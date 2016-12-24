Работодатели недоплатили социальных налогов на 175 миллионов рублей

С 1 июля 2016 года в нашей республике реализуется пилотный проект «Прямые выплаты». Главный плюс новой программы в том, что застрахованные граждане финансово защищены в полном объеме. Однако сейчас в Фонде социального страхования по РМ образовался дефицит средств. Почему это произошло и к чему может привести - рассматривали на итоговом совещании в Фонде социального страхования на минувшей неделе.

Ответственных страхователей стало меньше

- Когда центральный аппарат принимал решение о включении Мордовии в пилотный проект «Прямые выплаты», он, конечно, руководствовался тем, что у нас была низкая задолженность, еще ниже была просроченная задолженность, - рассказывает управляющий Фондом социального страхования Людмила Иванова. - Не могу сказать, что доход мы собирали в полном объеме, но недоимка у нас не выпячивалась. Хочу обратить внимание, что наших доходов в 2013-2015 годах хватало на погашение всех расходов. В 2016-м у нас случился дефицит в размере 175 миллионов рублей. Эти средства мы потеряли.

1 июля, перейдя на пилотный проект, мы вывели немалую часть наших страхователей из числа ответственных. Раньше вместе с зарплатой работодатель был обязан выплатить больничные или пособия по материнству. Таким образом, ответственность страхователя до 1 июля однозначно была выше, чем, к сожалению, сложилась после вступления Мордовии в пилотный проект.

С 1 июля, когда мы стали напрямую выплачивать пособия, 2,9% от фонда оплаты труда остались в ответственности или безответственности руководителя. Да, большинство страхователей услышали меня и приняли все нормативные документы. Ведь это не моя прихоть и не прихоть Фонда, это нормативные документы, которые обязывают страхователей в полном объеме перечислять средства в Фонд социального страхования. Но когда мы подвели первые итоги за первый квартал, а теперь и в целом за второе полугодие, мы увидели, что страхователи, которые всегда выплачивали пособия, ушли в неоплаченные, апеллируя наличием кризиса, отсутствием собственных средств. Тем более что штрафные санкции невысокие.

О долгах и должниках

- На сегодняшний день полностью провалились у нас «Сарэкс» (они должны уже порядка 8 миллионов), «Мордовпромстрой», - продолжает Людмила Иванова. - У нас валяется, не могу другого слова подобрать, «НДН Агро»… Этот список я могу продолжать.

Мы ищем причину дефицита в 175 миллионов. Если сравнивать с 2015 годом, то количество страхователей по большому счету не уменьшилось. А вот численность работающих сократилась примерно на 12 тысяч человек, причем эти изменения произошли в первом полугодии 2016-го. Задолженность и недоимки увеличились практически в два раза.

Полгода мы работаем напрямую с нашими застрахованными гражданами, и за это время к нам не было ни одного замечания, жалобы, ни одного обращения в правоохранительные органы от застрахованного лица. Это нас радует. Мы свои обязательства по выплате пособий как исполняли, так и исполняем. И это при том, что 175 миллионов нам не хватило по двум разделам. Если такая тенденция будет сохраняться и дальше, конечно, никакая работа, даже очень хорошая и оперативная, не даст результата. Напомню, Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Мордовия не является дотационным, поэтому мы просто обязаны собирать налоги и вовремя выплачивать все пособия.

Тратим больше, чем получаем

- Если бы мы о начале года думали только в январе, мы бы точно провалились, - уверена руководитель Фонда социального страхования. - Слава богу, мы достаточно хорошо поработали в ноябре и декабре, особенно в последние 10 дней уходящего года. В результате мы не только закрыли год, но и дали возможность выплатить пособие дважды женщинам по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет: с 1 по 15 декабря они получили пособие за декабрь, а до конца декабря получили еще и за январь. На это ушло порядка 70 миллионов рублей! К тому же нам надо было еще сделать подушку безопасность на январь-2017. Если бы мы в декабре не собрали дополнительно порядка 80 миллионов, я не знаю, как бы мы сработали в январе. Сегодня каждый день к нам поступают средства в размере 3-5 миллионов рублей, а тратим мы ежедневно в пределах 9-12 миллионов! Но даже и сейчас, в феврале, мы ни на один день не задержали пособия в адрес наших застрахованных граждан.

Недоимка бюджетной сферы

- Хочу обратить внимание на тот объем недоимки, который у нас сложился, - говорит Людмила Иванова. - По итогам года у нас очень заметно выросла задолженность/недоимка бюджетной сферы. Наверное, здесь больше всего сказалась кризисная ситуация. Знаю, что бюджетникам, финансируемым из местного бюджета, была не полностью выплачена зарплата за декабрь, поэтому и налоги за декабрь ушли в январь. Подвели нас и лечебные учреждения, хотя они не относятся ни к республиканскому бюджету, ни к бюджету своих муниципальных образований. Лишь точечная работа немного сократила недоимку лечебных учреждений. У нас порядка 25 тысяч человек работают в системе здравоохранения, они также болеют, рожают и получают пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Все реестры они нам предоставляют вовремя. Например, Чамзинка отдала нам 380 тысяч рублей, а забрала 1 миллион 280 тысяч! Какой Фонд в такой ситуации сможет быть кредитной организацией?! Поэтому готовимся к расширенной коллегии Минздрава и там будем говорить о сложившейся обстановке.

