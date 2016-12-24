ЕГЭ-2017: что нового?

Для каждого выпускника ЕГЭ - это своеобразный старт новой жизни, каждый хочет получить как можно более высокий балл, чтобы поступить в престижный вуз на понравившийся факультет. Именно поэтому для будущих абитуриентов важно знать обо всех изменениях, касающихся сдачи Единого государственного экзамена. На состоявшемся расширенном заседании Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия были рассмотрены самые актуальные вопросы и целые «зоны риска» ЕГЭ.

Определены сроки сдачи экзаменов

- Принципиальных изменений по проведению Единого государственного экзамена не будет, - начала заседание председатель Государственной экзаменационной комиссии РМ - заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. - В 2017 году мы сохраняем количество пунктов, их по-прежнему будет 23 в 13 муниципальных образованиях, это 319 аудиторий. Все 100% пунктов будут печатать контрольно-измерительные материалы. Также все аудитории для сдачи ЕГЭ будут обеспечены онлайн-видеонаблюдением. Вместе с нами в организации и проведении ЕГЭ будет участвовать студенческое сообщество. На сегодняшний день изъявили желание принять участие 13 студентов мордовского университета и 18 студентов пединститута.

Есть и новшества - тестовая часть исчезнет из экзаменов по химии, биологии и физике. Определены единые сроки проведения экзаменов: досрочный период пройдет с 23 марта по 14 апреля, основная волна - с 29 мая по 1 июля.

По рекомендациям Рособрнадзора в досрочный период сдачи ЕГЭ будут работать два пункта. Первый будет находиться в Центре мониторинга и оценки качества образования, здесь экзамены будут сдавать выпускники прошлых лет и те, кто обучается в системе СПУ. Второй пункт расположится в саранской школе № 36, он предназначен для выпускников этого года и тех, кто в прошлые годы окончил школу со справкой.

ЕГЭ для родителей

- Хочу обратиться к родителям и просто всем желающим, кто хочет на себе прочувствовать, что такое ЕГЭ, - продолжает Галина Лотванова. - 11 февраля на базе гимназии № 29 пройдет единый день сдачи ЕГЭ для родителей и тех, кто имеет желание испытать на себе всю процедуру сдачи такого экзамена.

15 февраля Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, проведет всероссийскую встречу с родителями по полной процедуре Единого государственного экзамена в режиме селектора.

Наша главная задача - чтобы ЕГЭ был проведен с соблюдением в полном объеме регламента и процедур. Мы обязаны сделать все, чтобы ЕГЭ был проведен в психологически комфортной атмосфере. Чтобы это осуществить, необходимо проводить большую разъяснительную работу.

«Горячие линии» для выпускников

- В целом результаты ЕГЭ 2016 года показали, что в Мордовии повысилось качество образования, - начала свое выступление первый заместитель министра образования РМ Елена Солдатова. - Стало больше людей, преодолевших минимальный порог по двум обязательным предметам. Увеличилось и число выпускников, набравших от 80 до 100 баллов.

Несмотря на то, что единый государственный экзамен в штатном режиме проводится уже не один год, от родителей поступает много вопросов, поскольку каждый год - это новый выпуск, новые дети и родители, а потому работу надо вести с каждым конкретным учеником и родителем.

У нас работают республиканские телефоны «горячих линий». По телефону 48-24-39 можно звонить по всем вопросам итоговой аттестации учеников 11 классов, телефон 47-86-27 предназначен для вопросов выпускников 9 классов. К тому же на сайтах Рособрнадзора, Министерства образования, Центра мониторинга и оценки качества образования республики размещается вся необходимая информация в специальном разделе ЕГЭ.

Основные требования

Елена Солдатова напомнила, что участникам ЕГЭ, а также ассистентам, медработникам нельзя иметь при себе мобильные средства связи. Для экстренных и оперативных случаев в пунктах сдачи экзаменов установлены стационарные телефоны. Кроме того, именно члены государственной экзаменационной комиссии отвечают за то, чтобы не допустить выноса из аудитории никаких письменных заметок, средств хранения и передачи информации, которые будут способствовать искажению результата участника.

Очень много вопросов по-прежнему вызывает удаление участников за наличие запрещенных средств и материалов. Напомним, если обнаруживаются шпаргалка или иное средство, которое ребенок не имеет права с собой проносить, он удаляется с экзамена.

Необходимо, чтобы в каждой аудитории на видном месте были часы, и эти часы должны показывать точное время! Перед началом экзамена следует проверить работу и часов, и механизма онлайн-видеонаблюдения.

Обыски запрещены!

