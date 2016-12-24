С 1 февраля 2017 года любой гражданин России может стать обладателем «дальневосточного гектара»

С 1 февраля 2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия начинается прием заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 1 мая 2016 года №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для того, чтобы стать обладателем «дальневосточного гектара», заявителю необходимо иметь учетную запись на Едином портале государственных услуг (ЕСИА) https://www.gosuslugi.ru.

Согласно закону, вступившему в силу с 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Участок предоставляется сроком на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения участка землю можно будет взять в аренду или оформить в собственность бесплатно. Таким образом, с 1 февраля 2017 года все россияне могут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.



