Новые туристские маршруты к чемпионату мира

Мордовия, по мнению побывавших гостей, очень гостеприимная республика. Но людям, которые приедут сюда в 2018 году на чемпионат мира по футболу, наверняка захочется больше узнать как о Саранске, так и о республике. К счастью, нам есть что предложить туристам - в каждом районе Мордовии есть нечто уникальное.

Туристско-информационный центр РМ совместно с Дирекцией «Саранск 2018» в октябре объявили конкурс на лучший туристский маршрут для болельщиков. По словам директора ТИЦ Юлии Александровой, на конкурс было представлено более 50 работ, но в финал вышли по 2-3 проекта в каждой номинации.

Егор Кочетков начинает - и выигрывает

В номинации «Лучший тур выходного дня для болельщиков чемпионата мира по футболу» победил Егор Кочетков с маршрутом «Мордовия. История и современность». Маршрут начинается и заканчивается в Саранске. В первый день гостям чемпионата мира по футболу Егор предлагает познакомиться с городом и увидеть площадь Тысячелетия, храм Иоанна Богослова, храм Ушакова, Советскую площадь, памятники семье и Патриарху Никону. Во время пешеходной экскурсии по городу можно зайти в Музей Великой Отечественной войны, музейный комплекс и музей мордовской культуры, пообедать в «Мордовском подворье». Также в этот день можно сделать обзорную экскурсию спортивных объектов Саранска - Ледового дворца, Дворца водных видов спорта и стадиона «Мордовия-Арена».

Далее - поездка в село Атемар. Гости узнают о том, как жили в селе в середине 17 века, увидят старую церковь. На обратном пути можно посетить ресторан «Огни Саранска», оттуда открывается хороший вид на город.

Во второй день туристам предлагается поехать в районы Мордовии. Направление - Ичалки. Там, например, можно показать храм, место, где прошло детство Патриарха Кирилла. Далее по маршруту - Ардатов, посещение музея. После обеда гости отправятся в Атяшево, посетят храм Андрея Первозванного. Было бы хорошо, если бы по пути были организованы сувенирные лавки.

«Прогулки по усадьбе Струйских» и «Старый Саранск»

Далее выступали финалисты в номинации «Лучший индивидуальный маршрут для болельщиков». Денис Обухов представил на суд жюри «Прогулки по усадьбе Струйских».

«Прекрасный сад. Высокие и густые стены деревьев дают приятную тень. Огромный дом-дворец строен из старинного кирпича, возле дома - два храма... Рядом большой сад-парк, с липовыми вековыми аллеями, два пруда, окруженных деревьями. В конце главной аллеи - танцевальный зал с зимним садом... Это усадьба Струйских. Сегодня трудно представить, что именно здесь начиналась наша Рузаевка, - начал презентацию Денис Обухов. - Жаль, что от этого дворца не осталось камня на камне. Как сохранить историю, если она осталась только в воспоминаниях и на старых фотографиях? Именно поэтому это историческое прошлое стало главной целью моего проекта, считаю, что эта идея актуальна и своевременна. Подготовленный мною туристский маршрут пройдет через школу № 9 Рузаевки. Именно на ее месте более 200 лет назад был построен по проекту Растрелли дом-дворец Николая Струйского. Кстати, именно в этой усадьбе родился известный поэт Александр Иванович Полежаев.

Точки маршрута будут соединены между собой асфальтированными дорогами и благоустроенными тропинками. Предлагаю 2 варианта проведения экскурсий - традиционный и квест-игра. Программа традиционной экскурсии следующая - здание школы украшено в стиле начало 18 века, чтобы погрузить гостей в атмосферу того времени. Туристов встречает хозяйка - Александра Петровна Струйская, она познакомит их с устройством усадьбы, проводит гостей по территории старой Троицкой церкви и новой Покровской. Особенно интересен пятый пункт маршрута - пруды Струйских, которые сохранились до сих пор. Здесь будет возведена беседка, установлены скамейки в стиле той эпохи. На месте бывшего зимнего сада - танцевальные представления, что погрузит присутствующих в атмосферу балов. Далее внимание туристов обращается на земляной вал и ров, которые окружали усадьбу и сохранились до нашего времени. По пути развернуты сувенирные лавки. Николай Еремеевич Струйский предлагает пройти кустарный лабиринт».

Денис Обухов уверен, что популярностью среди молодежи будет пользоваться экскурсия в формате квест-игры. Гостям предстоит решить много интересных головоломок. В каждой точке маршрута они находят фрагменты литературного пазла, которые подсказывают дальнейшее направление.

