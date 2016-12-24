Дымовая завеса

По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и излишествами нехорошими. Вот про первые два мы и решили вспомнить, благо поводов для этого набралось немало. Во-первых, страшная трагедия в Иркутской области, где от употребления спиртосодержащей жидкости под названием «Боярышник» скончались несколько десятков человек. Опять же вся страна с интересом обсуждает новые инициативы Министерства здравоохранения России по борьбе с курением, включающие полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. В-третьих, всё-таки совсем недавно наступил новый год, время наилучшего момента распрощаться со всем ненужным и вредным. В собеседники журналист «ВС» выбрал врача-нарколога Республиканского наркологического диспансера, врача первой категории и экс-руководителя реабилитационного центра для наркозависимых Вадима Самылина.

Главная цель - полная делегализация табачной продукции

- Вадим Георгиевич, недавно вся страна узнала, что Минздрав предлагает ввести полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, запретить курение кальянов в кафе и ресторанах, увеличить продолжительность рабочего дня курильщика. И в довершение нас ожидает резкое увеличение средней стоимости пачки сигарет. Меры просто драконовские…

- Все специалисты-наркологи во всём мире придерживаются мнения, что любая мера, ограничивающая потребление психоактивных веществ, в том числе табака, на самом деле оправданна, так как неизменно снижает количество потребителей дряни.

Приведу пример Франции, где единовременно цена за пачку сигарет была поднята в три раза. Дальнейшие исследования показали, что количество курильщиков сократилось примерно в те же три раза. Таким образом, доход от продажи сигарет остался на том же уровне (это к слову, о мнении, что государство, повышая акцизы, стремится пополнить казну), но затраты на лечение негативных последствий от курения снизились в медицинской сфере в 10-12 раз. Люди стали более здоровыми и реже обращаются к врачам.

В России же ситуацию можно назвать критической - в год от болезней, вызванных курением сигарет, погибает до 450 тысяч человек. Фактически это половина населения такой республики, как Мордовия. Если к этой чудовищной цифре прибавить ещё около 700 тысяч умерших от заболеваний, вызванных алкоголем, и последствий возлияний, то в итоге мы приблизимся к ежегодным потерям в миллион человек. Причём основная масса из них - представители коренного населения России.

Нужно бить тревогу, и любые оградительные меры следует принять как можно скорее. А главная цель - полная делегализация табачной продукции в стране. Каждый курильщик должен знать, что табак также является наркотиком и курить - глупейшая привычка. Было бы неплохо просто задать себе вопрос, зачем я курю. Любой здравомыслящий человек поймёт, что ответа на него просто не существует.

- Да мало ли, что на это кто ответит. Мы взрослые люди, живём в свободной стране... Курить или нет - личное дело каждого. Неужели уже принятых мер по запрещению курения в общественных местах недостаточно?

- Курильщик - это фактически враг общества. Тут не может быть разговора о том, что это личное дело. В 90% случаев человек, потребляющий табак, рано или поздно обращается к врачам, а в 80% - становится инвалидом. То есть не только не приносит пользу обществу, но и начинает на нём паразитировать благодаря результатам вредной привычки: тратятся средства на лечение, содержание, в то время как эти деньги могли бы идти на другие социальные нужды.

Поэтому, считаю, что будет вполне закономерно решение лишить курящего человека части социальной помощи, если её потребность вызвана вредной привычкой.

Отдельно нужно сказать о пассивном курении. Вредные вещества во время курения практически покрывают человека в несколько слоёв. В итоге он несёт всю эту заразу домой к близким, на работу, в общественный транспорт. Плюс ещё один малоизвестный факт - сигарета при курении радиоктивна. Есть мнение, что температура тлеющего уголька достигает 2 тысяч градусов. За полторы секунды при затяжке у самых губ курильщика температура падает до 80 градусов. Ни одна подобная термореакция не пройдёт бесследно, и таким образом вокруг образовывается радиоактивное поле радиусом в полметра. Воздействие от одной сигареты можно сравнить с прохождением трёх флюорографических снимков! Возникает странный парадокс - курящие люди боятся лишний раз пройти флюорографию, но при этом подвергают себя воздействию радиации добровольно по двадцать раз в день.

- Тогда возьмем материальный аспект. Как правило, при ощутимом увеличении стоимости того или иного продукта часть людей отказывается от него, но другая начинает искать ему замену. Поэтому мнения о том, что курильщики просто перейдут на более дешёвые сигареты, вполне реальны. Не будет ли от этого только хуже, ведь люди начнут больше курить дешёвые некачественные сигареты?

