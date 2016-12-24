Он наш, он новый!

Наступивший 2017 год готовит жителям нашей страны массу изменений. Они коснутся практически всех сфер деятельности. От автотранспорта до медицины. С 1 января 2017 года вступил в силу целый ряд законопроектов, напрямую затрагивающих жизнь каждого из нас. Об основных новшествах, с которыми придется столкнуться жителям нашей страны и республики в частности, рассказывает корреспондент «ВС».

Докатились

Начнем с автомобилистов. Их в наступившем 2017 году ждет столько изменений, что придется хорошенько призадуматься, прежде чем сесть за руль.

Во-первых, конечно, ОСАГО. Уже с 1 января вступили в силу новые правила, согласно которым страховые компании обязаны выдавать электронные полисы автогражданской ответственности. Таким образом, власти думают решить проблему навязывания дополнительных услуг при оформлении страховых документов на автомобиль. Автовладельцу будет достаточно создать личный кабинет, ввести необходимые данные, оплатить положенную сумму и распечатать полученный по почте документ. При этом стоимость полиса должна быть одинаковой как при оформлении через интернет, так и при заказе документа в офисе страховой компании.

Еще одним нововведением станет переход на так называемую натуральную форму возмещения ущерба. Страховщики перестанут выплачивать компенсации пострадавшим в ДТП, заменяя их ремонтом автомобиля. Соответствующие поправки обсуждались на протяжении всего прошлого года, оставляя немало вопросов, но в итоге все же были приняты. Однако вопросов хватает и сейчас. В каком виде вернут машину? Будут ли компетенции у этих сервисов для разных моделей автомобилей? Как заставить страховщиков переделывать брак? Наконец, что делать тем, чей автомобиль не подлежит восстановлению? Кроме того, уже в этом году планируется принять поправки в действующее законодательство, увеличивающие стоимость полиса ОСАГО для злостных нарушителей ПДД.

Идем далее. С 1 января в нашей стране запрещено сертифицировать новые автомобили, не оборудованные системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующее оборудование позволяет оперативно вызвать помощь к месту ДТП. Более того, при срабатывании датчика удара на пульт МЧС уходит сигнал, и если водитель не отвечает, то оператор направляет по определившимся координатам оперативную помощь. Одни видят в этом усиление контроля со стороны «большого брата» за гражданами, другие - инструмент для спасения жизней. Конечно же, это нововведение скажется на цене машин, поскольку за дополнительное оборудование в итоге придётся расплачиваться покупателям.

Еще одним нововведением станет запрет на перевозку детей в специальных бескаркасных удерживающих устройствах. До недавнего времени правила допускали использование «иных средств», позволяющих закрепить ребёнка штатным ремнём безопасности, но исследования показали, что часто они более опасны, чем даже обычный ремень безопасности. В большинстве своём эти приспособления импортируются из Китая и служат своеобразными дешёвыми аналогами полноценных детских кресел. С другой стороны, в связи с этим законодатели сделали послабление: детей в возрасте с 7 лет (ранее только с 12 лет) разрешат пристёгивать обычным ремнём на заднем сиденье. На переднем пассажирском месте - по-прежнему до 12 лет в автокресле. Кроме того, водители со стажем вождения менее двух лет теперь обязаны клеить на стекло своего авто соответствующую наклейку. Вдобавок ко всему им теперь запрещено буксировать другие автомобили. Примечательно, что законодатели отказались от идеи ограничить максимальную скорость для новичков на уровне 70 км/ч. Ведь тихоходы в быстром потоке только провоцировали бы аварии. На очереди - отмены некоторых требований ПДД, уходящих корнями во времена СССР. К примеру, запрета мотоциклистам разгоняться более 90 км/ч. Понятно, что лет 50-60 назад были совсем другие мотоциклы, для которых эта скорость была предельной.

Не стоит также забывать о повышении акцизов на бензин и дизельное топливо. По оценкам экспертов, это неизбежно приведет к росту ценников на автозаправочных станциях примерно на 8-12 процентов. В связи с этим прогнозируется и рост цен на многие другие товары, ведь стоимость транспортировки, как известно, закладывается в цену того или иного продукта.

С тревогой ожидается и увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения. Термин «опасное вождение» уже введен в ПДД, однако официального административного наказания за него пока нет. Планируется, что штраф будет составлять пять тысяч рублей. Ближе к осени 2017 года водителей начнут штрафовать за использование шин не по сезону. За летние шины штрафовать будут с 1 декабря по 1 марта, за зимние - с 1 июня по 1 сентября. Причём в регионах, где периоды холодной погоды длиннее, чем в Центральной России, местные власти смогут увеличить период использования зимних шин.

