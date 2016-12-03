Поздравление Главы городского округа Саранск П.Н. Тултаева с Новым, 2017 годом

Сердечно поздравляю вас с Новым годом! Эти добрые, светлые дни наполнены радостными встречами с родными, друзьями, теплом и уютом семейного очага. Новогодний праздник объединяет людей общим приподнятым настроением, радостными эмоциями и надеждами. Загадывая в самую сказочную ночь заветное желание, мы всей душой верим, что оно обязательно исполнится.

Уходящий год принес нам много событий: и радостных, и тех, что были связаны с преодолениями немалых трудностей. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что сообща мы сумели многое преодолеть и добиться неплохих результатов.

Сделано немало, но и планов великое множество, ведь наш любимый город Саранск готовится к событию огромной важности: чемпионату мира по футболу! Уверен, нам все по плечу! В Саранске живут талантливые и энергичные люди, а город обладает колоссальным экономическим и культурным потенциалом, это значит, впереди у нас новые важные достижения!

Искренне желаю, чтобы весомыми успехами увенчались все ваши дела и замыслы, чтобы Новый год принес удачу и радость побед!

Пусть вместе с этим замечательным праздником в ваш дом уверенно войдут мир, достаток, доброта и любовь!

С Новым годом! С новым счастьем!