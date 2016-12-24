У владельцев полисов ОМС появился «личный кабинет»

Специалистами ГКУ «ТФОМС Республики Мордовия» совместно с ГАУ РМ «Госинформ» разработан сервис информирования застрахованных в системе ОМС граждан о стоимости оказанной медицинской помощи. Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом необходимо зайти на Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Мордовия по адресу: http://gosuslugi.e-mordovia.ru

Граждане в своем личном кабинете смогут получить информацию о страховой медицинской организации, в которой они застрахованы, о поликлинике, которую они выбрали для получения первичной медицинской помощи. Также можно будет посмотреть, в каких медицинских организациях гражданин получал медицинскую помощь, информацию о датах и условиях оказания медицинских услуг, наименование полученной медпомощи. Кроме того, застрахованный гражданин сможет ознакомиться с общей стоимостью медицинских услуг, оказанных ему в медицинской организации за период лечения.

При обнаружении расхождения предоставленных сведений с реально оказанными услугами, сообщите об этом в Вашу страховую компанию, либо в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия по телефонам 47-47-27, 47-41-92.





