«Наказание за пьяную езду нужно ужесточить»

Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за год и предложил ужесточить наказание за нетрезвую езду.

«Отнимать машины у пьяных водителей и наказывать исправительными работами»

- Программа по безопасности дорожного движения требует от нас одного - чтобы на дорогах республики погибло как можно меньше людей, - начал Сергей Гагарин. - Эту задачу нам удалось выполнить. За прошедший год число погибших в ДТП людей сократилось больше чем на 15% со 153 до 129 человек. Этот показатель самый низкий за последние 16 лет! Меньше погибло детей. Также снизились тяжесть последствий ДТП, количество аварий и погибших на федеральных автодорогах. Меньше стало аварий и на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Стали дисциплинированнее и пешеходы. Аварий по их вине также стало меньше.

Среди отрицательных моментов ушедшего года - рост количества ДТП и раненных в них людей. Больше всего аварий было зафиксировано в Саранске. В столице Мордовии совершено на 50% больше ДТП, чем в 2015 году. Правда, если делать детальный анализ, то в основном это аварии с небольшой тяжестью последствий. В большинстве случаев пострадавших осматривали медики и рекомендовали обратиться в поликлинику либо лечиться на дому. Именно за счет таких ДТП и произошел рост.

Отмечается небольшой рост ДТП с участием водителей пассажирского транспорта. Зачастую это падения пассажиров в автобусах и троллейбусах. Однако гибели людей в таких авариях допущено не было. В профилактических целях на днях мы провели рейд в пассажирском транспорте. Сотрудники ГИБДД в гражданской одежде проехались в маршрутных автобусах в качестве пассажиров и попутно фиксировали все нарушения водителей на видео. На конечной остановке на безответственных перевозчиков были составлены протоколы. Чаще всего водители грешили такими нарушениями, как непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону во время движения. Это очень действенная акция, которая, надеюсь, дисциплинирует водителей пассажирского транспорта.

Агрессивности на дорогах республики стало меньше. Отрадно, что водители стали дисциплинированнее к пропуску пешеходов на переходах. Но много бед в районах Мордовии, где люди ходят по дорогам, где отсутствуют тротуары, периодически там появляются любители погонять по ночным дорогам. Это проблема. В районах мы бываем нечасто в силу различных причин. Водители в районах чувствуют безнаказанность.

Также меня волнует проблема пьяных водителей за рулем. Наши водители продолжают ездить нетрезвыми, таких выявлено около 4 тысяч человек. Отмечен небольшой рост аварий по вине нетрезвых водителей - таких ДТП за прошедший год зафиксировано 149, в них погибли 50 человек, еще 230 человек ранены. Настало время еще большего ужесточения наказания за пьяную езду. На мой взгляд, необходимо активно использовать в качестве наказания исправительные работы, изымать транспортные средства, возможно, ужесточить уголовную ответственность за повторное вождение в пьяном виде, потому как она не оказывает необходимого воздействия.

О череде смертельных ДТП

- В январе этого года произошел резкий всплеск аварийности - только в ДТП на трассе Темников - Краснослободск при столкновении «Шевроле Авео» и «Ниссан Альмера» погибли 6 человек. Если брать дорожные условия, то и трасса была обработана, видимость была прекрасной. Там был небольшой поворот налево, скорее всего, сказался человеческий фактор. Девушка-водитель не учла скорость на повороте, возможно, отвлеклась, и машину понесло в занос. Сказалось отсутствие необходимого опыта для того, чтобы вывести машину из заноса. Девушка надавила на тормоз, и машина дальше пошла в занос, что привело к столкновению со встречной машиной. «Ниссан» даже не успел затормозить, тормозного пути на дороге не было.

1 февраля произошла еще одна авария с тремя погибшими в Ичалковском районе. «Лада Приора», обгоняя большегруз, выехала на встречку и столкнулась с ВАЗом четырнадцатой модели. Оба водителя погибли, скончалась также и пассажирка «четырнадцатой». Сейчас выясняем подробности того, что произошло, и будем давать оценку. Водитель «Приоры», судя по всему, не учел дорожных и погодных условий - пошел снег - и на небольшом подъеме решил обогнать фуру, не заметив ВАЗ 2114. Причиной аварий стал выезд на встречную полосу движения.

Еще в одном случае в столкновении автобуса ПАЗ и грузовика погибли два человека - водитель пассажирского транспорта и молодая девушка-пассажирка. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит прояснить, почему водитель автобуса постепенно выезжал на встречку. Возможно, он заснул или у него произошло что-то со здоровьем. По словам водителя фуры, он видел, как автобус постепенно выезжает на встречную полосу, его слова подтверждаются тем, что столкновение произошло непосредственно в прицеп. Водитель грузовика пытался уйти от столкновения, но так и не ушел.

