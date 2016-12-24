Сергей Игонькин: «Люди едут к нам за дружбой и общением»

В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль «Соотечественники» поступят в продажу уже в самом скором времени. XII Международный фестиваль русских драматических театров пройдет в Саранске с 29 марта по 5 апреля, но уже сегодня «Вечерний Саранск» попросил директора ГРДТ РМ Сергея Игонькина рассказать о самом ожидаемом культурном событии весны.

- Не верится, что это будет уже двенадцатый фестиваль. В этом году «Соотечественники» состоятся на родной сцене, в обновленном театре. У меня такое ощущение, что начинается новый отсчет времени и для театра, и для фестиваля. Теперь мы можем принять у себя любой самый современный театр, любую постановку можно осуществить на новой сцене. Современное оборудование, которое мы получили, позволит решить любые задачи со светом, звуком. Наши технические службы сейчас активно осваивают новые возможности, учатся работать с современным оснащением театра.

При этом кардинальных перемен в интерьере театра нет, зрители, которые придут в обновленный театр, не увидят ничего нового, потому что, реконструируя памятник архитектуры, а здание нашего театра является памятником архитектуры, мы обязаны были сохранить его в первозданном виде. Зрительный зал стал компактнее - 391 место. Сцена универсальная, подходит и для драмы, и для музыкальных спектаклей.

- Благодаря этому фестивалю на театральном пространстве СНГ нас хорошо знают. Знают о нашем театре, фестивале. Я лично знаком с директорами всех театров, приезжавших к нам в Саранск. У нас замечательные отношения, в театральном мире это много значит. Благодаря «Соотечественникам» друзьями нашего театра и моими личными друзьями стали такие замечательные люди, как Алексей Дударев, Рустам Ибрагимбеков, Владимир Толоконников, Владимир Гостюхин, Ростислав Янковский, Валерий Белякович и многие, многие другие - режиссеры, актеры, сценаристы, критики. Наталью Старосельскую мы вообще давно считаем родным человеком. Благодаря ей этот фестиваль существует в его нынешнем виде.

- Меня часто спрашивают, будет ли кардинально меняться фестиваль. Я отвечаю, «Соотечественники» потому и являются фестивалем-долгожителем, что никаких кардинальных перемен на его территории не происходит. Люди знают, что едут к нам не за призами и наградами, а за дружбой и общением. Многих из них мы уже никогда не увидим. Прошлым летом ушел из жизни народный артист СССР Ростислав Янковский. А три года назад он играл на сцене нашего театра главную роль в спектакле «Пане Кохонку» минского драматического театра, встречался со зрителями, студентами. Уехал из Мордовии с самыми теплыми чувствами и впечатлениями. Потом на фестиваль Белая Вежа в Бресте он приехал в нашем мордовском галстуке, и мне как члену жюри довелось вручать ему приз «За сохранение традиций русского психологического театра». Он был так рад, говорил, для него это - главный приз, мол, наконец оценили, что всю свою жизнь он посвятил театру. А потом мы с ним и режиссером Сергеем Ковальчиком полночи проговорили о театре. Это уникальная личность, актер старой закалки. Кстати, родной театр Ростислава Янковского мы ждем на «Соотечественники» в этом году. Национальный академический драматический театр имени М. Горького (Минск) привезет комедию Шекспира «Двенадцатая ночь». Режиссёр-постановщик - Сергей Ковальчик, художник-постановщик - Алла Сорокина. Эти имена хорошо знакомы нашим зрителям. Сергея Ковальчика мы знаем по «Пане Коханку», художником-постановщиком которого была Алла Сорокина. Она работала с нашим музыкальным театром, ставила балет «Кармен».

- К сожалению, в декабре скоропостижно скончался еще один друг нашего фестиваля - художественный руководитель Московского театра На Юго-Западе Валерий Белякович. Наши зрители видели три его спектакля: «На дне» и «Куклы» привозил Белгородский театр, а Театр На Юго-Западе показал «Мастера и Маргариту». Его инсценировки всегда были событием на «Соотечественниках». От нас ушел гениальный человек. Он успел получить приглашение на 12-й фестиваль, обещал привезти одну из последних своих работ «Игра в Наполеона» по пьесе канадского драматурга Стефана Брюлотта. Главную роль в ней исполняет Олег Леушин, он новый художественный руководитель театра. Мы ждем театр на «Соотечественники»-2017 с этим интересным шахматным детективом. В версии Валерия Беляковича сцена превращается в шахматную доску, на которой разыгрывается партия, вершащая человеческие судьбы.

- Еще один старый знакомый нашего фестиваля - театр «Zеро», это русский театр из Израиля. Он участник многих международных фестивалей, в том числе «Соотечественников». Театр из Израиля в 2012 году привозил к нам спектакль «Заколдованный портной». Они хорошо раскрутились, стали очень популярны в Израиле. В этом году они привезут «Женщину в песках». Спектакль по культовому роману Кобо Абэ - визитная карточка коллектива, получившая восторженные отзывы зрителей и критиков, много хвалебных статей и фестивальных призов. Главные роли в нем играют Олег Родовильский и Марина Белявцева. Я видел этот спектакль на фестивале в Белой Веже, очень хороший спектакль, рекомендую зрителям. Олег Родовильский получил там Гран-при за лучшую мужскую роль.

- Датско-российский театр «Диалог» из Копенгагена и его руководитель Татьяна Дербенева тоже хорошо знакомы постоянным зрителям нашего фестиваля. В этом году они привезут «Старомодную комедию» по пьесе А. Арбузова.

- Постоянные участники «Соотечественников» - театры из Казахстана. В этом году мы увидим Южно-Казахстанский областной русский драматический театр из города Шымкент, прежнее название - Чимкентский областной русский драматический театр. Это один из старейших театров Казахстана. Они привезут к нам спектакль «Панночка» по Николаю Васильевичу Гоголю.

- Еще один спектакль привезет Московский театральный центр «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина. Александр Вилькин работал актёром и режиссёром Театра на Таганке, сыграл там множество главных ролей. Однако большую часть своей жизни он посвятил режиссуре. Он является создателем более 100 спектаклей. Наталья Давидовна Старосельская отобрала из их репертуара для нашего фестиваля «Танго бабочки» по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи. Режиссер-постановщик - народный артист России Александр Вилькин. «Танго бабочки» - это остроумный и остросюжетный спектакль, интригующий неожиданными поворотами сюжета.

- По сложившейся традиции Русский драматический театр Мордовии готовит к «Соотечественникам» премьеру. Этот фестиваль не станет исключением. Сейчас театр работает над двумя новыми постановками. Гоголевского «Ревизора» ставит художественный руководитель театра Владимир Шарапов, а Андрей Ермолин работает над пьесой Островского «Доходное место». Какой из этих спектаклей увидят зрители «Соотечественников», пока сказать не могу, посмотрим, что получится. Возможно, покажем оба.

Галина БАЛАШОВА