Конечно, для реализации проекта необходимо обустроить территорию. Уже сегодня сотрудниками администрации Рузаевки предпринимаются шаги по очистке прудов. Планируются составление бизнес-проекта по созданию музея-комплекса на месте старого здания начальной школы, снос старой нефункционирующей котельной, которая находится на месте бывшей Покровской церкви, и возведение здесь часовни. Конечно, до чемпионата мира времени осталось не так много, но, если постараться, можно много успеть сделать. Тем более что саму школу трогать не надо, ведь там есть музей Полежаева, кстати, первый в Мордовии.

Задумка, конечно, достойная, но в этой номинации жюри больше понравился конный тур «Старый Саранск», который представила Наталья Батраченко.

- На данный момент конный туризм - самый популярный вид отдыха, он доступен и студентам, и вип-персонам, - отметила на презентации тура Наталья. - Общение с лошадью будет полезно всем - это и мышечная активность, и массаж, и положительное психоэмоциональное воздействие лошади. Конная экипажная выездка популярна во всем мире, в любом крупном городе вы можете прокатиться на экипаже по историческим местам. Пешком не всегда удобно идти, например, с маленьким ребенком. А так вы сели в экипаж и также все посмотрите, при этом можете абсолютно не волноваться за детей. Им очень нравится кататься в экипаже, от этого они не устают. Конный туризм есть в 33 регионах России.

Наш маршрут «Старый Саранск» начинается с Советской площади, здесь можно рассказать, с чего начиналась история нашего города. Далее едем по улицам Московской, Республиканской. Затем можем проехать на «Мордовское подворье», в музей Полежаева или музей Эрьзи. У нас в городе сохранились старые здания, можем рассказать гостям историю этих построек. Также, думаю, гостям будет любопытно узнать, почему в Саранске установлен памятник стратонавтам. Уже сейчас по договоренности мы можем организовать экскурсию по Саранску в экипаже, он у нас закрытый, с печкой. Другой плюс - вы можете как заказать полуторачасовую экскурсию, так и нанять экипаж на весь день. В экипаж умещаются восемь человек. Стоимость экипажа за сутки - 3000 рублей.

Мы уже опробовали маршрут, учитываем все пожелания клиентов. Что касается передвижения экипажа по центральным улицам города, то в этом нет ничего особенного. Единственная проблема - лихачи на дорогах. Надеюсь, нам удастся ее решить. Ведь лошади такие же участники дорожного движения, как машины и троллейбусы. При соблюдении всех правил ни у кого не возникнет никаких проблем. Вообще в этом случае больше страдают не лошадки, а возница, который находится в постоянном нервном напряжении.

«По следам предков» и гастрономический тур

Лучший маршрут для семейной группы болельщиков ЧМ-2018 - путешествие «По следам предков» - разработал Александр Губанищев. Познавательный маршрут по Большеберезниковскому району Мордовии включает в себя экскурсию по музею истории села Шугурово, посещение Симкинского природного Парка устойчивого развития и Священного Дуба древней мордвы. По народному поверью, дуб обладает удивительной силой. Люди верят, что он избавляет семейные пары от бесплодия, посылает им здоровых детей. Сегодня попасть на поляну, где растет старейшина большеберезниковских лесов, стремятся бездетные пары со всех уголков России. Тур «По следам предков» рассчитан на 4 часа. Гости на месте смогут также оценить национальную кухню и отведать блюда домашнего приготовления.

Любой турист любит пробовать что-то новое, тем более если это касается кухни или напитков. Неудивительно, что в номинации «Лучший туристский маршрут для группы болельщиков ЧМ-2018» первое место заняла Татьяна Дувакина с дегустационным и ознакомительным туром по пищевым предприятиям Мордовии. Поскольку на чемпионат мира в основном приезжают мужчины, любящие футбол и крепкие напитки, посещение ликероводочного завода «Саранский» и Кемлянского спиртового завода должно привлечь их внимание. На ЛКЗ «Саранский» есть интересный музей, да и детям здесь будет нескучно - для них проведут экскурсию по цехам, где изготавливаются лимонад и минеральная вода. К тому же предприятие планирует выпускать сувенирную продукцию. Второе место в этой же номинации занял Евгений Черентаев, он предложил экскурсию по производству Саранского филиала АО «САН ИнБев». Правда, чтобы попробовать хмельной напиток местного производства, туристу должно быть больше 18 лет.

Людмила АНЮТИНА