- Рассмотрим две марки сигарет: считающуюся престижной - за 150 рублей, и папиросы без фильтра - за 30. По факту производители скрывают простую вещь - разница стоимости при изготовлении наполнителя у обоих марок ничтожна. Это сущие копейки. Просто первая марка считается брендовой, в её рекламу, красивую упаковку вложены деньги, а вторая рассчитана на категории населения с небольшим доходом. А начинка практически одинакова.

Стоит напомнить, что наркотический рынок всегда был самым выгодным, и деньги, которые вкладываются в рекламу, в том числе скрытую, в этой сфере крутятся огромные. Заметьте, наклейки, сообщающие о том, что в помещение нельзя входить с сигаретой, находятся на высоте немногим более полутора метров от земли. То есть на уровне глаз детей и подростков, которым и должны, по замыслу промоутеров, мозолить глаза. Люди, которым за тридцать, их уже не интересуют, они стремятся внедрить мысль о сигаретах в сознание подрастающего поколения.

Обходя запреты на демонстрацию курения по телеэкранам, табачные компании проплачивают создание привлекательного образа курильщиков в фильмах. Хотя кинокартина совершенно ничего бы не потеряла, если бы тема курения не муссировалась. А также стоит напомнить общеизвестный факт - 90% сотрудников табачных компаний сами не курят. Потому как знают тонкости изготовления, которые сделают сигареты отталкивающими даже по эстетическим причинам. Например, для того чтобы сигарета имела свойство тлеть, а не загораться, в неё добавляют такой ингредиент, как мочевина. А проще всего её получить непосредственно из продуктов жизнедеятельности. То есть напрямую с ферм по производству мяса табачные производители получают «продукт» и вымачивают в нём начинку для сигарет. Мочевина, это, пожалуй, единственный её экологически чистый ингредиент. Кстати, наиболее часто используется моча КРС.

«Моду на вейпы можно смело назвать субкультурой наркоманов»

- Хорошо, но часть ограничительных мер коснётся и таких модных в последнее время электронных сигарет…

- В случае электронных сигарет мы сталкиваемся с проблемой крайне недостаточных исследований их воздействий на организм. Но даже если отталкиваться от общепризнанных медицинских знаний, то совершенно ясно, что вдыхать пар в таких количествах для человека противоестественно.

Электронные сигареты и вейпы получили названия ЭСДН - Электронные средства доставки никотина. То есть мы опять имеем дело с никотином. А остальные вещества, которые содержатся в сигарете заменили на пропиленгликоль, глицерин и отдушку. И если с первыми двумя составляющими всё более-менее понятно, то, из каких химикатов сделана последняя и какое воздействие она окажет на организм, остаётся только гадать.

Негативный эффект проявится от вейпов обязательно, и последствия могут быть самыми плачевными. Поэтому многие европейские страны сейчас активно запрещают электронные сигареты. Похоже, что ЭСДН там изучены досконально, но «наши партнёры» по своим причинам не хотят делиться информацией.

По неофициальным данным, некоторые российские научные лаборатории находили в составе, так называемой «жиже» для вейпов, соединения, похожие на наркотические. Может, именно поэтому привыкание к электронным сигаретам сравнимо с зависимостью от табака. Моду на вейпы можно смело назвать субкультурой наркоманов.

«Гипнотическая» бутылка

- Давайте перейдем к алкоголю. Нашумевшая декабрьская история с «Боярышником» попала во все федеральные СМИ, а число смертельно отравившихся составило 78 человек. Неужели с такими вот потребителями ничего уже нельзя сделать?

- У многих зависимых людей нет понимания, что они больны и эта болезнь ведёт их прямиком в могилу. Это заблуждение настолько укореняется в сознании человека и даже в структуре его организма, что сломать это очень трудно.

Что говорит о зависимости? В российской наркологии выделяют три степени зависимости от алкоголя: первую, вторую и терминальную, то есть конечную. Тревожные звоночки человек вполне может распознать в себе сам - отсутствие контроля ситуативного и количественного. Первое проявляется, когда человек, зная о том, что ему в данный момент нельзя употреблять алкоголь, не может отказаться. Второе - неумеренность выпитого. Что называется, понюхав рюмку, больной уже не может остановиться, пока не потеряет сознание.

