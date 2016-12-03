Поздравление Главы городского округа Саранск П.Н. Тултаева с Новым, 2017 годом

Жилье для всех
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей
В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
Пока в ноябре вся Россия обсуждала грандиозный скандал, разразившийся с футболистом ЦСКА Романом Еременко, который был дисквалифицирован на...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей продолжают свои победные традиции. На этот раз отличился юный ученый Алексей Шишкин,...
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
Министр здравоохранения России оценила перспективы развития медицины в нашей республике
Петр Тултаев подвел итоги первой «мэрской субботы» в поселке Пушкино