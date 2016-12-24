Можно ли разделить доставшийся в наследство земельный участок на два отдельных

Нам с сестрой в наследство от родителей достался земельный участок? Можно ли разделить его на два отдельных земельных участка?

На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.

Земельный участок может быть делимым и неделимым.

Неделимый земельный участок - это земельный участок, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам (ст. 39.20 ЗК РФ).

Делимый земельный участок - это участок, который при разделе образует два или более самостоятельных земельных участка, использование которых по целевому назначению возможно без осуществления перевода в состав земель иной категории.

Раздел земельного участка осуществляется путем проведения кадастровых работ, в результате которых из одного земельного участка образуются два и более земельных участка (п. 1 ст. 11.4 ЗК РФ).

Сособственники земельного участка, у которых не возникает между собой спора по вопросу раздела участка, могут заключить соглашение о его разделе. Заключить указанное соглашение возможно лишь при согласии всех собственников земельного участка. Если такое согласие получить не удается, раздел земельного участка происходит по решению суда.

Образуемые земельные участки надо поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на них.