Уже с февраля 2017 года вырастут тарифы системы «Платон». Их увеличат с 1,53 рубля за километр до 2,6 рубля, с июля - до 3,06 рубля. В дальнейшем запланирована такса 3,5 руб./км, однако сроки её введения ещё не определены.

Возьмут в долю

От движимого имущества переходим к недвижимому. Власти страны озаботились защитой прав дольщиков. С 1 января 2017 года вступил в силу соответствующий закон. Он прежде всего призван обеспечить информационную открытость застройщиков и обязывает их публиковать на официальных сайтах всю необходимую документацию и информацию о строящихся объектах, включая договоры участия в долевом строительстве и фотографии со стройки. В целях дополнительной защиты прав дольщиков, по объектам которых застройщики обанкротились, создан специальный компенсационный фонд. Закон расширяет полномочия контролирующих органов в части надзора за целевым использованием застройщиком привлеченных средств, соблюдением графика строительства и привлечением денежных средств граждан жилищно-строительными кооперативами. При сдаче объекта застройщик обязан передать гражданину полную инструкцию по его эксплуатации. Участник долевого строительства вправе предъявить требования застройщику в связи с ненадлежащим качеством объекта, но если дефекты выявлены в течение гарантийного срока. Если же застройщик откажется внесудебно урегулировать ситуацию, гражданин имеет право обратиться в суд.

Защитят от коллекторов

В первый день нового года вступили в силу поправки, регламентирующие работу коллекторов при взыскании долгов с граждан. Отныне им запрещается причинять вред должнику, применять силу, угрожать и оказывать психологическое давление, повреждать имущество должника. Кроме того, коллекторам запрещается раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам. Законом устанавливается максимальное количество личных встреч, звонков и SMS-сообщений должнику. Например, запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону - более одного раза в сутки и двух раз в неделю. При этом должник может отказаться от общения.

Контролировать работу коллекторов будет орган, уполномоченный правительством, он же будет вести реестр коллекторских агентств. Микрофинансовым организациям и ломбардам запрещается выбивать долги - это могут делать только профессиональные взыскатели, внесенные в реестр. Согласно закону, пошлина за организацию коллекторской деятельности вырастает в десять раз - до 100 тысяч рублей. Штраф за нарушение регламента взаимодействия с должником увеличен также в десять раз - до двух миллионов рублей. Однако прописанные в законе нормы распространяются исключительно на физических лиц, имеющих просроченную задолженность по потребительским кредитам, и не распространяются на индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по кредитам на предпринимательскую деятельность.

Одновременно с этим снизится с шести тысяч до трехсот рублей размер госпошлины для объявления себя банкротом. При этом изменения коснутся только физических лиц, для юридических эта сумма останется прежней.

Закурить подорожает

Наступивший 2017 год окажется непростым испытанием для носителей вредных привычек. Уже с 1 января повышаются ставки акцизов на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь. Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров. Кроме того, с 1 января вступает в силу запрет на производство и оборот алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более полутора литров. Розничная продажа будет запрещена с 1 июля 2017 года. Производителям, нарушившим закон, грозит штраф до полумиллиона рублей. Еще одним изменением станет обязанность производителей фармсубстанции вести учет спирта в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). По задумке Росалкогольрегулирования, это поможет в борьбе с производством поддельного алкоголя.

Однако изменения коснутся не только любителей выпить, но и поклонников табачного дыма. Акцизы на содержащие никотин изделия также повышены на десять процентов. Это означает, что уже в самое ближайшее время цена пачки сигарет заметно вырастет. Причем ограничиваться этим власти не собираются. В течение ближайших трех лет акцизы на табачную продукцию вырастут на тридцать процентов.

Чиновникам повысили пенсионный возраст

С 1 января в России начинает поэтапно повышаться пенсионный возраст для чиновников - ежегодно по полгода. К 2032 году этот возраст составит: у женщин - 63 года, у мужчин - 65 лет. До 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. В соответствии с поправками предлагается и учет продолжения государственной службы после достижения женщинами возраста 55 лет, а мужчинами - 60 лет при определении накопительной пенсии. Законопроект направлен не на экономию бюджетных средств, а прежде всего на сохранение квалифицированных кадров. В Госдуме считают, что инициатива «даст возможность желающим работать как можно дольше и приносить пользу государству».