Камеры зафиксировали 500 тысяч нарушений на 340 млн рублей

- В республике продолжается реализация проекта «Интеллектуальный безопасный регион». По нему в Мордовии предусмотрена установка 484 рубежей контроля. Проект имеет несколько этапов. В рамках первого этапа уже функционируют 118 рубежей контроля, на которых размещено 246 комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, из них 52 рубежа контролируют движение на перекрестках, 59 - на линейных участках, 7 - на железнодорожных переездах. В Саранске функционирует 73 рубежа. На всех рубежах установлен и функционирует программный модуль «Поток плюс». В прошлом году с помощью комплексов фотовидеофиксации мы выявили 500 тысяч нарушений ПДД и наложили штрафов на 340 млн рублей. Из этой суммы взыскано 328 млн рублей.

Сейчас нет сбоев в работе систем фотовидеофиксации, таких, которые регистрировались в 2015 году, когда камеры на перекрестке улиц Косарева и Т. Бибиной фиксировали, что ПАЗики летали со скоростью 100 км/ч. Тогда все необоснованные штрафы были отменены. В прошлом году таких казусов не было. Бывало, что камеры фиксировали нарушения машин-двойников. Человек никогда не был в Мордовии, а камера зафиксировала, что его машина нарушила ПДД в Саранске. Выясняется, что машины-двойники используют поддельные номера.

В рамках пилотного проекта сейчас внедряется 20 комплексов «Кордон-темп», они позволяют установить как мгновенную, так и среднюю скорость движения машин на контролируемых участках дорог. Комплекс охватывает сразу 10 зон контроля.

Также мы планируем закупить нагрудные видеорегистраторы для инспекторов, пока у нас только десять таких камер.

В Саранске не пропускают «скорую»

- Мы проводим операции «Маячок», суть их заключается в том, чтобы автолюбители уступали дорогу «скорой помощи». Для Мордовии такие нарушения не так характерны, как для других регионов, но периодически тоже встречаются. Проводили такие мероприятия вечером на дорогах, где возможны заторы. Так, автомобиль «скорой помощи», в котором помимо бригады медиков находились сотрудники ГИБДД, в течение нескольких часов курсировал в разных частях города, как на оживленных участках дорог, так и во дворах.

Если около домов водители пропускали «скорую», то при выезде с прилегающих территорий на главную автодорогу некоторые автовладельцы не обращали внимания на автомобиль с красным крестом. При этом машина «скорой» двигалась со специальным сигналом и включенными проблесковыми маячками. Инспекторы ГИБДД только за 2 часа проведения рейда в Саранске выявили 4 водителей-нарушителей. На каждого из них были составлены административные материалы. За нарушение этого правила водителю грозят штраф в размере 500 рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев. Такие мероприятия мы будем проводить и дальше, в том числе с другими службами, которые спешат оказать помощь людям.

О недостатках дорожной сети

- Принципиальная позиция Госавтоинспекции республики - фиксировать все недостатки дорожной сети. Разметку стало хуже видно - тут же фиксируем это, плохо обработана дорога, не расчищена обочина - сразу об этом заявляем. Нам важно, чтобы разметку было видно в любое время года, чтобы дороги расчищались от снега и обрабатывались реагентами, дабы избежать наледи. Это принципиальная позиция не только республиканской ГИБДД, но и в целом российской. Штрафы за неудовлетворительное содержание дорожной сети большие, особенно на должностных и юридических лиц. Такая позиция Госавтоинспекции держит в тонусе дорожные службы. За прошлый год на ответственных лиц наложены штрафы в размере 18,5 млн рублей. В Саранске нарушений по дорогам выявлено на 40% больше, чем в 2015 году. Стоит сказать, что по причине неудовлетворительных дорожных условий произошло 340 ДТП, в которых погибли 43 человека и еще 500 ранены.

Пешеходы предлагают взятки инспекторам

- В 2016 году было 37 фактов, когда граждане предлагали денежное вознаграждение сотрудникам ГАИ, чтобы скрыть то или иное правонарушение. Полицейские, в свою очередь, заявили о подобного рода предложениях, все факты были рассмотрены, по 20 из них возбуждены уголовные дела, 10 отказных материалов, по 7 проводится проверка. Уголовных дел по факту взятки сотрудникам Госавтоинспекции в прошлом году не возбуждалось. Хотя по отрицательным мотивам из органов все же был уволен один сотрудник. Это всем известная Екатерина Соболева, которая врезалась в машину ДПС и пыталась переложить вину на другого человека.

Люди стали чаще сообщать о нарушении ПДД и пьяных водителях

- Улучшилось взаимодействие Госавтоинспекции с населением. Если годом ранее к нам поступало 1,5 тысячи звонков, то сейчас сообщений о нарушении Правил дорожного движения, пьяных водителях уже около 4 тысяч. При этом проверки 50% сообщений подтвердили. Эта цифра говорит о том, что неравнодушных людей в республике все больше. Это неоценимая помощь для Госавтоинспекции. Такие сообщения позволяют нам убирать с дорог людей, которые могут причинить вред себе и окружающим.

К ЧМ-2018 помогать мордовским гаишникам будут

160 инспекторов из других регионов

- Уже в следующем году в Саранске пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в связи с этим мы ждем пополнения автопарка Госавтоинспекции. В частности, ждем, что к нам поступят автобусы для перевозки сотрудников. Во время чемпионата на помощь приедут около 160 инспекторов ГИБДД из других регионов. Они будут задействованы в основном в фанзоне.

Эдуард АНЮТИН

