«Тебя слушаешь - и жить хочется!»

11 февраля на НТВ стартовал международный детский вокальный конкурс «Ты супер!». Это шоу, в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать певческие способности всей стране. Открыло конкурс выступление 8-летней представительницы нашей республики Арины Утемишевой, воспитанницы Ширингушской школы-интерната, что в Зубово-Полянском районе Мордовии. Уже на первых секундах члены жюри все как один нажали на кнопки, давая девочке право выхода во второй тур.

В состав жюри конкурса юных вокалистов вошли певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. И все они были поражены голосом, талантом и несомненным артистизмом нашей Арины. Она настолько уверенно и ярко спела народную песню «Ягода-ягода», что сразу после выступления попала в объятия Ёлки, которая, не выдержав, бросилась к улыбающейся девочке.

Дополнили ее восторги признания других судей. «Ты вышла такая красивая, уверенная, как настоящая большая артистка! Умничка, очень талантлива. Только не зазнавайся, Ариша!» - напутствовала Маргарита Суханкина. А Виктор Дробыш продолжил: «Тебя, солнышко, слушаешь - и жить хочется! Своим выступлением ты нам всем продлила жизнь!». Продюсер предложил Арине дать ему автограф. Девчушка, не растерявшись, тут же под овацию зрителей выполнила просьбу Дробыша.

Участники конкурса «Ты супер!» - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. В общем, НТВ собрало певцов со всего бывшего Советского Союза. У талантливых ребят в возрасте от 7 до 18 лет есть шанс продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

Из полутора тысяч претендентов отбор на этот необычный конкурс прошли лишь сто. У всех юных конкурсантов есть опыт преодоления сложных жизненных ситуаций. Большинство из них - это дети, оставшиеся без попечения родителей. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. А ведь многие и мечтать не могли оказаться в Москве! Кто-то из них до сих пор живет в детском доме, кто-то - в интернате, кто-то наконец-то обрел приемную семью, но всем им без исключения важно понять одно: в их пока еще такой короткой жизни все только начинается! И почувствовать, что они не одни.

Ширингушская санаторная школа-интернат - оздоровительное образовательное учреждение Мордовии санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. Там обучается дети, у кого выявлены заболевания, для лечения которых нужны длительные сроки. Арина стала обучаться в школе-интернате по желанию мамы.

Арина Утемишева местная звездочка, она не только не раз принимала участие в различных региональных музыкальных конкурсах, но и выезжала в другие города. Уже не однажды юная певица удостаивалась почетных мест. «Телекомпания НТВ прислала запрос. Мы выслали им четыре видеозаписи с нашими участниками. Среди всех выбрали Арину, а потом пригласили на съемки», - рассказывают в школе-интернате.

Песню «Ягода-ягода», с которой Арина выступила в музыкальном телешоу, девочка готовила еще в интернате. Для всех сотрудников было приятной неожиданностью, что выступление Арины стало первым и вызвало у членов звездного жюри столько восторгов. Сейчас Арина вместе с мамой находится в Москве, готовится ко второму этапу конкурса. Настроение у девочки бодрое.

«Мы очень гордимся Ариной. Воспитанники школы принимали участие в различных конкурсах, но успех Арины - это большое достижение. Мы уже проголосовали за нашу воспитанницу в интернете на странице шоу «Ты супер!». Будет здорово, если и другие жители Мордовии поддержат ее!» - поделились друзья и педагоги Утемишевой. Как отмечают в учебном заведении, восьмилетняя звезда - способная девочка, и участие в конкурсе никак не отразится на ее успеваемости. Тем более что в школе она круглая отличница.

Заметим, затраты на переезд и участие в конкурсе взяли на себя организаторы проекта. Именно поэтому детям из разных уголков страны и бывшего СНГ удалось принять участие в этом музыкальном шоу. Напоминаем, конкурсные выступления «Ты супер!» показываются на канале НТВ по субботам в 20.00. Следите за ними, у нас с вами теперь есть за кого болеть и голосовать!

Наталья ГОРДЕЕВА