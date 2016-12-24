Можно ли разделить доставшийся в наследство земельный участок на два отдельных

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
Нам с сестрой в наследство от родителей достался земельный участок? Можно ли разделить его на два отдельных земельных участка?
На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.
Земельный участок может быть делимым и неделимым.
Неделимый земельный участок - это земельный участок, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам (ст. 39.20 ЗК РФ).
Делимый земельный участок - это участок, который при разделе образует два или более самостоятельных земельных участка, использование которых по целевому назначению возможно без осуществления перевода в состав земель иной категории.
Раздел земельного участка осуществляется путем проведения кадастровых работ, в результате которых из одного земельного участка образуются два и более земельных участка (п. 1 ст. 11.4 ЗК РФ).
Сособственники земельного участка, у которых не возникает между собой спора по вопросу раздела участка, могут заключить соглашение о его разделе. Заключить указанное соглашение возможно лишь при согласии всех собственников земельного участка. Если такое согласие получить не удается, раздел земельного участка происходит по решению суда.
Образуемые земельные участки надо поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на них.
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...
Где проводят отпуска не получающие зарплату футболисты «Мордовии»
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
В Совете Федерации вручили награды победителям VII всероссийского конкурса городов России «Города для детей». По итогам 2016 года Саранск...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...