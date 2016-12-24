Ведомственный центр телефонного обслуживания: удобно и оперативно

Социум

В целях оперативного консультирования граждан о государственных услугах,  предоставляемых Росреестром, создан Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО), операторы которого успешно обслуживают 85 регионов страны.

Сотрудниками ВЦТО осуществляется не только предоставление справочной информации, необходимой для подачи обращений, сведений о местах расположения и режиме работы пунктов приёма и выдачи документов, но и осуществляется предварительная запись на прием и информирование о статусе обращений.

В любое время суток через ВЦТО вы можете получить информацию  о видах госуслуг, о составе документов, также оператор сообщит размер госпошлины и банковские реквизиты для перечисления платежа, и расскажет, как вернуть излишне оплаченные деньги, поможет вам сформировать электронную заявку через портал Росреестра и узнать статус заявления, которое вы подали.
Единый многоканальный номер горячей линии ВЦТО: 8-800-100-34-34 (звонок
бесплатный).

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМордовия  

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