Ведомственный центр телефонного обслуживания: удобно и оперативно

В целях оперативного консультирования граждан о государственных услугах, предоставляемых Росреестром, создан Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО), операторы которого успешно обслуживают 85 регионов страны.

Сотрудниками ВЦТО осуществляется не только предоставление справочной информации, необходимой для подачи обращений, сведений о местах расположения и режиме работы пунктов приёма и выдачи документов, но и осуществляется предварительная запись на прием и информирование о статусе обращений.

В любое время суток через ВЦТО вы можете получить информацию о видах госуслуг, о составе документов, также оператор сообщит размер госпошлины и банковские реквизиты для перечисления платежа, и расскажет, как вернуть излишне оплаченные деньги, поможет вам сформировать электронную заявку через портал Росреестра и узнать статус заявления, которое вы подали.

Единый многоканальный номер горячей линии ВЦТО: 8-800-100-34-34 (звонок

бесплатный).

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМордовия



