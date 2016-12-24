«Уверен, что громкие коррупционные дела еще впереди»

- Александр Алексеевич, первый вопрос - когда в прокуратуре республики будет назначен новый прокурор?

- С точки зрения законодательства исполняющим обязанности прокурора можно быть не больше 6 месяцев. С учетом опыта назначения прокуроров в других субъектах, как правило, назначение нового прокурора происходит через 2-3 месяца. Необходимо пройти согласование с местным законодательным органом, в Генеральной прокуратуре, только потом документы отправляются Президенту России на утверждение.

- Если Вам поступит предложение возглавить прокуратуру Мордовии, Вы готовы к работе на этой должности?

- Спасибо за ваше предложение (смеется). Если серьезно, то должность прокурора региона - это огромная ответственность, если предложение поступит, я обязательно его обдумаю, скоропалительных решений принимать не стану.

- Поддерживаете ли Вы связь с бывшим прокурором Мордовии Валерием Мачинским. Чем он сейчас занимается?

- Он сейчас живет в Ростове, находится на пенсии. Валерий Михайлович звонит, интересуется делами прокуратуры Мордовии, спрашивает - не забросили ли те направления работы, которые выделяли раньше. Интересуется эффективностью борьбы с коррупцией, проблемами ЖКХ. Спрашивал, не бросили ли работники республиканской прокуратуры заниматься спортом. Футбольная команда прокуратуры сохранена и активно играет в различных турнирах.

- Насколько сложным был прошлый год для прокуратуры Мордовии?

- 2016 год был високосным, да еще если учесть непростую экономическую ситуацию в стране, то год был непростым. Однако в целом с теми задачами, которые были поставлены перед нами Президентом России и Генеральным прокурором, прокуратура Мордовии полностью справилась. Каких-либо серьезных проколов в нашей работе не было. Прокуратура постоянно отслеживала ситуацию в Мордовии, оперативно реагировала на публикации в средствах массовой информации о нарушениях закона в республике. Мы постоянно держим руку на пульсе по вопросам, связанным с невыплатой заработной платы, ситуацией с ЖКХ, законностью выделения жилья и т.д.

- Как складывалась криминогенная ситуация в республике?

- За прошедший год зарегистрировано 8,5 тысячи преступлений, это на 7,5% меньше, чем в прошлом году. Как в Мордовии, так и в целом по ПФО и по России наметилась тенденция к снижению количества преступлений. Это связано с декриминализацией нескольких статей уголовного кодекса. В этом году перестали попадать под уголовную ответственность такие деяния, как побои, уклонение от уплаты алиментов, мелкие кражи, мошенничества, присвоения до 2,5 тысячи рублей.

В Мордовии меньше стало тяжких и особо тяжких преступлений. С января по ноябрь 2016 года в республике зарегистрировано 40 убийств (в том числе 4 покушения), 19 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В результате преступлений в республике погибли 133 человека, в том числе 40 - в результате дорожно-транспортных происшествий, 21 - в результате причинения смерти по неосторожности. Больше всего преступлений зарегистрировано в Саранске в Ленинском районе - 1422, в Октябрьском - 1181, Пролетарском - 954, а также в Рузаевке - 724.

Чаще всего в республике совершаются кражи, они составляют четверть от общего числа преступлений. Распространенными остаются факты мошенничества, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, нарушения правил дорожного движения. Количество нераскрытых преступлений составило около 2 тысяч.

На треть сократилось число экономических преступлений. На четверть увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. Сначала меня удивили эти цифры, я поручил коллегам разобраться, почему это произошло и где мы недоработали. Оказалось, ситуация не столь страшна. Увеличение произошло за счет преступлений, связанных с повторным управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Уголовная ответственность за это деяние, как вы знаете, была введена только летом 2015 года.

- А как Вы оцениваете работу на антикоррупционном направлении?