Инвалидов собрали в реестр

С 2017 года в РФ заработает федеральный реестр инвалидов, который поможет, в частности, в трудоустройстве людей с ограничениями здоровья. На первом этапе, с 1 января 2017 года, в реестре будут содержаться сведения, находящиеся в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда, Минздрава России, Минобрнауки России. Остальные сведения будут размещаться начиная с 1 января 2018 года. У каждого инвалида будет доступ к «личному кабинету», где будет отражаться информация о денежных выплатах, мерах социальной поддержки инвалида, ходе реализации его индивидуальной программы реабилитации.

«Личный кабинет» обеспечит получение государственных услуг инвалидами в электронной форме, направление отзыва об их качестве и при необходимости - подачу жалобы.

Лечиться станет проще

С 1 января вступает в силу закон, который повышает доступность высокотехнологичной медицинской помощи и сокращает сроки ожидания операций. Впрочем, возможность получить высокотехнологичное лечение существовала и раньше, но процедура была слишком сложной и долгой. Теперь Фонд обязательного медицинского страхования сможет напрямую, а не через бюджет, финансировать федеральные медицинские организации за оказание ими высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Также с 2017 года упрощается процедура направления россиян на лечение за границу за счет государства. Теперь при заключении контракта с иностранной организацией госзакупка будет проводиться только у единственного поставщика без предварительного запроса предложений.

С 1 января в России запускается федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов. Он поможет получить полную информацию о количестве больных, по лечению и обеспеченности лекарствами. По мнению директора Департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елены Максимкиной, с началом ведения регистра, а также с переходом на централизованные закупки препаратов для терапии вируса появится возможность перейти к адресным закупкам в зависимости от потребностей каждого внесенного в регистр пациента.

При этом принудительного включения в регистр и ответственности за непостановку на учет не будет.

Долги по коммуналке спишут со счетов

2017 год станет гораздо сложнее для злостных неплательщиков за коммунальные услуги. Управляющим компаниям станет гораздо проще взыскивать накопившуюся задолженность. В этом им помогут поправки в законодательство, упрощающие эту процедуру. Отныне граждане, имеющие задолженность по коммунальным платежам, но не желающие ее гасить, могут лишиться банковских накоплений, если, конечно, таковые у них имеются. Управляющей компании будет достаточно обратиться в суд, и задолженность будет списана с банковского счета должника. Причем делаться это будет в упрощенном порядке, на основании всего лишь судебного приказа. Судебный приказ представляет собой судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм (задолженности за ЖКУ), если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, не превышает пятисот тысяч рублей. Судебные приказы одновременно являются исполнительными документами, которые предъявляются в службу судебных приставов для исполнения.

Забыл про имущество - заплатишь штраф

Кроме того, с 1 января 2017 года всем жителям нашей страны придется поработать над своей памятью. Дело в том, что с этого дня заработали новые штрафы за неуплату налогов. Напомним, еще с 1 января 2015 года граждане нашей страны были обязаны сообщить властям о своем имуществе, на которое не приходят письма из налоговой инспекции. К примеру, есть у тебя дача, о которой государство ни сном ни духом, - ты обязан самостоятельно сообщить об этом куда следует. На добровольное информирование государства о своем имуществе гражданам давалось два года. Теперь же с теми, кто не сообщил, будут поступать по принципу «Кто не спрятался, я не виноват». Все, кто утаил сведения об имуществе, будут наказаны рублем. Для начала их заставят погасить задолженность перед государством по уплате налога на имущество. И вдобавок к этому взыщут двадцать процентов от просроченной суммы долга. Единственным исключением в данном случае станет имущество, на которое не оформлено право собственности.

Плата за проезд повысилась

Переходим от общего к частному. На региональном уровне нововведений также немало. К примеру, с 1 января в Саранске повысилась плата за проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость проезда в автобусе и троллейбусе с общим режимом движения составляет 16 рублей. За проезд в автобусе с полуэкспрессным режимом движения необходимо платить 17 рублей. Такую же сумму горожане будут тратить и в «ПАЗиках». Кроме того, выросла стоимость проездных билетов. Еще раньше подняли стоимость проезда частные перевозчики.

Кроме того, депутаты Государственного собрания РМ утвердили новый размер прожиточного минимума для нашей республики. В 2017 году он будет составлять 7879 рублей. Напомним, этот показатель необходим для определения размера федеральной доплаты к пенсиям тех категорий граждан, у кого она ниже этого уровня.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

