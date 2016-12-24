500 дней до чемпионата мира

30 января. Понедельник. За окном -27 и пронизывающий ветер. У младших школьников отменили занятия, но торжественную дату - 500 дней до начала чемпионата мира по футболу - ни отменить, ни перенести нельзя. В этот день все города-организаторы первенства провели торжественные мероприятия. И Саранск не стал исключением.

Брендированный автобус

Сначала журналистам презентовали брендированный автобус с символикой предстоящего чемпионата мира. На автобусе изображены талисман футбольного первенства планеты Волк Забивака, символ Саранска Лиса, а также узнаваемые достопримечательности столицы Мордовии - часовня Александра Невского и собор Ушакова.

Директор Транспортного управления городского округа Саранск Игорь Белорунов отметил, что такие автобусы с символикой чемпионата мира по футболу в течение года появятся на всех городских маршрутах.

- Саранск уже немало сделал, чтобы чемпионат мира по футболу прошел на высоком уровне, - сообщил Игорь Белорунов. - В 2016 году мы закупили рекордное количество транспортных средств за последние 20 лет: 50 автобусов и 30 троллейбусов. Во время чемпионата все они будут задействованы на специальных маршрутах, которые свяжут перехватывающие парковки, аэропорт со стадионом и фан-зоной. Кстати, уже сейчас названия остановок на ряде маршрутов общественного транспорта дублируются на английском языке. Уверен, что чемпионат мира в Саранске пройдет на высоком уровне!

Кроме того, в городе появился новый арт-объект - граффити с изображением активистов волонтерского движения. Каждый желающий сможет увидеть его, побывав около ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева.

В этот морозный день энергичные волонтеры зажигали так, будто на улице плюсовая температура. Согревал участников и гостей церемонии ароматный кофе от компании Макдоналдс, официального спонсора чемпионата мира по футболу в России.

А дальше брендированный автобус отправился в свой первый рейс, неудивительно, что и маршрут у него был особенный - по строящимся к чемпионату мира объектам.

«Mercure»

Многие горожане видят, как быстро возводится здание гостиницы «Mercure» по ул. Коммунистической. А вот увидеть ее изнутри и побывать в пилотном номере удалось только представителям прессы и волонтерам чемпионата мира. Руководитель проекта Сергей Болдырев комментировал все, что попадалось на глаза любопытным журналистам.

Номер - чистый, уютный, роскошная кровать, в изголовье которой прикреплены маленькие лампы в стиле хай-тек, рядом - красивые светильники с мордовским орнаментом. Кажется, предусмотрено и продумано все, уже и шампунь с мылом в ванной комнате дожидаются первых постояльцев.

- Как видите, в отделке номера отражен колорит Мордовии, - рассказывает Сергей Болдырев. - Здесь и резьба по дереву, и солнечные цвета. Оформление комнат разрабатывали московские дизайнеры сестры Сундуковы, они готовили проект под местный колорит. Например, светильники отражают мордовский орнамент, но выражен он в европейском стиле. Так местный колорит вплетается в европейский дизайн. Вообще «Mercure» - это известный мировой бренд, всего в мире более 700 гостиниц с этим именем. Всех их объединяет высокое качество обслуживания, тем не менее каждый отель индивидуален. В нашей четырехзвездочной гостинице будет 115 номеров, большинство двухместные, часть трехместные. Ориентировочно более 200 человек одновременно могут жить в нашей гостинице. На втором этаже будут располагаться три конференц-зала на 100, 50 и 25 мест. Также будут зона СПА, турецкая баня хамам, купель и фитнес. На первом этаже расположатся ресторан и ресепшен. У нас учтены все требования безопасности, в том числе для людей с ограниченными возможностями. На каждом этаже для них будут зоны безопасности и специальные номера.

Также будут в гостинице «Mercure» 4 номера люкс, один из них предназначен для маломобильного населения, еще три люкса расположатся на последних этажах. Вид из одного люксового номера будет на стадион, из двух других будет открываться красивый вид на собор Ушакова.

Планируется, что в нашей гостинице будет жить одна из команд, которая приедет на чемпионат. Однако мы рассчитываем, что и после чемпионата мира «Mercure» пустовать не будет, у нас долгосрочный контракт с международным оператором, поэтому планируем функционировать лет 20, а может, и больше.

