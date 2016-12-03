Поздравление Главы Республики Мордовия с Новым годом

«Даже кризис должен быть справедливым!»
Региональное отделение Фонда социального страхования по Мордовии пять месяцев работает в новых условиях - с 1 июля в республике реализуется...
Региональное отделение Фонда социального страхования по Мордовии пять месяцев работает в новых условиях - с 1 июля в республике реализуется...
Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей продолжают свои победные традиции. На этот раз отличился юный ученый Алексей Шишкин,...
Пока в ноябре вся Россия обсуждала грандиозный скандал, разразившийся с футболистом ЦСКА Романом Еременко, который был дисквалифицирован на...
Администрация городского округа Саранск совместно с управляющими компаниями города большое внимание уделяет работе с должниками за...
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
Это случилось на прошедшей в минувший понедельник четвертой сессии Государственного собрания Мордовии. Ранее проект главного финансового...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
29 ноября в Доме Республики состоялось ежегодное чествование многодетных матерей Мордовии. По сложившейся традиции многодетных мам со всей...
Трехэтажное кирпичное здание, покрашенное в жизнерадостные цвета, с большими окнами - именно так выглядят современные детские сады. В последнее...
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей