Гуляй, Масленица!

Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в гости, печь блины и вообще весело проводить время. На дворе XXI век, но масленичные традиции остаются актуальными. В Саранске народные гулянья пройдут во всех районах города и стартуют уже в ближайшую субботу.

На площади возле Дома культуры в Зыкове и в Ленинском районе Саранска (на пересечении улиц М. Расковой и Ульянова) праздничные мероприятия начнутся в 12.00.

На площади Коваленко народное гулянье пройдет с 15 до 17 часов, в это же время на площади по ул. Гожувской состоится представление «Приходи, честной народ, на наш масленичный пир!». Не останутся в этот день без праздника и жители Луховки, народное гулянье пройдет около Дома культуры в те же 15.00.

Больше всего мероприятий традиционно запланировано на воскресенье. В этот день - 26 февраля - с самого утра каждый может найти развлечение по душе. В 10.00 в сквере за памятником Ленину откроются Масленичные торговые ряды. Главным угощением праздника станут вкуснейшие блины на любой вкус - фигурные, ажурные, с припеком. Также жители и гости праздника смогут отведать ватрушки, бублики-баранки, калачи из печи, медовые пряники, а также другие масленичные вкусности и горячий ароматный чай из самовара. Каждый выберет себе угощение по вкусу и сможет узнать его рецепт. Здесь же будут работать тематические павильоны.

Много всего интересного пройдет в Пушкинском парке. С 11.00 до 16.00 все желающие смогут сделать фото на память с ростовыми куклами, куклами-великанами, возле веселых тантамаресок (стендов для фотосъёмки с отверстием для лица) и надувных фигур-гигантов. У центрального входа в парк в 11.00 начнется праздничный концерт с участием Образцового детского коллектива «Шоу группа «Эдельвейс», народной студии эстрадного вокала «Олимп», коллектива современного танца «Ника», вокальной студии народного вокала «Чёфкс» и ансамбля «Русская песня». Праздник продолжит развлекательная программа для детей и взрослых.

На аллее мастеров в 11.00 откроется «Ярмарка на веселую Масленицу». На выставке вы сможете приобрести изделия народных промыслов, а также декоративно-прикладного и художественного творчества.

Концертная программа на Летней эстраде начнется в 11.00. Перед гостями праздника выступят ансамбли «Мерема» и «Млада», а также Театр народной песни «Отрада». В 12.00 праздник продолжит Театрализованное представление с участием скоморохов и ряженых, сказочных персонажей (Весны, Зимы, Масленицы).

Городок игр и развлечений около Летней эстрады в 12.40 ждет любителей частушек, здесь состоится конкурс «Кто кого перепоет - удивит честной народ». Главный аттракцион Масленицы - Масленичный столб - соберет сильных, смелых и ловких в 13.00.

Затем в 14.00 гости праздника увидят театрализовано-игровое действо и сжигание чучела Зимы. В 14.15 начнется концерт с участием творческих коллективов Саранска. Свои лучшие любимые всеми песни в 16.00 подарит собравшимся театр песни «Росичи».

Саранский зоопарк также не останется в стороне от торжеств. С 11 до 14 часов здесь вы сможете принять участие в народных забавах и потехах, продегустировать блины, пироги и выпить горячий чай. Также в программе - кормление медведя первым блином, катание на пони, фотосессия с северным оленем и, конечно, песни и частушки под гармонь.

На Фонтанной площади праздничная программа начнется в 11.00 представлением скоморошьего потешного театра. Сразу после этого - в 11.45 - известные люди Мордовии проведут мастер-класс по выпеканию блинов. В это же время пройдет «Час добрых и вкусных рекордов» и будут выявлены победители в номинациях «Выпекание самого толстого/тонкого блина», «Самый большой блин», «Самый красивый блин», «Самый быстрый блиноед», «Самый быстрый рецепт блинов», а также пройдет аукцион блинов.

В 13.00 праздничную программу продолжит музыкальный шут-парад. В 14.00 начнутся Молодецкие забавы. Вы сможете принять участие в перетягивании самого большого каната, выжать гирю и посмотреть выступления мордовских богатырей. Для более подвижных будут организованы веселые забавы - бег на ходулях, в одной лыже, в тазу, блинная эстафета, веселые масленичные старты. Пройдут и соревнования по Масленичному троеборью - каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсе на метание метлы и валенка, а также попытать свои силы в боях мешками. В 15.00 начнется веселый балаган. Вас ждут традиционные русские хороводы и танцевальные конкурсы.

Праздничная программа в парке Пролетарского района начнется в 11 утра. Перед собравшимися выступят творческие коллективы Пролетарского района, народный духовой оркестр ОАО «Электровыпрямитель», ансамбль песни и танца «Умарина». Гости парка смогут принять участие в масленичных потехах и конкурсах.

В селе Горяйновка народное гулянье начнется в 11.30 около сельского клуба. Праздник в Напольной Тавле соберет гостей у Дома культуры в 12.00. Хороших вам выходных!

И не забудьте попросить прощения у тех, кого обидели, ведь 26 февраля - Прощеное воскресенье.