- Определённую обеспокоенность вызывает снижение выявленных коррупционных преступлений. Их зарегистрировано почти на 25% меньше. Правоохранительным органам республики есть над чем работать в этом направлении. Между тем скажу, что при координирующей роли прокуроров в республике выявлено более 360 коррупционных преступлений, в том числе 125 взяточничеств. Активизирована работа по пресечению фактов коррупции в сферах образования, здравоохранения, государственной и муниципальной службы, безопасности дорожного движения. Возбужден ряд резонансных уголовных дел по фактам получения взяток и хищения имущества высокопоставленными чиновниками и руководителями правоохранительных органов.

Прокуроры республики выявили более 1,2 тысячи нарушений законодательства о противодействии коррупции. В том числе по материалам прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел, в суды направлено 14 заявлений, по результатам рассмотрения которых в бюджет взыскано более 16 млн рублей. Например, Ленинским районным судом по иску прокуратуры республики с бывшего директора «СтройКом Плюс» Алексея Игнатьева взыскано свыше 13 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного коррупционным преступлением. Октябрьским судом на бывшую сотрудницу налоговой службы возложена обязанность по возврату в бюджет стоимости иномарки - 1,7 млн руб., в отношении которой она не представила достоверные сведения о приобретении на законные доходы.

В Рузаевке выявлены факты незаконного расходования более 800 тыс. руб. бюджетных средств на строительство уже построенного газопровода, а также 25 млн руб. средств местного бюджета для приобретения нежилого здания для последующего переоборудования его под жилье, заведомо непригодное для этих целей. По обоим этим фактам по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

- Что, на Ваш взгляд, предстоит предпринять, чтобы борьба с коррупцией в республике была более эффективной?

- Некоторые коллеги по правоохранительному блоку считают, что для более эффективной борьбы с коррупцией нужно ввести конфискацию имущества. На мой взгляд, это пройденный путь. Я начинал работать еще в Советском Союзе, тогда конфискация активно использовалась, однако искоренить проблему коррупции так и не удалось. Потом конфискацию отменяли, снова вводили, опять запрещали. Санкции по коррупционным статьям также довольно суровые, но взятки как брали, так и берут. Никого это особо не пугает.

Не так давно полномочный представитель Президента по ПФО ставил в пример Чувашию, где самый низкий уровень коррупции по Поволжью. Там движение денег - федеральных, республиканских, муниципальных - находится в открытом доступе. Все прозрачно. Открыты также все закупки и контракты. По моему мнению, важную роль в пресечении коррупции могла бы сыграть как раз полная открытость в движении денег, чтобы каждый желающий мог зайти на сайт и посмотреть, сколько денег и на что потрачено, кто выиграл тот или иной тендер, на каких условиях, сколько было претендентов. В Мордовии такая прозрачность есть не везде. Такую открытую систему нужно внедрить во всех регионах. Не могу сказать, что коррупционных преступлений не станет, но они будут минимизированы.

Что касается коррупции в сфере образования и здравоохранения, тут, на мой взгляд, необходимо поднимать зарплату. Если бы медики и преподаватели получали 40-50 тысяч рублей, соблазнов брать взятки у них было бы куда меньше. Вопросы по зарплатам, конечно, нужно решать на высоком правительственном уровне. Коррупция имеет высокую степень латентности и общественной опасности, ее порождают социально-экономические причины и низкое общественное правосознание. Ожидать ее одномоментного искоренения не приходится. Без понимания того, что мздоимство - это зло, нельзя рассчитывать на кардинальный успех в борьбе с коррупцией. Поэтому прокуратурой республики во главу угла ставятся вопросы не только выявления и пресечения коррупции, но и формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Считаю, что успешное решение этой задачи возможно при активном содействии институтов гражданского общества и средств массовой информации.

- Какие меры собираетесь предпринять, чтобы в дальнейшем избежать таких коррупционных эксцессов в своем ведомстве, как это случилось с прокурором Октябрьского района Николаем Парамоновым?