Также уже при начальных стадиях проявляется абстинентный синдром, при котором резкое прекращение приёма алкоголя вызывает плохое самочувствие, и человек вынужден похмеляться, чтобы его снять. Ярким признаком алкоголизма является влечение к выпивке, когда алкоголик вопреки всему начинает ощущать непреодолимое желание выпить. Оно может возникнуть на работе, при общении с семьёй, при выполнении ответственного дела. Но жажда замутить своё сознание так сильна, что человек просто плюёт на всё и покупает бутылку. Это называется патологическим, или компульсивным влечением, нередко человек в это время входит в состояние, подобное трансу: в его голове только одна мысль - найти алкоголь. Больной в этот момент может абсолютно терять связь с реальностью, хотя ещё трезв.

У меня был пациент, сознание которого играло с ним злую шутку. Например, идя в магазин за продуктами, он только дома обнаруживал, что купил совершенно незапланированную бутылку водки. Другой пациент считал себя очень экономным человеком - старался найти супермаркеты с наиболее низкой ценой нужного товара, отказывал себе в некоторых продуктах питания из-за стоимости. Но стоило ему решиться купить себе сто граммов, как у него срывало крышу и все сэкономленные до этого деньги улетали на алкоголь.

Наступают изменения и в работе организма. Например утрата рвотного рефлекса, то есть закономерная, ответная реакция при отравлении пропадает. Это способствует повышению толерантности к алкоголю, когда доза, при которой человек ранее пьянел, становится всё выше. Многие даже гордятся такими признаками болезни, считая, что научились пить, не пьянея. Хотя на самом деле это говорит о том, что у больного уже существует устойчивая вторая стадия алкоголизма, когда высокие дозы алкоголя уже не пьянят из-за сбоя отдельных функций организма, который работает в аварийном режиме. На третьей стадии, напротив, больной начинает пьянеть с малых доз алкоголя, причём в хлам.

Параллельно с тяжёлым ущербом для организма наступают и социальные последствия: человек теряет работу, утрачивает связь с семьёй, близкими, теряется критическое отношение к себе. Это происходит как при ежедневном употреблении алкоголя в небольших дозах, но регулярно, с последующим сокращением времени между рюмками, так и при запойном пьянстве, когда человек пьёт несколько дней подряд, затем несколько дней страдает от похмелья.

Если появляются подобные признаки, самое время признать, что вы стали зависимы. Следовательно, нужно искать какие-то выходы. И найти их бывает очень сложно. Многие люди, даже сознавая свою проблему, ничего не делают для её решения: наш разум устроен таким образом, что сознание непременно подсунет нам оправдание и человек не сможет адекватно посмотреть на себя со стороны.

«Пусть лучше пьёт!»

- Допустим, человек осознал, что зависим. Что делать? Бежать кодироваться?

- В случае запоя последствия могут наступить самые трагические: белая горячка, отёк сердца, отёк почек. Состояние отмены можно и не пережить. В таких случаях можно обратиться к специалисту для снятия абстинентного синдрома. Его могут оказать и конфиденциально. В случае если больной решится обратиться за лечением официально, скорее всего, последует постановка на учёт, что является одной из проблем современной наркологии, которая удерживает многих людей от лечения. Люди боятся последствий, связанных с отметкой в соответствующей документации.

Сложности также состоят в том, чтобы найти правильного врача, который подойдёт к лечению комплексно. Действительно, кому-то помогает так называемая зашивка. Когда под кожу вшивают препарат, который купирует действие алкоголя или вызывает последствия при его принятии.

Однако такой быстрый и, казалось бы, действенный способ не решает всех проблем и в ряде случаев переводит их в другую плоскость. Многие пациенты или их близкие после такой кодировки просят их раскодировать, говоря буквально: «Так невозможно жить! Пусть лучше пьёт!».

Больному человеку необходимо ответить на вопрос, почему он не может жить без этого вещества, для чего оно ему нужно и какие проблемы решает. Человек высокоорганизованное существо и ничего не делает просто так. Наш мозг устроен настолько идеально, что даёт команды совершать только те действия, которые необходимы. Сообразно «бритве Оккама» сознание выберет наиболее простой путь, с минимальными затратами сил.

Следовательно, если человек выбирает путь потребления вещества, жертвуя при этом семьёй, работой, будущим, жизнью, значит, эта потребность гораздо выше, чем всё перечисленное. То есть ему это надо. Соответственно, когда алкоголик приходит к наркологу, получает лекарство и перестаёт употреблять алкоголь, он перестаёт пить, но не избавляется от зависимости.

- То есть просто перестать пить - это не всегда освобождение?

- Метафорично алкоголь можно сравнить с костылями. То есть с тем, что человеку на первоначальном этапе помогает удержаться в комфортном состоянии и не упасть. Зачастую на эти костыли его поставили родители в глубоком детстве или даже до рождения, заложив генетически и закрепив деформированным, т.е. неправильным воспитанием. То есть больной не знает, как без этих костылей жить.

Нарколог же в случае кодировки отнимает у него эти костыли и предлагает попробовать прожить без них. Мало того человека, который был на костылях, заставляют бегать, рассказывают, как хорошо без костылей, подбадривают, чтобы бежал быстрее. А больной при это ходить-то не умеет.

Такое сравнение глубоко символично, так как если человек от чего-то избавился, он должен что-то получить взамен. И если раньше он мог уйти от сложной для него реальности через алкоголь, то после этого он не знает, что делать.

Кроме того, в России есть стойкий стереотип, что лечиться от алкоголизма стыдно. Это как будто признать свою слабость. В западных странах, напротив, давно не ставят диагноз «хронический алкоголизм». Есть синдром зависимости от психоактивного вещества: f10, по международной классификации. Врачи не говорят алкоголик, больных называют борющимися с алкогольной зависимостью, или «зависимый человек».

В России же люди после мгновенного изъятия алкоголя из жизни часто либо склоняются к деструктивным мерам замещения, либо впадают в депрессию. Один мой пациент дал слово родным, что сможет продержаться без алкоголя три года. В итоге ожидание заветной даты превратилось в навязчивую идею. Он распечатал себе календарь на три года, каждый день отмечал, сколько времени осталось до момента, когда он наконец сможет опять выпивать, а потом просто начал скупать алкоголь и складировать у себя в гараже с намерением оторваться, как только закончится срок вынужденного простоя. Таким образом, реализация тяги к алкоголю может принимать самые разные проявления, например, человек, не имея возможности выпить самому, начинает спаивать людей вокруг себя. При этом сам оставаясь зависимым, а значит, больным.

Встречая некоторых таких пациентов, даже после довольно длительного периода воздержания, узнаешь, что даже теперь не проходит ни дня, чтобы они не думали об алкоголе. Люди теряют жизненные силы, замыкаются в себе. Поэтому работа нарколога заключается не только в том, чтобы человек перестал употреблять алкоголь, а научить его жить без алкоголя, при этом получая удовольствие от других сторон жизни - социальной, культурной, духовной.

Без волшебных таблеток

- Какую методику лечения можно считать на данный момент наиболее эффективной?

- Кодировка может быть только этапом на пути к выздоровлению. Человека приходится заново учить отмечать праздники без алкоголя, общаться с друзьями и близкими. Даже огорчаться и злиться, не срываясь после этого в запой. У многих зависимость проникает в сознание так глубоко, что начинает касаться и интимной сферы - они начинают считать, что без алкоголя не смогут нормально общаться с противоположным полом. Так как алкоголь всегда служил для них способом раскрепощения.

Алкоголизм очень сложное и опасное психическое заболевание, которое с трудом поддаётся коррекции и часто даёт рецидивы. Таким образом, может создастся ложное впечатление, что выхода из зависимости нет. На самом деле это не так.

Ещё только начиная практиковать, мне, как человеку, у которого отсутствует зависимость, было очень сложно понять пациентов. Однако мне помогли это сделать люди, которые смогли справиться со своей зависимостью и не употребляют психоактивные вещества долгие годы.

Лечение зависимости очень сложная задача. Доказано, что подход к лечению обязательно должен быть комплексным, с включением в процесс лечебных учреждений с медцинской помощью (детоксикация, поддерживающая лекарственная терапия, обширный комплекс психотерапевтических методик) и немедицинских методик (группы самопомощи зависимых («Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы») и группы помощи родственникам пациентов («Анонимные собрания созависимых «Нар-Анон» и «Ал-Анон»). Частью авторов отмечена эффективная помощь на последующих после детоксикации этапах 12-шаговой программы американца Билла Уилсона «12 шагов» («Общество анонимных алкоголиков»). Сколько бы ни развивалась фармацевтика, волшебной таблетки от полноценного избавления от зависимости нет. Освобождение - это дорога, которая неизменно требует как временных, так и энергетических вложений. Соответственно, сколько себя человек загонял в эту яму, столько же, а порой и дольше, ему оттуда и выбираться.

Часто для многих пациентов эта программа является последней надеждой, когда уже перепробованы и медикаменты, и колдовские заговоры. В первую очередь зависимому человеку помогает то, что он чувствует, что он не один. Это даёт результат - около половины тех, кто проходит курс, избавляются от своей зависимости. В противовес государственной наркологии, где часто рецидив после лечения составляет 95%.

Кроме того, эта программа избавления от алкоголизма позволяет заглянуть внутрь себя. За каждым решившим порвать с пагубной привычкой закрепляется наставник, человек с немногим большим опытом отказа от алкоголя. В свою очередь он имеет своего наставника, который держится трезвым ещё более долгое время и так далее. В любом случае человек, который прошёл путь трезвости даже ненамного длиннее, уже знает, как удержать от рецидива на данном этапе новичка. Потому что ему это удалось. И это даёт сил поверить, что от болезни можно избавиться. Никто здесь не скажет, как нужно жить, потому что никто этого не знает. Но совет, что делать в той или иной ситуации, чтобы не начать пить, здесь всегда дадут.

Как правило, первая реакция на такое общение - крайняя степень удивления. Когда совершенно незнакомый человек начинает рассказывать всю жизнь новичка до мельчайших подробностей, хотя говорит про себя.

- Не проще ли было бы просто возродить лечебно-трудовые профилактории, вспомнив славный опыт советских времён?

- Не могу сказать, что временная изоляция может гарантированно вылечить алкоголизм. Ведь, освободившись, человек вновь попадёт в прежнюю среду.

Важно понять другое - вокруг одного зависимого человека всегда есть группа созависимых людей, которые, как это ни прискорбно, помогают ему употреблять. Эти люди толкают его на употребление алкоголя. Если они сами начнут меняться, «выздоравливать» от созависимости, то в 70-80% - это путь к выздоровлению.

Но пока этот механизм зависимости работает, избавиться от болезни очень трудно. Подсознательно некоторые женщины специально ищут себе пьющих мужчин. Например, её отец был алкоголиком, и, ассоциируя себя со своей матерью, она просто не понимает, как жить с трезвенником. Так же и мужчины ориентируются на женщин с плохим характером, чтобы иметь отговорку, что они пьют, потому что их пилит жена. Есть несколько вариантов созависимости: жертвы, спасатели, преследователи или палачи. Именно поэтому очень большая работа по избавлению человека от зависимости лежит на плечах родственников.

Для них существует своя специальная программа, где можно узнать, как правильно помочь алкоголику избавиться от пагубной привычки. Одному сделать это очень сложно. Гораздо легче, если у человека есть пара обученных родственников, врач, наставник, который уже встал на путь избавления, а может, даже и грамотный местный участковый или начальник на работе. Только при такой комплексной поддержке человек сможет найти выход к трезвой жизни. Алкоголизм - это социальная болезнь, то есть болезнь социума, значит, и лечить нужно не только алкоголика, но и всех его близких.

При этом воздействовать на них бывает так же трудно, как и на самого пациента. Нередко от жён спивающихся мужчин можно слышать: «Он всё время пьёт! Он испортил мне всю жизнь!». При этом они не думают, что тем самым взваливают на больного ответственность за собственную судьбу. Часто создаётся впечатление, что если бы муж и не пил, то для неё бы ничего не изменилось.

Каждый из созависимых часто получает свою выгоду. Если мужчина пришёл вечером пьяный и уснул, то уже можно не прибирать дома, не готовить ужин, да в перспективе и не следить за собой, потому как «кому кроме меня этот алкаш нужен?». Опять же, трезвый муж - это ненужная конкуренция с другими женщинами. Кроме того, на все замечания мужа всегда можно напомнить ему про его вчерашнее состояние, пристыдить, почувствовать своё верховенство. Для больного же вспомнить «вчерашнее» - это колоссальное чувство стыда, вины, что и приводит к комплексу неполноценности. Который, опять требует подавления алкоголем.

Во многих семьях женщины: матери, жёны - сами покупают мужчинам алкоголь, только бы оставить всё как есть, ту ситуацию, в которых они привыкли чувствовать себя комфортно: комплекс жертвы «Это мой крест».

По большому счёту алкоголик не виноват, что он пьёт. Человеку, у которого нет зависимости, никогда не понять, что эта тяга сильнее даже его желания жить. Пьяница, который пьёт «бояру» или одеколон, знает, что он может умереть. Но всё равно продолжает это делать. Потому что страх остаться без «зелья» для него уже больше страха возможной смерти. Поэтому если нарколог не рекомендует реабилитацию - это недостаточно квалифицированный специалист.

Александр РУЧИНСКИЙ