Из истории коррупции

Довольно любопытным оказалось выступление на совещании руководителя Саранского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, члена Общественной палаты Мордовии Ивана Капитонова. На волне разговора о финансах он решил обратиться к теме коррупции.

- Людмила Иванова назвала сейчас разные цифры, не все они красивые. Чтобы решить проблему, каждый должен делать то, что должен. Но кроме разговора о деньгах, есть еще одна очень востребованная тема - коррупция. Хочу остановиться на исторических аспектах этого вопроса. История нашего государства дает огромную пищу для размышления на эту тему. Государство Российское всей структурой построения поощряло коррупцию. У нас были местничество и кормление. Русское государство никогда не любило платить заработную плату своим чиновникам, иногда столетиями не платило. Что такое кормление? Государство назначает на ту или иную должность человека - городского воеводу, уездного начальника, удельного князя. У этого человека две задачи: первая - собрать налоги и передать их в казну государства, вторая - прокормиться самому и прокормить штат сотрудников, которые около него. Особых правил, кто и сколько должен получать, никем не оговаривалось. Сколько он мог выжать из людей - столько и выжимал. Такое было практически до времен Петра I. Во времена Петра ситуация изменилась кардинально, коррупция поднялась на недосягаемую высоту. Почему это произошло? Петр воюет с самой сильной державой того времени - Швецией, 20 с лишним лет воюет. Он развивает армию, флот, строит экономику - заводы, металлургические предприятия. Стране нужно огромное количество денег. Он увеличил налоговое бремя во много раз. И первое, что увидел, - как ряды чиновников катастрофически выросли. Вы все прекрасно помните Александра Даниловича Меншикова. По легенде на момент знакомства с Петром I он торговал пирожками на московском рынке. Когда же после смерти Петра его отстранили от власти и отняли все богатства, отправив в ссылку, посчитали, сколько у него денег было. Оказалось - примерно 5 миллионов рублей, в то время примерно три годовых бюджета страны! Как Меншиков смог накопить такую сумму, находясь все время только на казенной должности?!

Есть еще один исторический факт, на котором я бы хотел остановиться. Петр I видит, что денег собирается огромное количество и практически разворовывается на корню. Тогда он приглашает к себе обер-прокурора Ягужинского и заставляет его писать указ, что с сего дня кто украдет казенных денег, на которые можно купить три метра веревки, на этой веревке будет повешен. Ягужинский ставит дату, несет Петру на подпись… и тут же падает ему в ноги: «Петр Алексеевич, царь-батюшка! Отмени этот указ! Если мы начнем его реализовывать, то Вы через полгода один в России останетесь!». Петр подумал и этот указ все же порвал. В итоге он создал коллегию, которая должна была следить за расходованием бюджетных средств, это был аналог современной Счетной палаты…

Прошло примерно 150 лет. Николай I воюет за Крым, война идет очень плохо. Он видит, что деньги, вкладываемые в армию, разворовываются. Николай пишет письмо своему наследнику - Александру II: «Саша, у меня такое ощущение, что в России не воруют только два человека - это ты да я…». То есть за 150 лет появился еще один неворующий человек.

Проходит еще 150 лет, наше время. Сложно посчитать, сколько людей ворует, а сколько нет, но очевидно одно - это стало проблемой государственного масштаба. Что меня и напрягает и радует одновременно - коррупция поднялась очень высоко и приобрела огромные масштабы, но сейчас с ней ведется настоящая борьба. Как пример - сажают губернаторов, казалось бы, лиц неприкосновенных, задержан министр экономики. И мне кажется, это очень важно.

Важен вопрос - почему люди воруют, находясь на государственной должности? Ответ прост - соблазн, перед которым сложно устоять. По моим убеждениям, человека может остановить только страх неизбежного возмездия. Хотя, конечно, бывают случаи, когда закон нарушается по незнанию.

Сведения о доходах лучше сдать заранее

- Коррупция была не только на Руси, понятие «коррупция» древнее, чем понятия «государство» и «общественный порядок», - продолжает тему заведующая сектором Управления по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации Главы РМ Ирина Шалохина. - Коррупция - явление очень вредное, и если ему не противодействовать, то оно только разрастается. Конечно, страх у госслужащих должен быть, но не все на страхе держится. Например, в том же Китае коррупционеров расстреливают на площади, транслируют это в прямом эфире по телевизору, посылают родственникам чек на оплату затрат на пулю, но коррупционеры в Китае не перевелись. Считаю, что многое держится на воспитании и менталитете человека. В 2008 году у нас вышел закон «О противодействии коррупции», который вводит понятие коррупции. Уже создана вся нормативно-правовая база по этому вопросу. Были впервые определены должности, которые попадают под коррупционные риски, ведь далеко не каждая должность является хлебной.

Сейчас все государственные и муниципальные служащие подают сведения о расходах и доходах. Призываю всех не откладывать подачу деклараций на последний день, наоборот, лучше это сделать заранее, за месяц, например, чтобы было время исправить все недочеты.

Людмила АНЮТИНА

