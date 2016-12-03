Поздравление Главы Республики Мордовия с Новым годом

Социум

Уважаемые соотечественники! Дорогие 
жители Мордовии! Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2017 годом!
В преддверии самого любимого, доброго и семейного праздника мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. 2016 год был непростым для нашей страны, для Мордовии, для всех нас. Он показал, как дороги стабильность, общественное согласие и сплоченность.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы добились роста промышленного производства, рекордных результатов в сельском хозяйстве, выполнили все социальные обязательства и обеспечили существенные темпы роста заработной платы. Растут объемы жилищного и дорожного строительства, создается современная инфраструктура, призванная улучить качество жизни населения.  На финишную прямую выходит подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, который определит развитие республики на многие годы вперед. 
За всеми нашими успехами стоит каждодневный упорный труд сотен тысяч жителей республики. Именно профессиональное отношение к своему делу каждого - от рабочего до руководителя самого высокого уровня - является единственным, самым верным ответом на любые кризисы, санкции и прочие временные неприятности. Поэтому только совместная работа, честный созидательный труд и сплоченность позволят нам, как и прежде, неизменно двигаться вперед. 
Пусть уйдут в прошлое все невзгоды и неудачи минувшего года, а все хорошее сохранится и приумножится. От всей души желаю, чтобы 2017 год принес в каждый дом мир, согласие, душевный покой и достаток! 
Здоровья, счастья, любви, добра и исполнения самых заветных желаний! С Новым годом, дорогие друзья! 
 
Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Золотой дубль» Алексея Шишкина

Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей продолжают свои победные традиции. На этот раз отличился юный ученый Алексей Шишкин,...
Бюджет-2017 принят

Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...

Конкурс красоты

№42  Мария

 Посмотреть все фотографии