.

При этом сам молодой человек стоит на учете в Дубенках, информация по нему есть и в ПДН, и в полиции. Получается, мы друг друга информируем, а результата нет. Мы же ведь не просто так посылаем всю информацию в Министерство образования, однако за 10 лет службы из Минобразования ни разу не получили информации о принятых мерах.

Центр временного содержания не тюрьма!

- Что касается профилактики преступлений. Считаю, полиция должна находиться в конце звена, когда все остальные организации уже приняли какие-то меры и они не помогли, - продолжает Владислав Пинаев. - Трудные подростки - это те, кто может формировать оперативную обстановку завтра, поэтому необходимо максимально оторвать их от улицы, привлечь в секции, к занятиям спортом. Мы все знаем хорошие отчеты, что в секции ходит 100% детей, но оказывается, что дети из благополучных семей посещают сразу несколько кружков, отсюда и берутся такие высокие показатели.

Есть у нас и Центр временного содержания для несовершеннолетних. Это никакая не тюрьма! Это обычное помещение, где есть и спальная, и столовая, и классная комната. Ребята здесь некоторые учебники впервые увидят.

Сначала мы пишем ходатайство в комиссию по делам несовершеннолетних, но часто комиссия отказывается помещать сюда ребенка. А ведь порой его надо изолировать от плохой компании. Ведь совершив преступление один раз - второй, у них появляется такое военное братство. Поэтому я не понимаю отказов комиссий по делам несовершеннолетних. У нас хорошее питание, досуг, обучение, мы даже возим ребят на концерты. Но почему-то некоторые думают, что это тюрьма. Приходите и убедитесь сами, что это не так. Хочу сказать, что если системно заниматься каждым ребенком, у нас все получится!

Не знаю, как переломить и такую ситуацию: образовательные учреждения почему-то стесняются оповестить нас о случаях, связанных с наркотиками. Если несовершеннолетний человек сидит на уроке со стеклянными глазами, необходимо звонить во все колокола, ведь последствия от применения наркотических средств, к сожалению, необратимы! После применения синтетических веществ привыкание возникает практически со второго раза на 100%. В школе говорят, мол, у него родители хорошие. Родители хорошие, но не надо забывать, что ребенок обучается в коллективе, где принято брать пример друг с друга, в том числе негативный. Поэтому необходимо выявлять подобные случаи на ранней стадии. Работать надо совместно.

Основная проблема, что мы не знаем, выполняет ли кто наши решения или нет. Предлагаю создать рабочую группу из заинтересованных ведомств, и пусть она проверяет несколько районов в квартал, как выполняется решения комиссий, по-другому это сделать нереально.

«Проблемами детей надо заниматься регулярно!»

- Хотелось бы узнать подробности о Дубенском техникуме, - сказала после выступления представителя МВД Галина Лотванова. - Почему оказалось, что так много выпускников коррекционной школы учатся вместе, какую профессию они получают, кто за ними закреплен? Если уж решили формировать контингент техникума из таких учеников, значит, надо и контролировать их лучше! Другой вопрос касается молодого человека, совершившего кражу денег с карты. У него хватило ума снять с чужой карточки 225 тысяч рублей, он не ходит на занятия и живет у бабушки. Вы что, ждете, когда он с друзьями до убийства дойдет? Разберитесь, пока он не нашел приключения в Торбеевском районе!

Работа с подростками многогранная и очень тяжелая. Нельзя работать каждый сам по себе. Мы должны вместе решать возникающие проблемы и идти в одном направлении. Проблемами детей надо заниматься регулярно, а не от случая к случаю. Необходимо помнить, что каждый ребенок - личность, и работа с ним должна быть индивидуальной. Это сложно, но иначе работать просто нельзя.

Людмила АНЮТИНА

