Ведомственный центр телефонного обслуживания: удобно и оперативно

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18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
В целях оперативного консультирования граждан о государственных услугах, предоставляемых Росреестром, создан Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО), операторы которого успешно обслуживают 85 регионов страны.
Сотрудниками ВЦТО осуществляется не только предоставление справочной информации, необходимой для подачи обращений, сведений о местах расположения и режиме работы пунктов приёма и выдачи документов, но и осуществляется предварительная запись на прием и информирование о статусе обращений.
В любое время суток через ВЦТО вы можете получить информацию о видах госуслуг, о составе документов, также оператор сообщит размер госпошлины и банковские реквизиты для перечисления платежа, и расскажет, как вернуть излишне оплаченные деньги, поможет вам сформировать электронную заявку через портал Росреестра и узнать статус заявления, которое вы подали.
Единый многоканальный номер горячей линии ВЦТО: 8-800-100-34-34 (звонок
бесплатный).
Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМордовия
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