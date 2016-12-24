Как пользоваться электронной страховкой ОСАГО

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ с 1 января 2017 года граждане имеют возможность заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) в виде электронного документа.

Для этого необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

При заполнении заявления может потребоваться предоставление сведений о паспорте или ином удостоверяющем личность документе (если страхователем является физическое лицо), свидетельстве о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо), документе о регистрации транспортного средства, водительском удостоверении лица, допущенного к управлению транспортным средством, а также диагностической карте, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Такие сведения могут быть предоставлены путем направления страховщику соответствующих электронных документов или электронных копий.

Если по независящим от вас причинам заключить договор страхования в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении электронного договора ОСАГО не удалось, в целях принятия соответствующих мер реагирования о данном факте вы можете проинформировать по телефону горячей линии: (8-800)250-40-72, в сети Интернет: в интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru, по адресу: 603008, г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.26, либо в службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России по адресу: 107016, г.Москва, ул. Неглинная, д.12, тел.8-800-250-40-72.

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков по адресу: 115093, г.Москва, ул.Люсиновская, д.27, стр.3, тел: 8-800-200-22-75, электронная почта: request@autoins.ru, сайт: www.autoins.ru.

Отделение пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Мордовия