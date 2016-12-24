Год - новый, проблемы - старые

Проблемы ЖКХ. Сколько о них сказано, сколько написано, но меньше их не становится. Корр. «ВС» пообщался с руководителем Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Алексеем Кливером и выяснил, с какими жалобами сегодня идут люди в эту общественную организацию.

Проблемы остались нерешенными

В прошлом году «ВС» публиковал материал о доме № 62 по ул. Пушкина. Проблем здесь много - это и плесень на потолках верхних этажей, и полуразрушенные балконы, и даже вольная приписка к коммунальным квартирам нескольких квадратных метров. Прошло несколько месяцев. Что-то здесь изменилось?

- После нашего визита на следующий день в этот дом прибежали работники домоуправления, побегали, посмотрели, якобы провели осмотр - и все, - рассказывает Алексей Кливер. - Устав доработан, и теперь мы можем представлять собственников в суде. Совсем недавно мы связались с собственниками, сейчас все зависит от них. Если они проявят активность, то дело дойдет до суда. Материал уже готов, юрист имеет представление, что нужно делать. Главная проблема этого дома в том, что жильцы платят за работу (ремонт, уборка), которую никто не делает. Несмотря на все обещания исправить ситуацию, ничего, к сожалению, так и не изменилось. А вот председатель так и подписывает все акты выполненных работ, мол, уборка выполняется, а потому деньги с дома успешно списываются. Непонятно, почему председатель этого дома занимает такую позицию. Вернее, понятно, но вот почему остальных жителей все устраивает? Для этого дома есть простой выход - переизбрать председателя, поставить на должность более ответственного человека, который будет следить за общедомовым имуществом и выполнять свои непосредственные обязанности. Ведь именно за это собственники платят ему вознаграждение.

Наша задача - оповестить администрацию о подобных нарушениях. На основании 165-й статьи Жилищного кодекса при подтверждении фактов ненадлежащего содержания общедомового имущества администрация должна провести проверку изложенных фактов, при их подтверждении инициировать собрание собственников жилья этого дома и поставить вопрос о выборе новой управляющей компании. У нас почему-то эта норма постоянно игнорируется. Мы же общественники, наша задача - выявить нарушения и заострить на них внимание соответствующих органов.

«Вся сырость идет в жилые помещения»

- Не менее интересен случай в доме по адресу: ул. Лесная, 2а, - продолжает руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. - Здесь почти такая же ситуация, что и с домом на ул. Пушкина, 62. В подвалах - вода, дом в капремонт не включают, якобы не могут выяснить причину появления воды. Электрощитовые открыты, подвалы-чердаки открыты. К нам поступило заявление от собственников, что первые этажи все в плесени. Представьте, люди купили диван, через полгода решили его подвинуть, а он развалился от сырости! Там также фасад отваливался, козырьки разваливались - нарушений масса. После нашей проверки были составлены заявления в Пожнадзор, Государственную жилищную инспекцию, ГУК «Центральный». Через некоторое время ГУК отписался, что все хорошо, все устранено, на электрощитовые повешены запорные устройства. Мы сделали повторный выезд в этот дом. Как оказалось, ничего там не сделали, а вот слова о запорных устройствах на электрощитовых частично подтвердились. Правда, вместо замков там висела… проволочка! У нас даже фото есть этой проволочки! Тогда мы еще раз написали жалобу. ГЖИ провела проверку, вынесла предписание об устранении всех нарушений.

Что касается причины появления в подвале воды, которую якобы не могут выявить несколько лет. Мы эту причину нашли при первом же спуске в подвал дома. Причина - гнилой розлив горячей и холодной воды, везде свищи (дырки). Мы посоветовали жителям провести эксперимент и замерить, сколько воды утекает с одного свища. В итоге трехлитровая банка за час заполнилась с одного свища, а там их несколько! ГУК «Центральный» вновь отчитался о том, что устранил все нарушения, все исправил, все поменял. В итоге повесили на подвал замок, чтобы жители не могли попасть, да замуровали смотровые окна, которые хоть как-то проветривали эту сырость! Теперь-то уж точно вся сырость полностью идет в жилые помещения! Через некоторое время жители все же проникли в подвал и увидели, что ничего так и не сделано! В итоге выполнение предписаний (разрушение козырьков, фасада и т.д.) ГЖИ перенесла на апрель 2017 года, а вот про трубы уже нет ни слова… Хочу отметить, что деньги на содержание общедомового имущества поступают регулярно, причем и списываются они так же регулярно, ведь деньги на счете дома есть! На момент последней проверки, а была она в сентябре, на счете этого дома было порядка 300 тысяч рублей. Мы связывались на прошлой неделе с жильцами Лесной, 2а - ничего не изменилось! И почему-то опять этот дом не внесен в список капитального ремонта. Хотя жители платят и за капремонт!

Дом включается в список капремонта на основе осмотров управляющей компании. Она подает акты осмотров домов в администрацию, а администрация уже должна дать решение о включении/невключении дома в программу капремонта. Если осмотр показывает, что дом находится в критическом состоянии, то, естественно, его надо включать в этот список. То есть у нас появляется проблема отсутствия осмотров. Порой просто составляются дежурные акты, а отсутствие качественных осмотров приводит к увеличению аварийного фонда.

