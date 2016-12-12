ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ - НА ТРАССАХ ДЕЙСТВУЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

Паровоз под откос
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На протяжении всех морозных дней c 4 по 9 января дорожники регулярно патрулировали маршруты движения автомобилистов на федеральных трассах М-7 «Волга», Р-600 Кострома – Иваново, Р-158 Нижний Новгород – Саранск, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск и М-5 «Урал» подъезд к городу Саранску. Патрульный объезд проводился каждые два часа, в работе на федеральных трассах было задействовано 196 единиц техники. Нештатных ситуаций зафиксировано не было.
В шести регионах для тех, кто в пути, на федеральных трассах в зимнее время действуют 108 пунктов обогрева МЧС, из них 4 - мобильные.
Во Владимирской области было развернуто два мобильных пункта обогрева, где автомобилисты, застигнутые непогодой, смогли зарядить аккумулятор, мобильный телефон, поесть и позвонить родственникам. В период с 4 по 9 января воспользовались помощью мобильных пунктов на км 174 автомагистрали М-7 «Волга» подъезд к Владимиру и км 300 трассы М-7 «Волга» семь человек.
В Нижегородской области мобильным пунктом обогрева на трассе М-7 «Волга» в районе деревни Ветчак в Кстовском районе воспользовались 130 человек, в том числе 21 ребенок.
В Ивановской области в мобильный пункт обогрева на км 188 автодороги М-7 «Волга» подъезд к Иваново обратилось более 50 участников дорожного движения (в том числе была оказана помощь водителю и пассажирам рейсового автобуса).
В Московской области мобильный пункт обогрева расположен на км 78 автомагистрали М-7 «Волга».
В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. Она контролирует обстановку с помощью 30 видеокамер и 24 метеостанций и готова в случае необходимости максимально оперативно принять меры и направить помощь обратившимся автомобилистам.
9 – 10 января на территории Московской, Ивановской, Владимирской и Нижегородской областей и республики Мордовия морозы начнут ослабевать, однако ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» рекомендует водителям по возможности пока воздержаться от дальних поездок и при неблагоприятных погодных условиях быть предельно осторожными на дороге.
Помощь водителям дорожники готовы оказать круглосуточно. Для этого необходимо связаться с оперативным дежурным ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород по телефонам: 8(496) 515-78-76, 8-800-505-76-52
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При ухудшении погодных условий и для устранения последствий снегопада к работе готовы более 360 единиц дорожной техники. Для оперативного обеспечения дорожников необходимыми материалами обустроено более 40 пескобаз, среднее расстояние между которыми не превышает 35 километров.
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
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