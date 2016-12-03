Непрерывное образование как основа будущего

12-15 апреля 2016 года в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва был организован и проведён круглый стол «Непрерывное профессиональное образование: Российско-европейская интеграция», который состоялся при поддержке программы Европейского союза Jean Monnet (программа Erasmus+). Основным организатором данного научного мероприятия стал экономический факультет. Но так как феномен образования в целом и непрерывного образования в частности является понятием педагогико-психологическим, то и кафедра психологии Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарёва не осталась в стороне от этого научного события.

Журналисты «ВС» вместе с доктором педагогических наук, кандидатом философских наук, профессором кафедры психологии Национального исследовательского МГУ им. Н.П. Огарёва Игорем Винтиным попытались по-новому взглянуть на модель непрерывного образования.

- Игорь Анатольевич, что заключает в себе понятие непрерывное образование?

- Понятие непрерывное образование заключает в себе внутреннее самодеятельное и внешнее институциональное развитие актуальных (тех, что реально существуют) и потенциальных (существующих в перспективе) способностей к творчеству этнокультурной личности в течение всей её жизни, проходящих по всем стадиям онтогенетического развития (от пренатальной стадии через детство, отрочество, юность, зрелый возраст до стадии долгожителей).

Эти стадии были введены в научный оборот германо-американским психологом Эриком Эриксоном и дополнены доктором философских наук, профессором, заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин МГУ им. Н.П. Огарёва Андреем Александровичем Гагаевым, идею которого о новом подходе к модели непрерывного образования мы развиваем.

Данные стадии обуславливают содержание непрерывного образования. На каждой стадии присутствует своя специфика, оказывающая влияние на непрерывное образование. На этом основании понятие непрерывного образования заключает в себе принцип гарантирования преемственности различных ступеней образования. Само понятие непрерывного образования - это формирование, становление, развитие, воспитание и социализация человека на протяжении всей его жизни. Исходя из этого, главная цель непрерывного образования - это Творчество(!!!), создание нечто нового, не существующего в данное время. Непрерывное образование - это жизнь под девизом: «Каждое дело творчески, а иначе зачем?!». Данный подход непрерывного образования - творчества через всю жизнь - выводит человека к развитию потенциальных способностей, к открытию и изобретению, а также совершенствованию оптимизации коллективно-индивидуальных начал в жизнедеятельности личности.

- Какие условия важны для осуществления непрерывного образования?

- Условия, при которых возможно (реальное, а не надуманное, мнимое) непрерывное образование, включают в себя второй параметр нашей модели непрерывного образования. Это «Основание возможности непрерывного образования». В первую очередь, это необходимое условие - «Фактическое присутствие избыточной энергии и информации». Это означает, что если учителями, воспитателями, преподавателями предоставляется избыточная информация в детском саду, школе, училище, вузе, аспирантуре, то при этом создаётся безбрежный простор для непрерывного формирования, становления, развития, воспитания, обучения и социализации человека.

Если имеет место дефицит информации на разных стадиях развития личности, то в дальнейшей жизни будет невозможно выстроить непрерывное образование. Избыточная энергия - это те усилия, сила воли человека, которые он затрачивает на усвоение (постижение) избыточной информации. В качестве подусловия здесь выступают генетика, пренатальный период развития личности и начальные стадии онтогенеза. В данных понятиях закладываются потенциальные возможности личности на каждом отдельно взятом возрастном этапе её развития. Именно поэтому нам так необходимо сосредоточиться на пренатальных центрах, яслях, детских садах и начальной школе как на основополагающих элементах непрерывного образования.

Вторым условием непрерывного образования выступает «Языковая лингвистическая способность человека и уровень его владения литературным языком». Это означает, что если у человека с пренатального периода и с рождения не заложена (или слабо развита) языковая лингвистическая способность, если человеку с рождения не дан литературный язык (и далее это не получило развития в детском саду, школе, вузе и т.д.), то он в дальнейшем будет плохо обучаем и воспитаем. В данном случае человек не войдёт в структуру непрерывного образования. Третье условие - это «Запрос организаций (предприятий) на рост творческих способностей своих работников (сотрудников) и связь уровня их образования, производительности труда с работой по диплому». Предприятие должно быть заинтересовано в развитии творческих способностей своих сотрудников (в данном случае речь идёт о рационализаторстве, изобретениях и открытиях) в рамках профильной деятельности предприятий и организаций.

С этой целью необходимо применять и поощрять различные теоретические и практико-ориентированные формы, методы, приёмы, средства и технологии (в пределах своего предприятия и производства) и способствовать получению сотрудниками вторичного (смежного) образования, а также повышению квалификации в рамках дополнительного образования.

Необходимо сказать и о связи уровня образования (среднего, среднеспециального, высшего и т.д.) с производительностью труда в работе по полученной специальности (то есть по диплому). Если выпускник учебного заведения после его окончания независимо от статуса работает не по диплому, то непрерывного образования не происходит. Необходимо заметить, что в России, по некоторым данным, до 80% выпускников учебных заведений независимо от статуса работают не по диплому.

- Какую роль в творческой деятельности играет общение?

- Как раз в качестве четвёртого условия непрерывного образования выступает «Высокая коммуникационная способность личности». Способность к коммуникации формируется и развивается в процессе социализирующей функции обучения, а данная функция из обучения на сегодняшний день практически исключена, так как основное содержание коммуникации составляет гуманитарная информация. А отношение к гуманитарным наукам каждый из нас может сейчас наблюдать: к сожалению, в данный период развития общества нужны только, как оказалось, прикладные знания. Исходя из этого, социализирующая функция образования становится невостребованной по причине прикладного характера образования.

Пятое условие основания возможности непрерывного образования - это достаточные условия. В качестве достаточных условий выступает «Наличие оптимального объёма фундаментальной и теоретической информации, находящейся в распоряжении обучающегося (в сознании обучающегося)».

Это означает, что если в обучении доминировала прикладная информация, то в данном случае непрерывное образование также не может быть осуществимо, так как люди не имеют методологического мышления.

- Какие составляющие, на ваш взгляд, кроме условий, включает в себя модель непрерывного образования?

- Основой нашей модели непрерывного образования являются специфические параметры. В качестве третьего параметра мы включаем «Оптимизацию глобальной школы, этнокультурной школы в непрерывном образовании». С этой целью мы рассматриваем права личности, свободу творчества, этническое и культурное развитие креативно-этнической способности.

В рамках четвёртого и пятого параметров мы рассматриваем аспекты «Содержания непрерывного образования», а также «Конституционно-институциональные, экономические, организационные и статистические основания феномена непрерывного образования».

Стоит отметить, что Президент РФ Владимир Путин в своём ежегодном Послании Федеральному собранию, анализируя ситуацию в современном образовании, подчеркнул: «В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи. Важно воспитывать культуру исследовательской инженерной работы». И при всём при этом, по мнению Главы нашего государства: «Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования».