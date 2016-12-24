Топ 10 спасений 2016 года

ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались все обстоятельства происшествия, в том числе пол, возраст и род занятий спасаемых, степень риска для них и многие другие факторы.

Спасение, каких не вспомнить

Возглавила рейтинг по-настоящему уникальная спасательная операция, проведённая в Саранске сотрудниками пожарно-спасательной части № 1. 34-летний житель Саранска выпрыгнул из окна квартиры на 10-м этаже и остался жив. Сначала мужчина устроил пожар в жилище друга, затем сел на край окна высотки, на всю округу кричал и угрожал покончить с собой, а потом рухнул вниз. Пожарным чудом удалось спасти выпавшего товарища, разместив на земле спасательное устройство.

Эта странная история произошла вечером 19 марта в доме № 67, корпус 2, на проспекте 70 лет Октября. Мужчина пришел в гости к товарищу, а затем стал вести себя неадекватно. Он забаррикадировался в комнате и не пускал туда ни друга, ни его мать. Все попытки хозяев пробраться в комнату не увенчались успехом, вход дебошир перекрыл мебелью - подпер дверь диваном и шкафом. Дальше ситуация и вовсе вышла из-под контроля - гость поджег одеяло в комнате и наотрез отказался оттуда выходить.

В тот момент, когда из квартиры уже валил дым, к дому подъехали пожарные расчеты и сотрудники полиции. Когда пожарные зашли в квартиру, гость кричал в закрытой комнате, что его окружают какие-то невидимые остальным враги.

Спустя некоторое время мужчина открыл окно и уселся на край подоконника. Он вел себя крайне агрессивно и кричал, что бросится вниз. Спасатели хотели снять буйного товарища, выдвинув на 10-й этаж лестницу, но не тут-то было. «Высотный дебошир» предупредил: «Замечу внизу пожарных или полицию, сразу прыгну». Тем временем огонь в комнате набирал силу.

Спасателям пришлось пойти на хитрость, накачать пневматическое прыжковое спасательное устройство за углом дома, чтобы сидевший на подоконнике мужчина этого не заметил. В народе эта конструкция известна как «куб жизни». Когда куб накачали, дело оставалось за малым, незаметно перенести его под окно. Чтобы мужчина не прыгнул раньше времени, с ним в диалог вступили полицейские. Пользуясь тем, что мужчина отвлёкся, сотрудники МЧС быстро перенесли готовый к использованию «куб жизни» под балкон. К тому моменту «прыгун» уже висел на подоконнике на руках. Через мгновение он разжал руки и полетел вниз.

В полёте мужчина ударился ногой о кондиционер и от этого стал отклоняться немного в сторону, но сотрудники МЧС успели быстро передвинуть «куб жизни» так, что тот упал на его край. При приземлении мужчина отскочил от «батута» и отлетел на двух спасателей. Ему очень повезло, упади он в центр куба, полотно бы порвалось, и он ударился бы о землю, выжить при таком раскладе ему вряд ли удалось бы.

Надо сказать, что пневматическое устройство по техническим характеристикам предназначено для прыжков на него с максимальной высоты не более 20 метров. Но никак не рассчитано на падение с 10-го этажа.

Подобных случаев сотрудники МЧС даже с большим стажем не могут припомнить. Ведь «куб жизни» применяют только в крайних случаях, эвакуация людей чаще осуществляется другими более безопасными способами. Но благодаря нестандартному решению спасателей удалось спасти человеческую жизнь.

Отговорил от самоубийства и предложил стать другом

В следующем инциденте сотрудникам МЧС для спасения человека пришлось применить не только физическую силу, но и знания психологии. 11 декабря прошлого года в Рузаевке 22-летний местный житель решил покончить с собой, взобравшись на 50-метровую вышку связи. В диалог с ним вступили сотрудники Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы Владимир Куренков и Фёдор Алдакишкин. Парень рассказал спасателям о множестве жизненных проблем. Недавно он переехал с семьей из Саранска в Рузаевку, поссорился с отцом. Особенно переживал из-за того, что в новом городе у него нет друзей и он никому не нужен. Владимир Куренков пообещал молодому человеку стать его первым другом. Тот успокоился и спустился. А спасатель действительно на следующее же утро позвонил спасенному, чтобы поинтересоваться, как у того дела.

Еще один «высотный» случай произошел вечером 18 октября. В юго-западной части Саранска на 25-метровой трубе котельной находился мужчина. Сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России поднялись к нему, используя альпинистское снаряжение и методы групповой страховки. Осмотр показал, что человек жив и находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. «Пристраховав» человека к опоре и немного приведя его в чувство, спасатели спустили мужчину на землю. Каким образом и зачем мертвецки пьяный мужчина забрался на такую высоту, осталось большим вопросом.

Спасения детей

14 июня на ул. Есенина, 4, остававшийся один дома восьмилетний мальчик стал заложником собственного баловства с огнём. Пожар начался на балконе, а открыть входную дверь в квартиру он не мог. Сотрудники МЧС срезали дверь с помощью бензоинструмента. Мальчика они нашли в заполнявшейся дымом кухне в шоковом состоянии - тот надышался продуктами горения и даже не мог идти.

Другой случай со спасением ребёнка на пожаре в доме по ул. Гагарина, 89, в Саранске похож на предыдущий практически как две капли воды. 13 мая. Тоже мальчик. Такого же возраста. Оставаясь дома без взрослых, так же в результате баловства поджег балкон. Только в этом случае на балкон 4 этажа сотрудникам пожарно-спасательной части пришлось забираться по ручной трёхколенной лестнице. Подобная практика довольно редкая, так как существует угроза жизни пожарных, особенно в случае порывов ветра. Тем не менее сотрудники МЧС оперативно поднялись к очагу пожара, сквозь огонь проникли в квартиру, нашли спрятавшегося в шкафу ребёнка и потушили пламя.

Еще одного ребенка удалось спасти, когда он провалился под лед. Случилось это в первый день весны на реке Шебдас в селе Юрьевка в Рузаевском районе. Пенсионера Ивана Ямашкина на помощь позвали дети, сообщив, что их товарищ провалился под лёд. Мужчина вытащил из воды 6-летнего мальчика и отвёл домой.

Самоотверженность соседей

Впервые в рейтинге одно место заняли сразу два случая спасения, объединённые между собой. Дело в том, что оба они с разницей всего в 2 с половиной недели случились в селе Николаевка Дубёнского района. 21 февраля и 10 марта местные жители Вячеслав Бутяйкин и Игорь Фалин спасали односельчан из горящих домов. В тушении же принимали участие и многие другие неравнодушные жители села. А в первом случае вместе с Вячеславом Бутяйкиным спасал человека из огня гостивший в Николаевке у родственников пожарный из Саранска Андрей Антонов.

Ещё один декабрьский случай произошел в Лямбирском районе. 9-го числа в селе Александровка горящий дом не смог самостоятельно покинуть 46-летний инвалид II группы с нарушением центральной нервной системы. Проживающий в соседнем доме Андрей Фатькин выволок мужчину из горящего дома. Кстати, ещё до Андрея Фатькина двое решительных мужчин также заходили внутрь, но никого не нашли в дыму.

20 декабря в селе Атемар Лямбирского района одними из первых на месте пожара оказались местный участковый Сергей Ильдеркин и работник птицефабрики Олег Лагорников. Помогая друг другу, они вытащили из горящего дома на свежий воздух 63-летнего хозяина, который находился без сознания. К сожалению, помочь гостье спасённого мужчины уже не представлялось возможным - она погибла.

Еще один пример самоотверженности был продемонстрирован жителями Саранска 11 мая прошлого года. Перенесший операцию на ногах 56-летний житель дома № 28 по ул. Пушкина был в квартире один, когда неудачно уронил окурок в свою постель. Ни потушить загоревшуюся кровать, ни позвать на помощь инвалид был не в силах. На его счастье, находившиеся поблизости мужчины немедленно отозвались на призыв соседки о помощи - женщина первой обнаружила признаки начавшегося пожара. Живущего в том же подъезде на третьем этаже Сергея Афанасьева друзья подняли вверх, и он смог пролезть в форточку, которая оказалась не заперта. Мужчина открыл входную дверь изнутри и впустил в квартиру товарищей. Вместе они стащили неподвижного инвалида с горевшей кровати и вынесли на улицу.

Сергей НОВИЦКИЙ

