«Столица Мордовии стала для меня по-настоящему родным городом»

В последние предновогодние дни у Саранска, как города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018, стало на одного посла больше. Компанию четырехкратному олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Алексею Немову, радиоведущей Татьяне Гордеевой, популярному актеру Станиславу Дужникову и саксофонисту Игорю Бутману составил действующий футболист. Соответствующее соглашение с АНО «Дирекция Саранск 2018» подписал лучший бомбардир текущего первенства ФНЛ и игрок национальной сборной России Кирилл Панченко.

«Решение стать послом Саранска я принял сразу, не раздумывая ни секунды. Столица Мордовии, где я провел четыре полноценных футбольных сезона, стала для меня по-настоящему родным городом. Здесь я встретил супругу, здесь родилась моя дочь, сюда мы уже не в первый год приезжаем на новогодние каникулы и проводим их вместе с близкими, друзьями и родными», - подчеркнул Панченко на специально собранной пресс-конференции.

«Для нас яркий футболист, который тесно связан с нашим городом и имеет массу поклонников среди болельщиков, просто находка, - отметил генеральный директор АНО «Дирекция Саранск 2018» Алексей Плешачков. - Панченко в Саранске очень популярен. Думаю, эта новость для многих жителей города, следящих за событиями в футбольном мире, станет по-особенному приятной».

Кирилл Панченко, как известно, футболист не только действующий, но и потомственный. В 1993 году его отец Виктор Панченко, забив 21 мяч в высшей лиге за челнинский «КАМАЗ», выиграл звание лучшего бомбардира чемпионата России. Повесив бутсы на гвоздь, Панченко-старший так и не смог завязать с футболом и не только приобщил к спорту номер один сына, но и активно проявил себя на селекционном поприще. В разные годы один из самых авторитетных футбольных агентов в нашей стране возглавлял спортивные отделы в московском «Динамо» и ЦСКА, а буквально на днях занял аналогичный пост в «Локомотиве» Юрия Семина.

Неоспорим тот факт, что Панченко-младший как футболист состоялся именно в «Мордовии». Родившись 16 октября 1989 года в Липецке, Кирилл колесил за отцом по всей стране - Москва, Новороссийск, снова Липецк, Набережные Челны, Георгиевск… И все-таки основную часть детства и юношества будущий голеадор провел в Первопрестольной, занимаясь в футбольных школах ЦСКА и «Локомотива». Первым профессиональным клубом Кирилла Панченко в 2008 году стало ставропольское «Динамо». В 2010 году Федор Щербаченко пригласил 20-летнего Панченко, успевшего засветиться на Кубке чемпионов Содружества в составе ереванского «Пюника», в «Мордовию». В Саранске Кирилл получил прочное место в основе, что позволило ему проявить лучшие качества. Весной 2012-го состоялся впечатляющий прорыв «Мордовии» в Премьер-лигу, и каждый болельщик саранской команды наверняка сохранил в своей памяти гол, забитый Кириллом 20 июля в ворота «Локомотива» - смачным ударом с разворота в «девятку». Этот впечатляющий по красоте мяч открыл счет голам флагмана мордовского футбола в российской элите. В августе и сентябре 2012 года Панченко, защищавшего цвета «Мордовии», дважды вызывали во вторую сборную России, и оба раза он обращал на себя пристальное внимание (голы в ворота Бельгии и Турции).

В сезоне-2013/2014 Панченко выступал за томскую «Томь», после чего получил приглашение от Леонида Слуцкого в ЦСКА. В составе армейцев Кирилл выиграл сначала Суперкубок России (2014), а затем и чемпионат страны (2015/2016). Летом года минувшего Панченко имел предложение от сохранившей прописку в Премьер-лиге «Уфы», но предпочел пополнить ряды столичного «Динамо». В первенстве ФНЛ неординарный талант с ходу застолбил за собой статус лидера снайперской гонки.

К завершению летне-осенного отрезка сезона на личном счету Панченко накопилось 15 мячей. И немудрено, что Станислав Черчесов (памятуя, видимо, в том числе и о том, как в мае 2011-го Кирилл забивал его сочинской «Жемчужине») пригласил самобытного игрока в национальную сборную. 10 ноября 2016 года Панченко дебютировал в главной команде нашей страны в товарищеском поединке со сборной Катара, заменив на 81-й минуте Дмитрия Комбарова. И это был всего второй случай в истории российской сборной, когда под ее знаменами сыграл представитель клуба из постэлитного дивизиона (первопроходцем здесь в 1998 году стал известный спартаковец Рамиз Мамедов, сыгравший против Бразилии, будучи игроком тульского «Арсенала»).

Ближайшее будущее Панченко, по собственному признанию, связывает с «Динамо», хотя и не скрывает, что возможность скорого возвращения в ЦСКА существует. При этом вот уже который год подряд в новогодние праздники Кирилл гостит на мордовской земле - в городе, фактически подарившем ему путевку в большой футбол. И надо сказать, что зря времени не теряет. В частности, встретился во Дворце спорта со своими юными друзьями из «Мордовии-2007», подарив каждому из ребят вымпел с автографом. Любопытным вышел визит Панченко и на радио «Старт-FM», где в прямом эфире кумир трибун отвечал на многочисленные вопросы болельщиков. Нельзя также не вспомнить, что в конце декабря 2015 года Кирилл выезжал с мастер-классом и подарками в Ардатовский детский дом, откуда получил новогоднее письмо от однофамильца Алексея Панченко. Новоиспеченный посол Саранска отнюдь не исключает, что в дальнейшем может стать детским тренером, дабы передавать драгоценный футбольный опыт мальчишкам.

С особыми чувствами Кирилл Панченко переживает за судьбу футбольного клуба «Мордовия». «Те годы, что я провел в саранской команде, останутся в моем сердце навсегда, - подчеркивает человек, имеющий шансы сыграть за Россию на грядущем домашнем мундиале. - У нас были замечательный коллектив, сильные игроки и выдающийся тренер. Мы были единым целым с болельщиками и при их замечательной поддержке могли обыграть кого угодно. Мы не делили соперников на слабых и сильных. Мы старались в каждом матче навязывать оппонентам свой футбол. Сейчас турнирный результат оставляет желать лучшего. И мне бы очень хотелось, чтобы весной ситуация в «Мордовии» изменилась к лучшему. Надо обязательно сохранить место в ФНЛ и поступательно двигаться к новым целям. Футбол для Саранска не пустой звук. Накоплены успехи и традиции, чему я прямой участник и свидетель, а впереди чемпионат мира, возможность проводить матчи которого наш город завоевал по праву. Необходимо приумножать то, что уже сделано, смело и дружно созидать на благо новых поколений».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ

