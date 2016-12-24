Новшества в сфере государственной регистрации недвижимости

С 1 января 2017 года вступил в силу ряд очень важных правовых актов, среди которых новый Федеральный закон от 13.07.2015 г. N 218 – ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", который несколько изменил условия кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость.

Основным изменением стало формирование Единого государственного реестра недвижимости, или ЕГРН, который объединит в одной базе сведения, содержащиеся в настоящее время в Государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Среди них будет реестр объектов недвижимости, границ и прав, их ограничений и обременений.

Создание Единого государственного реестра недвижимости позволит обеспечить одновременную подачу заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РМ