Комиссионных списаний стало больше

- Конечно, проблем в сфере ЖКХ много. Сейчас особые претензии по комиссионному списанию средств со счетов дома, - говорит Алексей Кливер. - Объясню на примере, что это такое. В доме проводится какая-то работа. Бывает, председатель домового комитета не согласен с качеством или объемом проведенных работ, например, убрали меньший объем территории, чем указано в акте, или поменяли меньший объем труб и т.д. Председатель домового комитета ведет журнал и там пишет, допустим, что за месяц убрали 10 раз. А ему дают подписать акт, в котором указано, что уборка проводилась, например, 15 раз. Составляется акт разногласия. Однако управляющие компании нашли «выход». Они составляют акты с участием представителей ГУК, подрядной организации, ловят 2-3 проходящих мимо собственников дома и просят подписать. Подпись ставится, деньги с дома списываются. Особенно этим грешат в Октябрьском районе. И в последнее время такие комиссионные списания участились. Эта проблема очень актуальна. Подпись должен ставить уполномоченный представитель собственников дома, в этом случае им является председатель. Но управляющая компания ссылается на Гражданский кодекс: когда отказ подписать акт выполненных работ немотивирован, комиссионное списание предусмотрено. Но дело в том, что если председатель дома избран общим собранием, то никакой прохожий не имеет права за него подписывать.

Какой выход из этой ситуации? Мы думаем создать Ресурсный центр по оказанию помощи при создании ТСЖ и сопровождению на начальном этапе. Люди должны хоть немного проснуться и более серьезно подходить к содержанию своего дома. Второй путь - вернуться к схеме, которая работала до 2013 года, когда банк перечислял деньги только после подписи председателя дома. Последнее, кстати, более реально, поскольку далеко не все решатся на создание ТСЖ, так как боятся трудностей ведения бухучета. Но мы в принципе готовы и в этом оказывать помощь. В любом случае меры необходимо принимать срочно, поскольку такие списания увеличились в разы!

О хорошем

- У нас в Мордовии много хорошего. Например, налажена работа по переселению из ветхого и аварийного жилья. По объему и качеству капитального ремонта мы также постоянно занимаем первое-второе места в России. У нас много домов, у которых крышу заменили на скатную, а это очень хорошее дело. Конечно, есть проблемы, но они решаемы.

Что касается сборов за капитальный ремонт, то собираемость по Мордовии - свыше 80%, в некоторых регионах она составляет всего 50-60%. Конечно, в районах платят меньше, но там проблема с доставкой квитанций. Например, в маленьком селе квитанции за капремонт просто могут положить в магазине, каждый, кто захочет, возьмет свою.

Еще один плюс - наш Расчетный центр работает по расщеплению счетов. Во многих регионах к этому только идут, а в Саранске так работают уже давно.

ГУКи также жалуются на домкомов

- Бывают случаи, когда не правы председатели домов. В первую очередь это происходит потому, что не все они до конца понимают свою функцию. Некоторые домкомы, например, не подписывают акты выполненных работ не потому, что те не выполнены, а потому, что они копят на новые окна в подъезде или трубы…

Так, например, обратилась к нам домком из Пролетарского района. Пришла и плачет, жалуется, что работы выполнили не те, что стоимость их увеличили в несколько раз. Позвонили в управляющую компанию, а там, наоборот, жалуются на этого председателя, мол, ничего не подписывает. В итоге выехали разбираться по месту, чтобы проверить все высказывания домкома. Оказывается, в их доме поменяли весь розлив холодной и горячей воды, кроме примерно 20 метров. Оставшиеся 20 метров председатель дома почему-то менять не хочет, хотя деньги на счете есть. Вопрос - куда смотрят остальные собственники дома, ведь в их интересах провести полную замену старых труб на новые полипропиленовые?..

Другой случай также из Пролетарского района. Председатель небольшого пятиэтажного дома пришел к нам с просьбой помочь перейти на спецсчет по капремонту. В принципе закон это позволяет. Но дело в том, что дому уже 40 лет, и в ближайшие 2-3 года он, скорее всего, попадет под программу капремонта, и этот капремонт сделают за счет средств из общего котла. Если сейчас председатель откроет спецсчет, то самостоятельно ему придется копить на капремонт еще очень долго. Но нас он не слушает…

«Ждем на семинарах по вопросам ЖКХ!»

- И все же по сравнению с другими регионами мы даже очень неплохо смотримся, - заключает Алексей Кливер. - Но надо кое-что подкорректировать в работе и двигаться дальше. До людей необходимо все доводить вовремя, чтобы потом не было скандалов, какие были в прошлом году с переходом на плату за отопление по факту. Также нужно проводить обучение. Кстати, в ближайшее время мы проведем семинары в каждом районе города. Например, 25 января в 18.00 в школе № 40 (ул. Севастопольская, 46) пройдет семинар, куда могут прийти не только председатели домов, но и активные собственники. Мы будем рассматривать реализацию адресных республиканских программ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, защиту прав потребителей в сфере ЖКХ. Обычно работа строится так: сначала мы делаем небольшой доклад, а потом присутствующие задают вопросы. Подобная встреча пройдет в 17.30 и в администрации Ленинского района 26 января. Так что ждем всех желающих! Отмечу что все обучающие семинары бесплатны! Подобные семинары мы проводим не только в Саранске, но и в районах республики.

Напоминаем телефон «горячей линии» Центра общественного контроля в сфере ЖКХ - 47-01-34.

Людмила АНЮТИНА

