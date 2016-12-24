«Эти президентские выборы изнурили всю страну»

Америка получила нового президента: на днях Дональд Трамп официально вступил в должность. И это событие превратилось в одно из самых обсуждаемых в мире. Многие даже заговорили об изменении сложившегося миропорядка. Но проигравшие никак не могут смириться с поражением - на следующий день после инаугурации Трампа в Вашингтоне прошла многотысячная акция протеста. В так называемом Женском марше приняли участие и немало мужчин, в том числе бывший госсекретарь США Джон Керри. Среди выступающих - активисты, актрисы, политические деятели. На сцене засветились голливудская звезда Скарлетт Йоханссон, режиссер Майкл Мур, мэр Вашингтона Боузер, Мадонна, а также известная со времен СССР неувядающая Анджела Дэвис.

Наверное, скоро жизнь сама расставит точки над «ё». Но интересно понять, что в эти дни творится в головах самих американцев? Наверное, это было главным импульсом, который заставил журналиста «ВС» связаться с Ингой Хуриевой, 26-летней моделью и нашей землячкой, которая вот уже четыре года живет в Нью-Йорке.

Язык до Нью-Йорка доведет

Как становятся жителем NY? Для Инги всё начиналось обычно: мама, папа, старшая сестра, счастливое детство. Внешность восточной красавицы Инга унаследовала от отца - уроженца Северной Осетии. Выпускник петербургской Военной академии тыла и транспорта когда-то влюбился в девушку из Саранска. Но в Мордовию Инга попала позднее, после того как семья, потеряв отца, который погиб в Беслане при исполнении обязанностей, переехала на родину мамы. Девушка окончила в Саранске школу, поступила на факультет иностранных языков нашего МГУ и не помышляла ни о какой модельной карьере. А на третьем курсе по программе work&travel USA, как многие наши студенты, попала в США.

Никакой волшебной сказки с нею не случилось: Америка не упала к ногам 19-летней красавицы. Работала она в городке небольшого штата в обычном ресторане. Через три недели поняла, что так продолжаться не может. И улетела в Нью-Йорк. В первые две недели девушка сдавала напрокат велосипеды в Центральном парке Нью-Йорка. Где ее и заметил скаут модельного агентства. И снова обошлось без чудес - впервые поработав моделью, наша героиня в положенный срок вернулась на родину. Однако здесь продолжила модельную карьеру, снималась для каталогов мод, три месяца работала по контракту в Бангкоке. А после окончания вуза решила вернуться в Америку и там покорять вершины fashion-индустрии.

Надо признать, стереотип, что красивым девушкам жизнь всё преподносит на блюдечке, совершенно неубиваем. Обыватель уверен, что успех, слава и благополучие просто сваливаются им на голову, а мужчины становятся в очередь, чтобы открыть для них свои сердца и кошельки. И некоторые предпосылки к таким рассуждениям есть. Например, как известно, Меланья Трамп, ставшая 20 января первой леди Америки, уроженка небольшого словенского городка и бывшая фотомодель. А как живется в «стране равных возможностей» нашей красавице?

«Эйфория прошла»

Года три назад Инга говорила, что амбиции её буквально разрывают, хочется многого, идей - море. А вот мысли января 2017-го: «В Нью-Йорке я живу уже 4 года. Эйфория и культурный шок прошли, конечно, и сейчас я ощущаю себя совершенно по-другому. Многих людей я встретила, кто помог понять, чего мне действительно хочется от жизни. Пустые амбиции трансформировались в нечто более реальное и весомое. Невозможно достичь успеха, если ты нетерпеливый, импульсивный, с багажом подавленной злости и агрессии, с большим эго и неуверенностью в себе. Это набор качеств, которые во мне были и от которых пришлось избавляться. Я перестала заниматься модельным бизнесом больше чем на год, потому что не была счастлива…

Осталась без работы и дохода на несколько месяцев. Как-то, когда мне негде было ночевать, мой друг художник разрешил остаться у него в студии на несколько дней. Там была гора холстов и красок. Он предложил: «На, попробуй, порисуй!». Так я начала рисовать. Позже продала свои картины, сняла жилье. Нашла себе учителей, общалась с целителями, магами, миллионерами, бездомными, безумцами, делала всё, чтобы понять, что же мне в этой жизни хочется, что сделает меня счастливой.

В Америку я приехала, не зная о себе ничего. Найдя для себя ответы, успокоилась, поняла, что, если счастья внутри нет, снаружи оно не появится. Повзрослела наконец-то, перестала всех во всем винить, взяла ответственность за свою жизнь на себя, перестала ждать человека, который придет и меня спасет, поняла, что выбор есть и что только ты для себя решаешь, как хочешь потратить свою жизнь.

Сегодня рисую картины у себя в студии, читаю книги, снова занялась музыкой, провожу время с людьми, которые меня вдохновляют. Стараюсь постоянно находиться в состоянии влюбленности и думаю, как использовать свои знания на благо людей. Не хочу больше быть эгоисткой. Не понравилось».

«Я понимаю, что страна начнёт меняться после 20 января»

Впрочем, пару месяцев назад Инга снова подписала контракт с модельным агентством: «Потому что это весело и забавно - видеть себя в журналах». Согласитесь, чем не мотивация? Жизнь продолжает подбрасывать нашей красавице всё новые возможности. Недавно ей предложили съемки в короткометражном фильме, причем в главной роли. Но сценарий показался девушке неинтересным, и она отказалась. Делать то, от чего получишь удовольствие, - это на сегодня главный девиз Инги.

Про свои модельные успехи она распространяться не любит: «Для меня самые большие победы - это победы над собой». Хотя работает в одном из известных агентств Америки, а её лицо украшает обложки престижных модных журналов. К слову, истерия по поводу избрания президентом Дональда Трампа настигла ее и здесь. Очередной номер популярного американского журнала о моде, культуре и рок-н-ролле «Creem Magazine» вышел в свет 20 января, в день инаугурации. Темой его фэшн-съемки с участием Инги стали стадии развития эмоций американского общества во время избирательной кампании. Таковых набралось аж восемь штук - от эйфории к агрессии и апатии. «Работать было интересно, - признается девушка. - Но забавно, что эти съемки предложили мне: я ж и голосовать-то не имею права».

«Эти президентские выборы, - продолжает Инга, - действительно изнурили всю страну. Люди не могли дождаться их окончания! Меня этот процесс мало волновал, пока он лично на мою жизнь не влияет, но понимаю, что страна начнёт меняться после 20 января, и, наверное, не в лучшую сторону…».

Интересуюсь, действительно ли американцы видят в происходящем «руку Москвы»? «Да, многие обвиняют Россию во влиянии на результаты голосования. Все большие музыкальные артисты отказались выступать на инаугурации президента. А те, кто согласились, подвергаются осуждению в социальных сетях. Трамп, конечно, разделил страну, но в то же время объединил людей, дал им общего врага, так сказать. Пессимизм и драма в воздухе ощущаются. Но люди собираются вместе, поддерживают друг друга. Мне политика неинтересна. Для меня это все манипуляции, частью которых я выбираю не быть».

Спрашивать про планы у этой красивой и умной девушки почти глупо. Ведь вся жизнь со всеми ее возможностями действительно впереди. «Я ищу то, что будет чувствоваться правильным. В данный момент это рисование картин, занятие спортом и много невидимой, внутренней работы. Завтра все может измениться, я порывов своих стараюсь не сдерживать, мне 26, и это нормально. Мне свободно!».

Наталья ГОРДЕЕВА