- Очень часто задается такой вопрос: «Имеют ли право члены ГЭК, сотрудники, осуществляющие контроль на входе, проводить личный досмотр, то есть обыск?» - продолжает Елена Солдатова. - Безусловно, никакого обыска не проводится! С помощью металлоискателя проверяется наличие средств, запрещенных для проноса в экзаменационную аудиторию. Если металлоискатель сработал, то каждый ответственный человек может попросить в корректной форме извлечь эти запрещенные предметы и оставить их либо в комнате для хранения вещей, либо у сопровождающего. Если участник категорически отказывается это сделать, то работник, дежуривший на входе, должен еще раз проинформировать ученика о том, что использовать запрещенные вещи нельзя и в дальнейшем он может быть удален с экзамена, и сделать это необходимо под роспись участника. Впрочем, каждый участник ЕГЭ вместе с родителями должен поставить такую подпись еще до начала экзамена.

Зоны риска при сдаче ЕГЭ

- В прошлом году за нарушения были аннулированы работы 16 участников, причем 13 из них были удалены с экзаменов, у трех человек работы аннулированы после служебного расследования, которое показало, что выпускник разместил в интернете свои контрольно-измерительные материалы, - рассказывает заместитель министра образования РМ Галина Явкина. - При этом им было запрещено пересдавать в текущем году. Традиционно на результаты ЕГЭ некоторые школьники подают апелляции. Хочу отметить, что в республике ни одна апелляция на 3 и более балла не удовлетворена, это говорит о том, что предметная комиссия работает очень хорошо!

Бывают случаи, когда ученик сдает базовую математику на двойку, а по ЕГЭ по профильной математике набирает более 70 баллов. Правда, в нашей республике таких случаев нет. А вот случаев, когда ученики сочинение написали на «незачет», а по ЕГЭ по русскому набрали 80 баллов и более, у нас три. Каждый факт был перепроверен. Хочу сказать, эти ученики во время написания сочинения либо чувствовали себя плохо, либо переживали непростую ситуацию в семье. Мы будем иметь свою базу данных учеников, не написавших сочинение. Если вдруг один из таких учеников наберет аномально высокий балл при сдаче ЕГЭ по русскому, мы будем поднимать видеоархивы и, если до этого дойдет, сравнивать почерки.

Новая зона риска - когда ученик, уже получивший аттестат, например, в прошлом году, регистрируется еще и в этом с целью помочь знакомому набрать необходимое количество баллов. Именно поэтому выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены отдельно от выпускников года нынешнего.

Всероссийские проверочные работы

- С середины апреля будут проходить Всероссийские проверочные работы по пяти предметам - географии, физике, химии, биологии и истории, - продолжает Галина Явкина. - Основная идея этих работ - чтобы старшеклассники не просто готовились к выпускным экзаменам, а осваивали школьный курс по всем предметам, чтобы не было элемента натаскивания на один конкретный предмет. Школам предлагается единый стандарт оценки. Всероссийские проверочные работы носят пока рекомендательный характер. Мы рекомендуем школам заявляться на проведение таких работ и не учитывать их результаты при выставлении оценок в аттестат. Хочу подчеркнуть, что по результатам Всероссийских проверочных работ не принимаются никакие жизненно важные для выпускника решения, к ним не нужно как-то специально готовиться, просто надо учиться.

Экзамены должны проходить в комфортной обстановке

- В этом году мы приняли 27% иногородних студентов, - сообщил на заседании ректор МГПИ им. Евсевьева Василий Кадакин. - Результаты ЕГЭ у них были выше, чем у наших абитуриентов. Но хочу отметить, что по результатам различных мониторингов и олимпиад оказалось, что наши дети в знаниях им совсем не уступают. Поэтому прошу обратить внимание на корректную работу пунктов сдачи ЕГЭ. Надо добиться того, чтобы сама технология сдачи экзамена не становилась испытанием для школьников. Это также внесет положительный момент в эффективность ЕГЭ.

Вторая проблема состоит в том, что руководитель пункта приема ЕГЭ зачастую старается угодить всем - и членам ГЭК, и общественным наблюдателям, в итоге им зачастую управляют приходящие люди, и порой это все происходит в ущерб выпускникам. А такого быть не должно. Все должно быть четко и ясно расписано, а регламент сдачи экзамена строго соблюдаться!

Галина Лотванова согласилась, что каждый ребенок должен прийти на экзамен спокойным и чувствовать себя уверенно. К сожалению, порой сами родители создают большой негативный эмоциональный фон, начинают накручивать ситуацию вокруг ЕГЭ. Поэтому с родителями надо работать не меньше, чем со школьниками.

Людмила АНЮТИНА