- Для нас арест прокурора Октябрьского района Николая Парамонова по подозрению в получении взятки - пятно на органах прокуратуры. Он якобы говорит, что ему были нужны деньги на ремонт служебной машины «Форд Фокус», на которой он перевернулся в кювет вне рабочего времени. Стоимость ремонта составила 400 с лишним тысяч рублей. У прокурора района приличная зарплата, я думаю, вполне можно было договориться и выплачивать за ремонт с каждой зарплаты по 50 тысяч рублей. Но он решил пойти другим путем…

Я всегда всем коллегам говорю, сколько бы вам ни дали денег, богаче от этого вы не станете. Знаете почему? Потому что репутация взяточника отразится на вашей семье. Вашим детям будут говорить - ваш отец был прокурором, а стал взяточником! Такая антикоррупционная философия должна прививаться с детства. Я родился в многодетной семье, где помимо меня еще семеро детей, три брата и четыре сестры, родители обычные рабочие. У меня отец фронтовик, он нам смолоду закладывал: «Кем бы вы ни были, берегите честь семьи. Не берите никогда чужое, богатыми не станете, если возьмете». Как привить такую философию молодым? Каждому в душу не заглянешь и не поймешь, что у кого творится внутри, кто о чем думает. Намного важнее денег жить со спокойной душой. Когда ты честно работаешь, то знаешь, что никому ничего не должен. А раз ты взял, значит, ты кому-то уже что-то должен и о спокойствии можешь забыть. Нужно честно трудиться, вот и все.

В прокуратуре республики мы постоянно проводим работу с кадрами, особое внимание уделяем молодым работникам. При приеме на работу в органы прокуратуры претенденты проходят серьезную проверку. Кроме того, при приеме на службу каждый прокурорский работник принимает «Присягу прокурора», в случае нарушения требований которой работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности и даже уволен со службы. Каждый работник обязан соблюдать «Кодекс этики работника прокуратуры» и в случае нарушения его требований может быть уволен со службы. В частности, Парамонов был уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги. Более того, приказом Генерального прокурора России он был лишен звания «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

- Прокуратура нередко выявляет коррупционные проявления среди чиновников районного уровня. А жители республики дождутся выявления нарушений закона в деятельности чиновников более высокого ранга?

- Действительно, значительная часть привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию - чиновники невысокого ранга. К сожалению, поступающая оперативная информация о коррупционной деятельности государственных и муниципальных служащих руководящего звена, в том числе занимающих высокопоставленное положение, носит единичный характер. Оперативные службы в республике грамотные, уверен, что громкие коррупционные дела еще впереди, работа по таким делам порой может продолжаться не один месяц, иногда полгода и даже год. Пока не поздно, хотел бы предостеречь таких людей от коррупционных проявлений.

Между тем в прошедшем году возбуждены несколько громких уголовных дел по фактам получения взяток, незаконного участия в предпринимательской деятельности и хищения имущества высокопоставленными работниками различных структур.

Кроме того, с подачи прокуратуры к дисциплинарной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства привлечены государственные служащие, замещающие должности руководителей республиканских управлений Роспотребнадзора и Следственного комитета России, а также министерств и ведомств Республики Мордовия.

- Известно, что прокуратура Мордовии активно взялась за районных чиновников, которые проворачивают незаконные сделки с землей и недвижимостью.

- Это одно из наших приоритетных направлений работы. Земля в будущем будет еще дороже, поскольку все облекается в форму собственности. Для тех, кто занимается ее распределением, открывается настоящий клондайк. Соблазнов у районных чиновников много. В этом году ряд районных чиновников уже привлечены к уголовной ответственности за махинации с землей.

