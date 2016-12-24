Стартовал конкурс лучших спектаклей

С 9 февраля по 4 марта в Саранске проводится фестиваль-конкурс лучших театральных постановок - номинантов на присуждение Премии Главы Мордовии в области театрального искусства за 2016 год. Этот фестиваль, родившийся пару лет назад, стал традиционным. Он подводит итоги прошлого театрального сезона в преддверии Международного дня театра.

Стартовал фестиваль 9 февраля. Государственный русский драматический театр показал в рамках конкурса спектакль по пьесе Виньи Дельмар «Дальше - тишина» (режиссер - Андрей Ермолин), премьера которого состоялась в мае 2016 года. Главные роли в нем сыграли народная артистка Мордовии Любовь Денисова и заслуженный артист Мордовии Геннадий Арекаев.

Завтра, 16 февраля, фестиваль продолжит Мордовский государственный драматический театр осенней премьерой «Стакшинь история» (Очень простая история) по пьесе киевского драматурга Марии Ладо. Режиссер-постановщик «истории» - заслуженный артист Казахстана Юрий Хвостиков, не забывающий Мордовию, где проработал многие годы. У «Стакшинь истории» удивительный сюжет, в котором пересекаются жизненные пути людей и животных. Рекомендуем тем, кто ее еще не посмотрел. Спектакль - участник XI Международного фестиваля театров финно-угорских народов «Майатул», состоявшегося в ноябре прошлого года в Йошкар-Оле.

17 февраля зрители смогут увидеть постановки двух саранских театров. В 14.00 в Городском центре театра и кино «Крошка» состоится показ спектакля Оксаны Постевки «За гранью» по рассказу Михаила Булгакова «Морфий». В детском театре родилась традиция - раз в год ставить спектакль для взрослых. В прошлом году это был спектакль Оксаны Постевки «Выходили бабки замуж», между прочим, ставший лауреатом премии Главы республики.

В 18.30 Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева приглашает на оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в концертном исполнении. Режиссёры-постановщики - Эдуард Храмов и Сергей Кисс. Оперу «Евгений Онегин» можно назвать своего рода визитной карточкой яушевского театра. Впервые она была поставлена в 1937 году, и партию Гремина тогда исполнял знаменитый мордовский бас Илларион Яушев, который в то время проходил стажировку в Большом театре. Затем постановка «Евгения Онегина» была осуществлена в 1961 и 1997 годах. В прошлом, юбилейном для театра сезоне опера «Евгений Онегин» снова вошла в репертуар музыкального театра.

В воскресенье 19 февраля музыкальный театр в рамках фестиваля-конкурса покажет балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Хореограф-постановщик - Алексей Батраков, дирижёр-постановщик - заслуженный деятель искусств РМ Сергей Кисс. Особого внимания, на взгляд журналистов «ВС», в этой постановке заслуживает работа сценографа Владимира Фурсова и художника по костюмам Светланы Тундавиной.

4 марта фестиваль закроет спектакль Государственного театра кукол Мордовии «Гулливер в стране лилипутов» по пьесе Натальи Шавва. Поставил его в нашем театре кукол Владимир Казаченко, много лет возглавлявший творческую семью мордовского кукольного театра, а теперь худрук Дзержинского тетра кукол. Главную «живую» роль в спектакле играет актер Евгений Пулов. В сказке звучит музыка композитора Сергея Терханова.

Экспертной комиссии фестиваля предстоит назвать лучшего режиссера, исполнителей женской и мужской роли, вокальной и балетной партий, а также лучшую роль второго плана, лучшую сценографию и музыкальное оформление, отметить самый успешный дебют. Зрители тоже могут внести свою лепту, проголосовав за лучший спектакль на сайте регионального Министерства культуры и национальной политики. Поэтому фестиваль ждет вас!