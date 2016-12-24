«Успеть за 24 дня»: первые лидеры и выбывшие

Участники проекта по похудению от «Фитнес Life» целую неделю вели здоровый образ жизни и занимались с инструкторами. Казалось, всего неделя, но и за столь короткий срок можно добиться значительных результатов, и контрольное взвешивание это подтвердило. «Участники проекта очень волновались перед контрольным взвешиванием, - рассказывает тренер одной из команд Елена Соколова. - Но волновались больше не за килограммы, а за проценты, ведь учитывается именно процент потери от первоначального веса. Больше всех за неделю сбросила Елена Панькина (5,6%). А вот Роман Дроздов потерял 4,4 кг (3,2% от первоначального веса). Но главнее здесь другая цифра - его талия за неделю уменьшилась на 8 см! Дело в том, что Роман начал заниматься с тренером еще за неделю до начала проекта и похудел на 10 кг, а как известно, именно в первую неделю усиленных тренировок человек больше всего теряет в весе из-за вывода из организма воды и жира. Если бы он начал программу похудения в одно время со всеми, то, скорее всего, остался бы в проекте. Конечно, за преображением Романа наблюдать было бы интереснее всего, поскольку у него самый большой вес на нашем проекте, но…

- Знаете, во втором сезоне у нас такие сплоченные команды! - продолжает Елена. - После того как были объявлены люди, покидающие проект, другие участники со слезами подходили и просили никого не выгонять после первой недели. Но правила есть правила. Возможно, в третьем сезоне в этом плане что-то изменится.

Что удивительно, даже в воскресенье после контрольного взвешивания моя команда отправилась на кардиотренировку, хотя по плану у них был выходной день! Да и Роман не собирается отступать. Уже в понедельник он вновь приступил к индивидуальным занятиям с тренером, правда, это уже будет проходить вне нашего проекта.

А вообще как тренер я довольна результатом команды, тем более мы немного обошли команду Сергея Таратынова».

- Да, мы немного проиграли, - говорит наставник второй команды Сергей. - Но результатами очень доволен. Каждый участник моей группы потерял за неделю 3-4 кг, а это отличный результат! Лидер в этом плане у нас Скрупинская Ангелина, она сбросила 4,9% от первоначального веса. Наша цель - сбросить за вторую неделю не менее 3 кг. Согласитесь, потерять за две недели 7 кг - это достойный результат! Уже сейчас невооруженным глазом видно, как уменьшились объемы участников проекта, особенно в талии. Начинают уходить не только вода, но и жир. У людей появляются легкость, раскованность, улучшается самочувствие, появляется больше энергии, да и пищеварение лучше стало работать. Участники проекта «Успеть за 24 дня» уже втянулись в ежедневные тренировки, головокружения прошли. Каждый человек соревнуется не только с другой командой, есть конкуренция и внутри группы, участники смотрят друг на друга и стараются не отстать от партнера по команде. Если на первой неделе у нас были однообразные тренировки, чтобы все втянулись в процесс, то на второй неделе занятия будут более разнообразными.

В нашей команде выбыла Евгения Труханова (она потеряла 3% от веса), но уже на следующий день была в спортзале и решительно настроена продолжать работу над собой. Конечно, когда видишь результат своих трудов, хочется продолжать. Хотя ни один из участников первого сезона к нам не возвращался…

- Конечно, это мечта любого тренера - видеть человека в спортзале после окончания проекта, - продолжает Сергей Таратынов. - Некоторые мечтают о хорошей фигуре всю жизнь и не знают, с чего начать. А мы даем им цель и говорим, как до нее дойти. Это наша работа - помогать людям обрести хорошую фигуру.

Руководитель проекта «Успеть за 24 дня» от «Фитнес Life» Ксения Сайгина рассказала, что на второй неделе участников ждут тренировка по боксу, плавание, занятие на велотренажерах и… участие в свадебной выставке WEDLAND-2017. Конкурсанты вместе с тренерами станут участниками флешмоба, пропагандирующего здоровый образ жизни. Так что у конкурсантов впереди насыщенная неделя.