ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ - НА ТРАССАХ ДЕЙСТВУЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

На протяжении всех морозных дней c 4 по 9 января дорожники регулярно патрулировали маршруты движения автомобилистов на федеральных трассах М-7 «Волга», Р-600 Кострома – Иваново, Р-158 Нижний Новгород – Саранск, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск и М-5 «Урал» подъезд к городу Саранску. Патрульный объезд проводился каждые два часа, в работе на федеральных трассах было задействовано 196 единиц техники. Нештатных ситуаций зафиксировано не было.

В шести регионах для тех, кто в пути, на федеральных трассах в зимнее время действуют 108 пунктов обогрева МЧС, из них 4 - мобильные.

Во Владимирской области было развернуто два мобильных пункта обогрева, где автомобилисты, застигнутые непогодой, смогли зарядить аккумулятор, мобильный телефон, поесть и позвонить родственникам. В период с 4 по 9 января воспользовались помощью мобильных пунктов на км 174 автомагистрали М-7 «Волга» подъезд к Владимиру и км 300 трассы М-7 «Волга» семь человек.

В Нижегородской области мобильным пунктом обогрева на трассе М-7 «Волга» в районе деревни Ветчак в Кстовском районе воспользовались 130 человек, в том числе 21 ребенок.

В Ивановской области в мобильный пункт обогрева на км 188 автодороги М-7 «Волга» подъезд к Иваново обратилось более 50 участников дорожного движения (в том числе была оказана помощь водителю и пассажирам рейсового автобуса).

В Московской области мобильный пункт обогрева расположен на км 78 автомагистрали М-7 «Волга».

В круглосуточном режиме работает дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. Она контролирует обстановку с помощью 30 видеокамер и 24 метеостанций и готова в случае необходимости максимально оперативно принять меры и направить помощь обратившимся автомобилистам.

9 – 10 января на территории Московской, Ивановской, Владимирской и Нижегородской областей и республики Мордовия морозы начнут ослабевать, однако ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» рекомендует водителям по возможности пока воздержаться от дальних поездок и при неблагоприятных погодных условиях быть предельно осторожными на дороге.

Помощь водителям дорожники готовы оказать круглосуточно. Для этого необходимо связаться с оперативным дежурным ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород по телефонам: 8(496) 515-78-76, 8-800-505-76-52

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При ухудшении погодных условий и для устранения последствий снегопада к работе готовы более 360 единиц дорожной техники. Для оперативного обеспечения дорожников необходимыми материалами обустроено более 40 пескобаз, среднее расстояние между которыми не превышает 35 километров.