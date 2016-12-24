Наварили на «обналичке» 15 миллионов рублей

Российские предприниматели активно используют нелегальные схемы обналичивания активов и ищут лазейки в законодательстве, создавая новые способы теневого обогащения. Спрос на нелегальную услугу рождает предложение, поэтому множество компаний предлагает клиентам обналичку и размещает рекламу в интернете и через смс-спам. Обычно такие компании берут за свои услуги комиссию - от 4% до 5% от общего объема обналичиваемых средств. В Мордовии МВД разоблачило очередную такую фирму «мастеров наличмана».

Группа из Саранска специализировалась на незаконных финансовых операциях на сотни миллионов рублей. В разоблачении финансовых дельцов участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по РМ. Известно, что среди фигурантов дела - 5 человек, а организатором нелегального бизнеса по обналичиванию денег являлся один из саранских бизнесменов. Фамилии подозреваемых следствие пока не разглашает. В то же время появилась информация, что среди задержанных двое фигурантов достигли пенсионного возраста, а также есть безработные 23 и 30 лет. При обыске у подозреваемых было изъято около сотни печатей подставных фирм и десятки банковских карт.

По информации МВД, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчетных счетов фиктивных организаций. По сути, организаторы нелегального бизнеса использовали стандартную схему по обналичиванию денег. Заказчик перечислял на расчетный счет фирмы финансовые средства, которые в дальнейшем переводились на счета фирм-однодневок. Основания были различными, главное было «размыть» средства, чтобы создать видимость легальной коммерческой деятельности. Обычно в такой схеме используются фиктивные документы (договоры, счета-фактуры, накладные и т.д.), имитирующие реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После того как деньги накапливались на счетах конечных фирм-однодневок, они обналичивались и снимались в банкоматах. Увесистые пачки банкнот за минусом «комиссии» передавались заказчику. Фактически саранские дельцы незаконно оказывали банковские услуги по обслуживанию расчетного счета, переводу, инкассации и выдаче денег.

У каждого из фигурантов уголовного дела была своя роль в преступной группе. Одни занимались поиском клиентов, другие оформляли или покупали подставные фирмы для перегона денег на их счета. Как правило, все фирмы находились в Саранске. Третьи обналичивали деньги для заказчиков. Последняя операция была доверена пенсионерам - именно они снимали деньги в банкоматах.

Примечательно, что одну из левых фирм саранские воротилы нелегального бизнеса оформили на питерского бомжа. Но бездомный оказался не так прост, как казалось. Он смекнул, что является хозяином фиктивной фирмы, у которой имеется свой счет. Бомж с паспортом пришел в банк и спокойно снял со «своего счета» 2,5 млн рублей. Таким образом организаторы обнала оказались должны заказчикам крупную сумму денег. И в сентябре прошлого года им передали своеобразный привет - в автомашину Kia Soul, принадлежащую одному из организаторов незаконной финансовой схемы, кто-то воткнул топор в лобовое стекло. Когда устроитель незаконного бизнеса попал в руки полицейских, то в беседе со следователем признался, что под арестом ему будет даже спокойнее, ведь его сейчас активно разыскивают кредиторы, которым он должен крупные суммы денег.

По имеющимся сведениям, финансовые махинаторы промышляли обналичкой почти два года с января 2015-го по октябрь 2016 года. По подсчетам борцов с экономическими преступлениями размер нелегального дохода группы за это время превысил 15 миллионов рублей. Путем нехитрых вычислений можно подсчитать, какие суммы перегонялись на счета подставных фирм. Если вознаграждение за операцию составляло 4 процента, то общая сумма прокрученных средств по делу могла составить около 375 млн рублей!

На основании собранных материалов Следственным управлением МВД по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Заметим, что в производстве МВД сейчас находится еще одно дело по другой группе финансовых махинаторов из Саранска. В том случае в теневой сектор экономики было выведено более 350 миллионов рублей! Первые скрипки в этой симфонии черного нала играли жители столицы Мордовии - 28-летний Антон Хасанов и 43-летний Виталий Базалей. Эти люди вместе с шестью подельниками подозреваются в том, что занимались незаконным обналичиванием денег для различных фирм, в том числе из Казани. За время работы дельцы заработали на этом более 14 миллионов рублей. За свои услуги злоумышленники взимали привычную «комиссию» в размере 4 процентов от каждой банковской транзакции.