Выявлялись также факты незаконного предоставления чиновникам и их родственникам жилья. Им выделялось жилье как нуждающимся в улучшении жилищных условий. Хотя таковыми на деле они не являлись. Так, например, несколько подобных фактов было выявлено в Краснослободске. В результате прокурорского вмешательства жилье возвращено муниципалитету. Уголовное дело возбуждено в отношении мэра города. Кроме того, на основании информации прокуратуры республики приказом руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия предупрежден о неполном служебном соответствии руководитель Краснослободского МСО СУ СК России по Республике Мордовия Сергей Дружинкин. Мэром Краснослободска ему незаконно была выделена жилплощадь.

- Как обстоят дела с выплатой заработной платы в Мордовии? Много ли нарушений выявлено Вашими подчиненными в этой сфере?

- Ситуация с оплатой труда в республике остается напряженной. Органы прокуратуры республики отслеживают факты несвоевременной, неполной выплаты работникам заработной платы и принимают меры прокурорского реагирования. В частности, восстановлены права более 3,5 тыс. работников АО «Рузхиммаш» и ООО «ВКМ-Сталь», которым в течение почти двух лет хронически задерживалась выплата. В мае прошлого года предприятия погасили долги перед работниками в полном объеме. Сейчас крупных должников по зарплате практически не осталось. Пожалуй, вопросы остаются к предприятию «Кирпич силикатный» в Ковылкинском районе. Но там уже объявлено внешнее управление предприятием. Кстати, по этому предприятию возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

В отношении злостных неплательщиков по материалам прокурорских проверок возбуждено 8 уголовных дел, по постановлениям прокуроров 5 работодателей дисквалифицированы. В интересах более 2 тысяч работников прокуроры обратились в суды с заявлениями о взыскании задолженности по заработной плате. Всего в результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате перед 15 тыс. работников в размере более 480 млн рублей.

Я всегда говорил, если руководитель предприятия получил зарплату, а его работникам не выдали, то обязательно нужно проводить доследственную проверку и при наличии оснований возбуждать уголовное дело на такого руководителя.

- Насколько активно прокуратура республики работает по пресечению нарушений в вопросах обеспечения детей-сирот жильем?

- Прокуратура уделяет этому направлению работы особое внимание, и при проведении надзора мы нередко выявляем серьезные нарушения в этой сфере. К примеру, администрация Ковылкинского городского поселения в 2015 году в результате неэффективного использования бюджетных денег не обеспечила 17 детей-сирот жильем. Местные чиновники оплатили фактически не выполненные и не завершенные по муниципальным контрактам работы по строительству многоквартирного жилого дома. По документам дом был сдан в декабре 2014 года, но фактически строительство завершено не было, и люди не заселялись вплоть до сентября 2015 года. По факту незаконной выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома по результатам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело.

Аналогичная ситуация сложилась в Рузаевском районе, там нарушены права 12 детей-сирот. Прокурором Кочкуровского района установлено, что при наличии бюджетных средств и 4 неисполненных решений суда районными чиновниками не проводился конкурс на приобретение либо строительство жилых помещений для детей-сирот. После вмешательства прокуратуры виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.

P.S. Уважаемые коллеги и ветераны органов прокуратуры! Наступивший год для нас - юбилейный. Российской прокуратуре исполняется 295 лет. В связи с этим я хотел бы напомнить, что у органов прокуратуры уникальная история становления и развития, солидный опыт работы, накопленный веками. На протяжении всех этих десятилетий прокуратура является надёжной опорой государства, твердо отстаивает принципы законности и правопорядка.

Я от всего сердца поздравляю коллег. Вы честно и добросовестно выполняете свой долг, работая с высокой нагрузкой, не считаясь с личным временем. И я твердо уверен, что у нас достаточно сил и средств противостоять организованной преступности, коррупции, экстремизму и другим преступным проявлениям. Рассчитываю на ваш профессионализм, принципиальность, твердость служения Закону. Позвольте, уважаемые коллеги, наши дорогие ветераны органов прокуратуры, пожелать вам и вашим семьям мира, добра, успехов, счастья, душевного спокойствия и оптимизма. Удачи вам в профессиональных стремлениях, достижения новых личных высот!

Эдуард АНЮТИН