Поздравление Главы Республики Мордовия с Новым годом

Уважаемые соотечественники! Дорогие

жители Мордовии! Сердечно поздравляю вас

с наступающим 2017 годом!

В преддверии самого любимого, доброго и семейного праздника мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. 2016 год был непростым для нашей страны, для Мордовии, для всех нас. Он показал, как дороги стабильность, общественное согласие и сплоченность.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы добились роста промышленного производства, рекордных результатов в сельском хозяйстве, выполнили все социальные обязательства и обеспечили существенные темпы роста заработной платы. Растут объемы жилищного и дорожного строительства, создается современная инфраструктура, призванная улучить качество жизни населения. На финишную прямую выходит подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, который определит развитие республики на многие годы вперед.

За всеми нашими успехами стоит каждодневный упорный труд сотен тысяч жителей республики. Именно профессиональное отношение к своему делу каждого - от рабочего до руководителя самого высокого уровня - является единственным, самым верным ответом на любые кризисы, санкции и прочие временные неприятности. Поэтому только совместная работа, честный созидательный труд и сплоченность позволят нам, как и прежде, неизменно двигаться вперед.

Пусть уйдут в прошлое все невзгоды и неудачи минувшего года, а все хорошее сохранится и приумножится. От всей души желаю, чтобы 2017 год принес в каждый дом мир, согласие, душевный покой и достаток!

Здоровья, счастья, любви, добра и исполнения самых заветных желаний! С Новым годом, дорогие друзья!

Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