За окном еще январь, снег и ветер, но удлинившийся день напоминает нам, что и весна не за горами. Предчувствие теплых дней сопровождается ожиданием всеми любимых праздников - 23 февраля и 8 марта. Наверное, каждый человек хочет с приходом весны обновлений и изменений в жизни, для многих эти изменения связаны с приведением фигуры в порядок. Не случайно проект «Успеть за 24 дня» от «Фитнес Life» по сбросу лишнего веса стал столь популярен у жителей Саранска.

- Цель проекта - показать на примере участников, что за 24 дня возможно добиться отличных результатов и привести свой вес в норму, к тому же это популяризация спорта и здорового образа жизни, - рассказывает куратор проекта «Успеть за 24 дня» Ксения Сайгина. - На кастинг второго сезона пришли порядка 50 человек. Конечно, в основном это женщины в возрасте от 25 до 50 лет. Мы старались отобрать тех людей, у кого проблема лишнего веса стоит наиболее остро, у кого тяжело уходят лишние килограммы и кому нужна постоянная поддержка тренера. Кстати, на кастинг приходили и довольно худые люди, правда, их кандидатуры всерьез мы даже не рассматривали. В итоге во второй сезон проекта были отобраны 4 мужчины и 4 женщины.

Второй сезон проекта «Успеть за 24 дня» будет отличаться от первого. Если раньше у нас была одна команда и каждую неделю один мужчина и одна женщина выбывали после контрольного взвешивания, то сейчас все будет проходить немного иначе. Участники будут поделены на две команды, их тренеры - Елена Соколова и Сергей Таратынов. Заниматься в зале участники будут 3 раза в неделю, также запланированы различные мастер-классы, плавание, занятия на открытом воздухе. Кроме того, между контрольными взвешиваниями будут проходить командные соревнования, победитель которых получает иммунитет от выбывания. Наверное, кому-то это напомнит проект о похудении «Взвешенные люди».

Финал программы «Успеть за 24 дня» состоится 26 февраля в cаранском Сити-парке. Победителей ждут сюрпризы и подарки от организаторов. А пока проект только готовится стартовать. В ближайшую пятницу - 27 января - в клубе «Фитнес Life» (Сити-парк) состоятся первое взвешивание участников и снятие их параметров. От этих данных и будут отталкиваться тренеры. Газета «Вечерний Саранск» продолжит следить за этим проектом.