«Four points by Sheraton»

В Саранске, как известно, строится и пятизвездочная гостиница «Шератон». Не беремся утверждать, но явно далеко не каждый жил в пятизвездочной гостинице этой известной марки, пусть даже и в номере стандарт, поэтому журналисты ожидали чего-то особенного. Конечно, здесь так же стильно и красиво, как в «Mercure», вот только номер и душевая побольше.

- Вся мебель, в том числе двери, шкафы, тумбочки, проходит тестирование, - рассказывает руководитель проекта «Four points by Sheraton» Игорь Юшачков. - Все номера проходят тест на шумоизоляцию, немало досталось и дверям - ими специально хлопали со всей силы, чтобы проверить и качество самих дверей, и стоящие рядом предметы интерьера. По словам куратора объекта, даже тумбочки в целях проверки выбрасывали с третьего этажа, одна из трех испытания не выдержала. Обои, к слову, голландские, антивандальные, их нельзя оцарапать, картины невозможно оторвать от стены. Если проверка проходит удачно, то комплектация других номеров будет аналогична. В каждом номере телевизор будет ловить не менее 44 каналов, порядка 10 из них - иностранные, в том числе на арабском, китайском и английском языках. Кстати, гостю «Шератона» не потребуется карточка от номера, он сможет открыть свой номер с помощью мобильника, на который в момент регистрации на ресепшене ему устанавливают специальную программу с определенным номером. Если вы в номере не двигаетесь в течение 3 часов, то срабатывают датчики, и свет автоматически отключается, а на ресепшене понимают - гость уснул. Кстати, ночные шторы настолько плотные, что даже при ярком свете дня вы сможет создать в своем номере полную темноту и спокойно поспать.

В этой гостинице будет 159 номеров, большинство из них стандартные, но есть и один президентский. Также здесь будут и конференц-зал, и зона СПА, с сауной и бассейном, фитнес-залом, бильярдная, еще откроются два кафе и ресторан.

Есть номера и для маломобильных групп, сам номер комнаты продублирован на языке Брайля. Заселяться в гостиницу можно будет уже с августа, но в первое время гостиница будет работать в тестовом режиме. А вот о стоимости проживания пока неизвестно.

- Дизайном номеров занимается бюро Марии Сонне-Фредериксон, - продолжает Игорь Юшачков. - Эта немецкая компания имеет аттестацию именно в Шератоне. Она - академик архитектурных наук, но самое интересное, что она имеет мордовские корни. На одной из картин Сычкова изображена ее тетя. В свое время она сюда часто приезжала, окончила Московский архитектурный, долгое время работала в Минстрое Советского Союза по направлению гостиничного бизнеса. А потом вышла замуж и уехала в Германию, там она и открыла свое дело. Основная ее мастерская находится в Германии, но есть мастерская и в Москве.

«Мордовия-Арена»

Какой же футбольный праздник без стадиона? Строительство «Мордовии-Арены» - одна из важных задач, стоящих перед городом. Поэтому за 500 дней до чемпионата мира посещение футбольной арены, пусть и недостроенной, вполне логично.

Здесь поражает размах строительства, все такое большое - и техника, и размеры, и количество рабочих. А уж какой вид на город открывается с верхних ярусов, просто не передать словами. Со временем и сам красавец стадион должен стать одним из украшений столицы Мордовии.

По словам представителя подрядчика ООО ПСО «Казань» Дмитрия Догадова, строительные работы на «Мордовии-Арене» находятся в самой активной фазе выполнения, сейчас идет один из ответственнейших этапов работы - монтаж кровли. Монолитные работы завершены на 97%. Все идет в соответствии с графиком.

- На сегодняшний день у нас работают 1400 человек, свыше 100 единиц техники. На данном этапе этого достаточно, - рассказывает Дмитрий Догадов. - Возведение кровли мы закончим к середине мая, и лишь после этого начнутся работы по благоустройству поля. В первую очередь работа с полем подразумевает инженерную подготовку, полив и подогрев поля, и лишь в летний период стадион станут засеивать травой. В декабре, а может быть и раньше, стадион будет полностью готов.