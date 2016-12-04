Как узнать кадастровую стоимость земельного участка?

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В налоговой инспекции сказали, что размер земельного налога зависит от кадастровой стоимости земельного участка. Как мне узнать кадастровую стоимость земельного участка?
На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.
В соответствии с п. 1 ст. 391 НК РФ налоговая база по земельному налогу определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством РФ.
Общедоступные сведения, внесённые в государственный кадастр недвижимости, представляются органом кадастрового учёта по запросам любых лиц, в том числе посредством почтового отправления, использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
Росреестр предоставляет гражданам и организациям возможность ознакомиться с информацией о кадастровой стоимости объектов недвижимости на сайте ведомства с помощью электронного сервиса «Фонд данных государственной кадастровой оценки» (АИС ФД ГКО).
Базы данных сервиса содержат сведения о результатах проведения государственной кадастровой оценки. С их помощью можно получить информацию о том, как в ходе проведения государственной кадастровой оценки была определена кадастровая стоимость объектов недвижимости. Интересующий объект можно найти по кадастровому номеру. Полученная информация дает возможность определить, были ли использованы достоверные сведения об объекте недвижимости, и в случае несогласия оспорить результаты оценки.
Согласно статье 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Республике Мордовия.
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